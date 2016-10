Es ist wieder soweit! Gesucht wird Germanys next Bundespräsi. In korrektem Publizistendeutsch heißt es: Kandidat für die Nachfolge für das Amt des Bundespräsidenten. Bezahlt wird nach BBesg B 11, monatlich also 13.141,59 Euro. Besondere Jobanforderung gibt es nicht. Hauptsache: deutscher Pass und älter als 40 Jahre. Man muss weder Abitur noch einen Hochschulabschluss nachweisen. Offenbar ist es nicht einmal notwendig, dass der Kandidat alphabetisiert ist. Auch von politischer Erfahrung ist nirgends die Rede. Mit anderen Worten: Jeder kann es werden.

Wird doch einmal ein Name genannt, heißt es, wie im Fall von Frank-Walter Steinmeier, die Person solle parteipolitisch nicht eindeutig zuzuordnen sein. Wird ein Schriftsteller genannt, wie im Fall von Navid Kermani, heißt es, er sei ein zu sehr bekennender Muslim. In Zeiten wie diesen sei das für Deutschland ein zu gewagtes Experiment. Wenn Deutschland wirklich ein Problem damit hat, dass einer nicht Bundespräsident werden darf, weil er Muslim ist, dann hat Deutschland echt ein Problem. Haben wir nicht gerade einen bekennenden Christen als Präsidenten?



Zu alt sollte der Kandidat auch nicht sein. Und zu viele Namen mögen bitte nicht genannt werden. Und wenn einer ernsthaft in Erwägung kommt, dürfe man seinen Name nicht zu früh veröffentlichen. Dann sei er verbrannt, heißt es. Überhaupt müsse es sich weniger um eine Person, als vielmehr um eine Persönlichkeit handeln. Die jedoch von allen politischen Lagern gleichermaßen respektiert werden könne. Also sollte sie unpolitisch sein, weil es sonst so aussieht, als würde man sich dem Willen einer anderen Partei unterordnen. Und – ganz wichtig – keinesfalls zu viele Namen nennen. Die Würde des Amtes und so fort.



Seehofer mal wieder

Wie soll man nachdenken, wenn es einen Haufen Verbote für die Ernennung eines Kandidaten gibt? Und wie soll anhand dieser Regularien überhaupt jemand Geeignetes gefunden werden?

Den Vogel hat natürlich wieder der CSU-Chef Horst Seehofer abgeschossen. Die Suche nach einem Kandidat müsse

"... mit Stil und Würde erfolgen."

Du liebe Güte! In Stil und Würde. Da knarzt das Eichenparkett und der alte Butler schlurft gebeugt heran.

Seehofer, der ja bekanntermaßen in Stil und Würde promoviert hat, hat der schon seit Jahrzehnten verkorksten Kandidatensucherei noch einmal ein Geschoss draufgesetzt. Wenn die Person, die man vorschlägt, über Esprit verfügt, dann wird man einen guten Präsidenten haben. Nicht der Vorschlagende erfüllt das Amt mit Würde, sondern der Vorgeschlagene bringt sie mit. Wer sich von Horst Seehofer erhofft, dass dieser mit Stil und Würde einen stil- und würdevollen Kandidaten benennt, teilt wohl sein Verständnis von Stil und Würde.

Es sagt einiges darüber aus, dass deutsche Bundespräsidenten oft im Kontext des Funktionärswesens gesucht werden. Es offenbart ein dogmatisches Verhältnis zum Apparat, das nur ernsthaft in Betracht gezogen wird, wer sich zuvor bereits in einem Amt bewiesen, eine Behörde geleitet oder in einer Kirche betätigt hat.



Warum nicht ein Imam?

Bei Spitzenpolitikern ist es oft lange her, dass sie sich mit Literatur oder Philosophie beschäftigten. Es geht nie um brillante Denker, Schreiber und Redner, sondern um sogenannte Konsenskandidaten. Und dann fallen Namen wie Wolfgang Huber oder Katrin Göring-Eckardt. Ist die Sehnsucht nach Pastoren in Deutschland derart riesig? Wer Orientierung in einer evangelischen Predigt sucht, dem stehen in Deutschland rund 15.000 evangelische Kirchengemeinden zur Verfügung, die über mangelndes Interesse an ihrem Angebot klagen.



Natürlich können Namen im Dutzend genannt werden. Natürlich können ungeschriebene Gesetze über Bord geworfen werden. Natürlich hat sich dieses Land innerhalb der vergangenen 60 Jahre sehr verändert und natürlich müssen auch Menschen in Betracht gezogen werden, die in ihrem Leben etwas anderes gesehen haben als Amtstuben, Ausschüsse und Parlamente.



Es ist eine Frage der Zeit, bis auch hohe und wichtige Ämter so besetzt werden, dass sie unser Land in all ihrer Vielfalt, Widersprüchlichkeit und ihrem Variationsreichtum widerspiegeln. Irgendwann wird es üblich sein, dass neben Pastoren auch Rabbiner und Imame als Kandidaten vorgeschlagen werden. Wenn ein Kirchenfunktionär Bundespräsident werden könnte, warum nicht der Vorsitzende des Zentralrates der Juden oder Muslime? Wenn Peter Sodann einst von der Linkspartei vorgeschlagen wurde, warum nicht jetzt auch Matthias Brandt oder Fatih Akin? Warum nicht Joachim Löw oder Carolin Emcke, warum nicht Michel Friedman oder Heribert Prantl, was spricht gegen Jürgen Habermas oder Hans Magnus Enzensberger? Genauso viel oder wenig wie für andere. Hauptsache, die Leute sind integer, fit und haben keine Flugangst. Kleine Frage am Rande: Horst Seehofer will nicht etwa seinen Parteivorsitz abgeben, um frei zu sein für das Amt des … ?