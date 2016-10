Wer nach den Übergriffen sogenannter Horrorclowns erwartete, dass Bürger, Politiker und Medien zwar juristische Konsequenzen fordern, ansonsten aber zur Tagesordnung übergehen würden, sah sich getäuscht. Im Gegenteil, über die Angriffe wurde berichtet, als handele es sich um ein bislang unbekanntes, bedrohliches, aber irgendwie auch unvermeidliches Naturphänomen. Große Tageszeitungen, Nachrichtenmagazine und Illustrierte von der Welt über Focus bis zum Stern veröffentlichten Überblicke dazu, "wo die Horrorclowns in Deutschland zuschlagen", im Stern mit einer Grafik illustriert, auf der die Zentren der bisherigen Attacken vom Ruhrgebiet über Mecklenburg-Vorpommern bis Baden-Württemberg wie erdbebengefährdete Gebiete markiert waren. Schließlich müssen sich die Leute darauf einstellen, was ihnen passieren kann, wenn sie am falschen Ort zur falschen Zeit das Haus verlassen.

So einig sich die auf jeden Trend mit zuverlässiger Promptheit reagierende Öffentlichkeit darin war, dass hier etwas ganz und gar Übles geschah, so sicher wusste man sofort zweierlei: Es handelt sich bei den Attacken nicht um ordinäre Straftaten, deren Urheber belangt und deren Ursachen erforscht werden müssen, sondern um eine anthropologische Herausforderung, gegen die man sich umso besser zu wappnen habe, als sie einer ansteckenden Krankheit gleiche.



Der politische Epidemologe der Süddeutschen Zeitung wusste zu berichten, die "bösen Clowns" hätten sich "seuchenartig ausgebreitet, von Nordamerika über Großbritannien nach Deutschland", und fügte für alle, die die antiamerikanische Pointe noch nicht begriffen hatten, hinzu: "Wie die meisten behämmerten Trends kommt das Phänomen aus den USA, dem Land, in dem ein Polit-Clown mit rotem Kopf und lächerlicher Frisur ernsthaft Präsident werden will."



Clownerie ist ein ehrenwertes Handwerk

Dass noch der hinterletzte US-amerikanische Präsidentschaftskandidat größeren Unterhaltungswert besitzt als die berufsverhärmte Kanzlerin, kommt einem, der Clowns ohnehin für überflüssig bis schädlich hält, nicht in den Sinn. "Die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und völligen Blödsinn machen, das stand eigentlich schon immer in der Stellenbeschreibung von Clowns", erklärt die Süddeutsche Zeitung und findet, dass eigentlich das allein schon anstößig sei. "Sie kloppen mit quietschenden Gummiknüppeln auf dem Kopf eines anderen Clowns herum. Sie bewerfen sich gegenseitig mit Torten. Sie setzen sich auf Stühle, die unter ihnen zusammenbrechen. Das soll dann lustig sein, aber ob man so etwas als Zuschauer zum Kaputtlachen oder eher nervig findet, ist Geschmackssache."

Zwar wären Wasser verspritzende Plastikblumen und lustig zusammenbrechende Stühle nicht nur in manchen Großraumbüros durchaus in der Lage, das Betriebsklima zu verbessern – doch das können politische Epidemologen ebenso wenig zugestehen wie die Tatsache, dass Clownerie ähnlich wie Zauberei ein ehrenwertes Handwerk ist, das in jahrelanger Arbeit erlernt werden muss, bevor andere damit erfreut werden können. Wie der Aufstieg von gelernten Clowns zu Kinder- und Familienbelustigern sich wesentlich der amerikanischen Kulturindustrie verdankt, so war es auch Amerika, das die dämonische Ikonographie des Clowns als sich hinter harmloser Maske verbergendem Kinderschreck hervorgebracht hat.



Beides gehört zusammen. Sich zu verkleiden und hinter der Maske zu Grenzüberschreitungen fähig zu sein, die im Alltag verpönt wären, jemand anders werden und diese Wandlung doch als Teil des eigenen Selbst erfahren zu dürfen – diese Möglichkeit enthielt immer schon das Versprechen der Selbsttranszendenz und die Gefahr des Selbstverlustes zugleich. Kinder sind für die Attraktionen dieses Versprechens ebenso wie für dessen Abgründe besonders empfänglich. Weil sie, wie Walter Benjamin es einmal für die bürgerliche Welt formulierte, stärker "unter die Gestalten gemischt" sind als die Erwachsenen, weil sie sich selbst noch nicht als starre Identität der vermeintlich von ihnen unabhängigen Außenwelt gegenüberstellen. Die mit der Figur des Clowns verbundenen Ängste in die Figur zu integrieren und in Vergnügen umzumünzen, gehört zu den Fertigkeiten, die jeder gute Clown zu lernen hat.

Urbild der Doppelbödigkeit

Emblematisch für die Ambivalenz des Clowns wurde Stephen Kings 1986 erschienener und vier Jahre später für das Fernsehen adaptierter Roman Es, woraus die Süddeutsche Zeitung die messerscharfe Schlussfolgerung zieht, King habe "maßgeblich zum Imageschaden der Clowns" beigetragen.



In Kings Buch, einem der eindrucksvollsten Kinderbücher für Erwachsene, die je geschrieben wurden, figuriert der böse Clown Pennywise, der in der Kanalisation lebt und stets die Gestalt dessen anzunehmen vermag, wovor seine prospektiven Opfer am meisten Angst haben, als Urbild der Doppelbödigkeit bürgerlicher Kindheitsphantasien. Er verkörpert die Verlockung des Austritts aus dem langweiligen Alltagsleben inmitten gleichförmiger Vorstadtstraßen und die Bedrohung von Individualität, Geborgenheit und Glück, wie sie jene Vorstadtstraßen zugleich auch versprechen. Die Auseinandersetzung der Kinder mit Pennywise wird dadurch zur Chiffre für die Verarbeitung der Verletzungen und Enttäuschungen, die jedem gelingen muss, der irgendwann einmal erwachsen werden will.