Als erster US-Amerikaner hat Paul Beatty den renommierten Man Booker Prize für englischsprachige Literatur halten. Der 54-Jährige wurde für sein Werk "The Sellout" geehrt, eine beißende Satire über ethnische Identität und die Klassengesellschaft in den USA. Beatty lebt und arbeitet in New York.

Beattys provokatives Buch sei eine Satire, die auf einer Stufe mit den Klassikern stehe und so aktuell wie die Abendnachrichten sei, teilten die Juroren in ihrer Begründung mit. Der mit 50.000 Pfund (rund 56.000 Euro) dotierte Pries wurde Beatty von Prinz Charles' Frau Camilla überreicht. Die Gala fand in der Londoner Guildhall statt.



Der Man Booker Prize wird seit 1969 an Romanautoren verliehen, die auf Englisch schreiben und deren Werk in Großbritannien erschienen ist. Seit 2014 können Schriftsteller aus der ganzen Welt die Auszeichnung bekommen. Zuvor war der Preis Autoren aus dem Königreich, dem Staatenbund Commonwealth und Irland vorbehalten gewesen. Im vergangenen Jahr wurde der jamaikanische Autor Marlon James für sein Werk "Brief History of Seven Killings" ausgezeichnet.