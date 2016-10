Die Beerdigung von Walter Winchell hatte 1972 nur einen Gast: seine Tochter. Winchell war nicht der größte amerikanische Journalist des 20. Jahrhunderts, aber der größte Klatschreporter: Kenner der amerikanischen Unterwelt, Schrecken der Antisemiten und Rassisten. Er besaß ein übernatürliches Gespür für Scoops, ein volles Büchlein mit Informanten und vor allem einen schrillen Tonfall, der Zynismus und Hypermoral vereinte. Solche wie ihn gibt es nicht mehr.

Zur Beerdigung der Website Gawker am 10. August 2016 in Manhattan kamen die wichtigsten und schnellsten New Yorker Journalisten unter 40. Redakteure, Essayisten, Schriftsteller: Sie alle waren einmal durch die Gawker-Schule gegangen und hatten für die Website gearbeitet, die vor 14 Jahren als kleiner Medienblog begonnen hatte und bald unter der Führung von Nick Denton zu einer Mediengruppe, zu einem Netzwerk verschiedener Publikationen herangewachsen war. Der Tonfall von Gawker hat erst das Internet angesteckt, dann die ganze Welt. Gawker hat einige der größen Scoops und Skandale aus Politik und Popkultur der letzten 15 Jahre aufgedeckt, war aber auch oft in eigene Skandale verwickelt. Die Firma wurde 2014 auf einen Wert von 250 Millionen Dollar geschätzt.

Das ist viel. 140 Millionen Dollar sind es aber auch. Das ist das Schmerzensgeld, zu dem Gawker im Frühjahr 2016 verurteilt wurde, weil die Website ein Sextape des Wrestlers Hulk Hogan veröffentlicht hatte. Der Prozess in den Tiefen Floridas war eine Groteske, in der Gawker-Redakteure Witze über Kinderpornografie machten, und Hulk Hogan versuchte, den postmodernen Konflikt zwischen Image und Realität aufzulösen.



"So laufen die Dinge"

Gawker muss zahlen, alle Publikationen wurden verkauft. Die Mutterwebsite schließt, aus Angst vor noch mehr Prozessen. Es war der letzte Akt im großen Gawker-Drama. Aufstieg und Fall, mit einem überraschenden Gastauftritt im Finale: dem des Internetmilliardärs Peter Thiel, der Gawker auf seiner Feindesliste hatte und deswegen Hulk Hogan die Anwälte bezahlte. In diesem Drama gibt es keine Helden, nur Bösewichte in unterschiedlichen Schattierungen.

Es ist eine Internetgeschichte und eine darüber, wie Medien die Menschen verändern. Und es ist eine Geschichte über unser Verständnis von Nachrichten und Nachrichtenwert. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis solche Skandale auch in Deutschland diskutiert werden müssen.

Wer hat Gawker getötet? Gawker selbst oder die Kultur? Oder politische Korrektheit oder Hulk Hogan und Peter Thiel in ihrer unheiligen Allianz aus Tampa Bay und Silicon Valley? Peter Thiel unterstützt derweil Trump und hält Reden auf der Republican National Convention.

Filed To: How Things Work war eine der beliebtesten Rubriken der Website, die die Story hinter der Geschichte aufdecken wollte und sich dafür als Piratenschiff, als Stimme der Verlierer gegen die Gewinner stilisierte. Bis die Verlierer selbst zu Gewinnern wurden, um an Ende doch wieder zu verlieren. "Die Geschichte von Gawkers Untergang ist also die ultimative Gawker-Story. So laufen die Dinge", schließt Nick Denton den letzten Eintrag auf der Website.

1.

Im Jahr 2002 warnt die Umweltschutzbehörde noch immer vor Asbestteilchen in der Luft von Lower Manhattan, und Nick Denton gründet in seinem Apartment, drei Kilometer von Ground Zero entfernt, sein Imperium. Nach dem Technikblog Gizmodo im Juli startet der damals 36-Jährige Ende 2002 Gawker. Seine erste Autorin ist Elizabeth Spiers, eigentlich Finanzanalystin. Sie bekommt von Denton 2.000 Dollar im Monat, um täglich zehn kurze Posts zu schreiben: Kommentare, Links zu Artikeln und vor allem Klatsch aus der New Yorker Medienbranche.

Die Ausrichtung der Seite: radikaler Manhattanismus. Für Denton ist New York das Ziel einer langen Wanderung. Er wurde in London geboren und hat in den achtziger Jahren in Oxford studiert. Als Reporter reist er durch Osteuropa und begutachtet die Trümmer des Kommunismus und den Aufstieg von rechter Gewalt und Antisemitismus in Rumänien und Ungarn. Denton kehrt kurz nach London zurück, um über den Zusammenbruch der ehrwürdigen britischen Baring Bank nach desaströsen Spekulationsgeschäften zu berichten. Er lässt sich ins Silicon Valley schicken und gründet mit anderen in London eine Networkingplattform, die er verkaufen kann, bevor die Dotcom-Blase platzt. Ostblock, Baring, Dotcom: Denton hat in nicht einmal 20 Jahren viel gesellschaftlichen Kollaps gesehen. Als im Thatcherismus aufgewachsener Sohn einer ungarischen Jüdin, die knapp den Nazis entkommen und vor Stalin geflohen ist, war Denton schon vorher nicht anfällig für Optimismus.

Diese Skepsis nimmt er mit nach New York. Die Stadt schwankt im Jahr 2002 zwischen Trauma, Schulterzucken und Pathos. Wahrheit – nicht darüber, was am 11. September passiert ist, sondern was die Folgen waren – ist ein umkämpftes Gut, und Gawker soll für die Stadt in den Krieg ziehen. So lautet jedenfalls der Gründungsmythos.

Am Anfang wird der Krieg mit Beiträgen über die Toiletten und Caféterias großer Verlagshäuser geführt: "Wir versuchen gerade, folgendem Gerücht nachzuspüren: Die Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour, berühmt für ihre herrische Art, bestellt sich in der Cafeteria einen Burger. Bevor Sie fragen: blutig, natürlich – also, der Burger. Jedenfalls weiß der Burgermann nicht, welche bedeutsame Person ihm da gegenübersteht und klopft ungeduldig mit seinem Pfannenwender gegen das Metall. Für diese Ungezogenheit hat er seinen Job verloren [und natürlich einen sechsstelligen Vorschuss für sein Enthüllungsbuch bekommen]. Falls jemand mehr weiß: Hinweise an tips@gawker.com."

Dieser frühe Gawker-Eintrag aus dem März 2003 fasst die Haltung und Sprache der Seite in den frühen Jahren perfekt zusammen. Der Stil – das selbstbewusste "wir", obwohl Gawker zu diesem Zeitpunkt nur aus Spiers und ihrem Laptop besteht – orientiert sich an Klatschblättern für die oberen Zehntausend, zu denen Gawker nicht gehört. Wir hier unten, die da oben, das ist vom ersten Tag an der Grundsatz der Seite. Der Klatsch von heute sind die Nachrichten von morgen.