Ein Beitrag des ZEIT-Redakteurs Heinrich Wefing hat in der Kategorie Meinung den Theodor-Wolff-Preis erhalten. In seinem Beitrag Darf's auch etwas mehr sein? beschreibt Wefing die Notwendigkeit der Wiederkehr eines starken Staates. Im vergangenen Jahr bekam der stellvertretende Chefredakteur der ZEIT, Bernd Ulrich, bereits in dieser Kategorie die renommierte Journalistenauszeichnung.



Der Preis in der Kategorie Thema des Jahres – Flüchtlinge wurde dem Beitrag Wer seid ihr? von Nicole Bastian und Jens Münchrath vom Handelsblatt zugesprochen. In ihrem Projekt ließen sie zahlreiche Flüchtlinge selbst zu Wort kommen, indem diese über ihr Schicksal Beiträge verfassten.

In der Sparte Lokales gewannen Karsten Krogmann und Marco Seng von der Nordwest-Zeitung den Theodor-Wolff-Preis. Ausgezeichnet wurde ihr Artikel Warum stoppte niemand Niels Högel?. Darin zeichnen die Autoren die Geschichte eines Serienmörders und die fragwürdigen Ermittlungen nach.

Der Preis für die beste Reportage ging an Tobias Haberl vom SZ Magazin. Der Journalist gewann den Preis für seinen Beitrag Reihe 7, Platz 88. Für seinen Text begleitete er den NPD-Politiker Udo Voigt, der bei der Europawahl 2014 einen Sitz im Europaparlament errungen hatte.



Der Theodor-Wolff-Preis gilt neben dem Nannen-Preis als wichtigste Auszeichnung für Journalisten in Deutschland. Er wird jedes Jahr vom Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) verliehen und umfasst Einzelpreise in den Sparten Lokales, Meinung, Reportage und Thema des Jahres. Sie sind mit je 6.000 Euro dotiert. Journalisten können sich direkt bewerben, aber auch Verlage und Redaktionen reichen Vorschläge ein. Eine Person kann die Auszeichnung nur einmal im Leben bekommen.

Der Preis erinnert an Theodor Wolff (1868-1943), Chefredakteur des Berliner Tageblatts, der eine ganze Generation von Journalisten, Politikern und Lesern prägte. Wolff floh 1933 vor den Nationalsozialisten nach Frankreich. Dort wurde er 1943 verhaftet und der Gestapo ausgeliefert. Er starb kurz darauf im Jüdischen Krankenhaus in Berlin. Der Preis wurde vom Verleger Axel Springer gestiftet und wird seit 1962 vergeben. Zu den mehr als 400 Preisträgern zählen unter anderem Joachim C. Fest, Hellmuth Karasek, Giovanni di Lorenzo, Franziska Augstein und Carolin Emcke.