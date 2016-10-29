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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde, Türkiye’de basılmadan önce toplatılan bir kitap sorulduğunda onu bombaya benzetmişti.

Sonra da bir TV röportajında, mesajı daha net verdi:

"Bazı kitaplar vardır ki, bombadan daha tesirlidir".

Kitap, bombadan tesirliyse elbette yazar da katilden daha tehlikelidir.

Türk yargısı -bu inançla olsa gerek- geçen hafta Cumhurbaşkanı’nın yaklaşımına uygun bir karar verdi.

Belki videosunu izlemişsinizdir:

Mayıs ayında, İstanbul Adliye binası önünde bir silahlı saldırıya uğradım.

Can Dündar Cumhuriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni’ydi. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor. Bu kez Tutuklandık kitabının “Tecrit” isimli bölümünü basıyoruz. Kitabın Almancası 8 Eylül 2016 tarihinde çıkacak (Lebenslang für die Wahrheit. Aufzeichnungen aus dem Gefängnis / Hoffmann und Campe Yayınevi).

Yazdığım bir haberden dolayı, Cumhurbaşkanı’nın şikâyetiyle hakkımda iki kez müebbet hapis cezası isteniyordu. Bunun eski ceza yasasındaki karşılığı idamdı. Yani Cumhurbaşkanı, bir haberden dolayı asılmamı istemişti. Ancak idam cezası kaldırıldığı için ömür boyu hapisle idare edecekti.

Haber yalan mıydı?

Hayır.

Sadece hükümetin, bilinmemesi gereken bir kirli sırrını açığa vurmakla suçlanıyordum. 3 ay hapis yattıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmiştim.

Kararı beklemek için çıktığım avluda, bir an bana doğru yaklaşan öfkeli bir yüz ile parıldayan bir metal gördüm.

Önce "Vatan haini" diye haykırışını, sonra kurşun sesini duydum. Barut kokusunu soludum.

Saldırganı son anda fark edip büyük cesaretle koluna atlayan eşim ve adamı boynundan yakalayan bir milletvekili dostum sayesinde ölümden döndüm. Kurşun yerden sekip beni korumaya çalışan bir meslektaşımın bacağına saplandı.

Saldırgan yakalandı.

Saldırıdan birkaç saat sonra mahkeme salonuna girdik.

Hâkim "Geçmiş olsun" dedikten sonra hükmünü açıkladı:

"5 yıl 10 ay hapsine…"

Saldırgan cezaevine gitti, ben Yargıtay’a…

Bir tek devlet yetkilisinden "Geçmiş olsun" mesajı almadım. Saldırganın ıskalamışmış olmasına üzüldükleri belliydi.

Cumhurbaşkanı, haber yayınlandıktan sonra benim için "Bunun bedelini ödeyecek" demişti. Saldırı duruşmasında saldırgana bu demeçten etkilenip etkilenmediği soruldu:

"Evet etkilendim" dedi.

Benim tek haberim için iki kez ömür boyu hapis yatmamı isteyen savcılar, saldırganımın tek kurşunu için en fazla 10 yıl hapis cezası istedi.

Mahkeme de, "anlayışlı" davrandı:

Saldırıda öldürme kastı olmadığına hükmetti ve gün ortası, adliye binası önünde bir gazeteciye kurşun sıkan adamı geçen hafta serbest bıraktı.

Ben 3 ay tutuklu kalmıştım, saldırganım 5,5 ay kalmış oldu.

E öyle ya:

"Bazı haberler vardır ki, kurşundan daha tehlikelidir."

Bu nedenle yazarlar hapsedilmeli, suikastçılar salıverilmelidir.