In den vergangenen Jahren hat der britische Stirling-Preis für Architektur vor allem öffentliche Gebäude prämiert: ein Gymnasium in London, ein Theater in Liverpool, eine alte, renovierte Burgruine. Auch in diesem Jahr haben es in erster Linie Gebäude auf die Shortlist geschafft, die sich in den Dienst der Öffentlichkeit stellen: Bibliotheken, preiswerte Wohnanlagen oder die Universität von Glasgow. Gewonnen hat schließlich das Architekturbüro Caruso St John, das alte Tischlerwerkstätten in London zu Galerieräumen umgebaut hat.