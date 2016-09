Nun ist vor wenigen Tagen bekannt geworden, dass die US-amerikanische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton an einer Lungenentzündung erkrankt ist. Im gesundheitlichen Sinn ist das zwar eine schlimme Geschichte, nachrichtlich aber im Grunde trivial. Wäre der Zeitpunkt nur nicht so ungünstig: Der Wahlkampf in den USA spitzt sich, wenige Wochen vor der Entscheidung, zu, und Clinton werde, so befürchten politische Analysten und Kommentatoren, es vermutlich schwer haben, die obligatorischen TV-Duelle und letzten Wahlkampfreisen angemessen über die zahlreichen Bühnen zu bringen. Sie, als Kranke, könnte eine schlechte Figur machen.

Die Erinnerung an Richard Nixon, dem 1960 angeblich seine Schweißperlen auf der Oberlippe im Fernsehduell gegen Kennedy den Sieg gekostet haben, werden offenbar bei dieser Vorstellung einer hustenden Clinton ebenso wach wie die erneuten Vorwürfe, die die Demokratin in ihrer politischen Karriere begleiten: Sie habe die Öffentlichkeit nicht transparent über ihre Erkrankung unterrichtet und deswegen ihre Wähler belogen.

Nun ist etwas nicht zu sagen noch nicht unbedingt Lüge. Und die Gründe für Clintons Verschwiegenheit könnten in dem liegen, was der Philosoph Ernst Cassirer einmal über den Mythos moderner politischer Führer geschrieben hat: Sie sollen als "kollektive Wunschpersonifizierung" erscheinen, die alle Anstrengung auf sich nimmt, als solche dem Wähler, dem Volk auch entgegen zu treten. Was ebenso für diejenigen gilt, die sich um solch ein Amt bewerben. Auch wenn Demokratieforscher gelegentlich von "entpersonalisierter Politik" sprechen, in der das Vetrauen vor allem den Instititionen gilt, ist schließlich, auch aus Sicht der Wähler, das Gegenteil der Fall.



Die Brüchigkeit des Herrschaftskörpers

Hillary Clinton befindet sich in einem klassischen Double Bind: Hätte sie früher ihre Krankheit und ihre allgemein anfällige Konstitution eingestanden, wären Diskussionen über ihre Amtstauglichkeit ebenso aufgebrandet wie jetzt, da sie zunächst geschwiegen und solange gewartet hat, bis es nicht mehr geht. Dass Clinton die Wahrheit über ihren körperlichen Zustand nicht für zumutbar hält, sagt eventuell weniger über Clintons Befähigung als Kandidatin aus als über eine politische Öffentlichkeit, die einerseits von Regierenden absolute physische Allgegenwart verlangt (in Krisen, auf Gedenktagen, Parlamentssitzungen), der andererseits zumindest in Teilen dämmert, dass die körperlichen Anforderungen dieses Amts kaum in dieser Weise zu bewältigen sind: Über Angela Merkels Schlafmangel wird ja in beider Weise, soldatisch bewundernd oder eben besorgt, berichtet.

Man kann solche Debatten wie jene um Clinton auch als kurzen Rückfall ins absolutistische Zeitalter begreifen, als der kranke König noch mitunter gleichgesetzt wurde mit einem kranken Reich und tote Feldherren noch zur Schlacht aufs Pferd gebunden wurden, weil sonst die Moral der Soldaten angeblich gelitten hätte. Der Politologe Philip Manow beschrieb das Dasein moderner Politiker als andauernden Konflikt zwischen der dignitas des Amtes und der humanitas der Amtsperson. Die Unverwundbarkeit und eine außeralltägliche Kreatürlichkeit werden damit zur Frage des Charismas des Politikers: "Das Publikum irritieren alle Hinweise auf seine Alltäglichkeit, alle Zeichen seiner körperlichen Schwäche, der Unzulänglichkeit und des Verfalls, weil sie uns an die Brüchigkeit der Fiktion vom übernatürlichen, ewigen Herrschaftskörper erinnern."

Donald Trump hat bereits triumphierend verkündet, über seinen tadellosen Gesundheitszustand bald Auskunft zu geben. Und obwohl noch kein(e) Präsident(in) gewählt und noch nichts entschieden ist, erregt Clintons Zustand schon zuweilen erste apokalyptische Fantasien: Manche Kommentatoren sorgen sich, dass die kränkliche Verfassung der ansonsten aussichtsreichen Kandidatin dazu führen könne, dass sich einige Bürger doch noch in letzter Minute für Trump, für den Körper anstatt für den Geist, entscheiden. Man sollte nur trotz der alten Mythen hoffen, dass die nun angeblich verunsicherten Clinton-Wähler wissen: Lungenentzündung dauert zwischen drei und sechs Wochen, Trump mindestens vier Jahre.