Es hat viele Ferienbesuche gedauert, bis ich das kleine Holzbrettchen über dem Kohleherd meiner Großmutter verstanden habe, noch länger, um das Groteske hinter dem finster dreinschauenden Schwein unter dem Spruch, das sich auffordernd den Bauch hielt, und dem bäuerlichen Leben dieser Zwangsumgesiedelten zu erkennen. Später erinnerte es mich an Uncle Sam, denn es forderte mich bei jedem Besuch auf, mein eigenes Essverhalten zu hinterfragen.

Heute bin ich eine leidenschaftliche Köchin, aber mit Gewissen – eine eher ungünstige Kombination. Besonders, wenn man nicht in einem Ballungsgebiet gelandet ist, in dem Bienen auf Dächern eine Behausung finden und Hochbeete die zugepflasterte Einfahrt verschönern, oder wo Felder unbebaut bleiben, um dort eine Urban-Gardening-Kommune für das Wochenende gründen zu können. Stattdessen ist die Region, in der ich lebe, so begehrt, dass Münchener Mietpreise herrschen und jede Dachnische vermietet wird, obwohl die bayrische Hauptstadt 23-mal so viele Einwohner hat und fast fünfmal so groß ist.



Sei es, wie es sei. Es kommen viele Besucher hierher, mischen sich unter die Einheimischen und machen diesen Ort noch begehrenswerter. Und sie wollen und müssen natürlich alle essen. Sie suchen sich ein schattiges Plätzchen und freuen sich über die Ankündigung, dass in der Gaststätte ihrer Wahl der Allzweckwerbeslogan "regionale und saisonale Küche" umgesetzt wird. Der als einheimisch verkaufte Fisch stammt aber aus Weißrussland, wie auch die dazu servierten Pfifferlinge.



Verdrängt wird gern

Wenn sie Glück haben, wurde die Apfelschorle, die sie trinken, nicht mit Früchten aus einem Nachbarland gestreckt, weil die lokale Ernte auch hier die Nachfrage nicht decken konnte. Das gute Kalbsfilet hat der lokale Metzger des Vertrauens über seinen Großhandel aus Holland bekommen. Es hat seine Mutter nicht gekannt, nie an ihrem Euter gehangen und sonst auch nichts von der Welt und den saftigen grünen Wiesen hinter den grauen Mauern gesehen. Das Fleisch ist schön zart, nicht nur, weil es jung ist, sondern auch, weil es sich, aufgrund der Enge der Stallbox, nicht groß bewegen konnte. Die Angereisten genießen ihre Illusion mit etwas Sonnenschein. Sie schreiben Postkarten in die Heimat, machen Selfies mit Tellern und ziehen weiter.



Nur die Frage nach dem Fressen und der Moral und was zuerst da war, bleibt irgendwie zurück. In meiner Zeit als Küchenchefin gab es aus Prinzip keine Pfifferlinge, nur weil die Saison gekommen war, wenn die Ernte in Deutschland ausblieb, und tatsächlich waren die Gäste ob dieser Ehrlichkeit eher dankbar. Es gibt also keinen Grund, Menschen wissentlich ein X für ein V vorzumachen. Andererseits empfehle ich jedem, einfach mal nachzufragen, was auf dem Teller gelandet ist, denn gelogen wird selten, nur sehr gerne verdrängt.



Aber Vorsicht! Fragen neigen zum Schneeballeffekt. Wie viele Vitamine kann das Obst wirklich noch haben, das an monsantogenerierten Bäumchen hängt? Wie viel Genuss steckt tatsächlich noch in einem Fisch, der mit Antibiotika mühsam am Leben gehalten wird, bis er endlich beim Discounter tiefgefroren liegen darf? Wie gesund können Pilze aus dem Ostblock sein, deren Strahlung, 30 Jahre nach Tschernobyl, immer noch pro hundert Gramm einem Flug von Frankfurt nach Gran Canaria entspricht? Wie nahrhaft ist Hydrogemüse, das nie von der Sonne geküsst und von der Erde ummantelt wurde, nur weil es von Schädlingen ferngehalten werden sollte?

Optimierungsvorschläge

Ich versuche dem allen irgendwie aus dem Weg zu gehen und verzichte mittlerweile gerne darauf, obwohl es manchmal sehr zeitraubend ist, jedem Inhaltsstoff auf den Verpackungen nachzugehen. Es hat etwas gedauert, bis das alles zur Gewohnheit wurde, aber ich fliege nun schon seit vielen Jahren nicht mehr und esse auch nichts, was geflogen ist, außer auf natürliche Weise. Auch Soja, Mais und die Ölpalme kommen mir nicht in die Tüte. Selbst der Hund frisst nachhaltig. Alles nur ein Spleen?



Auf fussabdruck.de teste ich voller Überzeugungen meinen ökologischen Fußabdruck und bin, obwohl mir dieser Test von Brot für die Welt nicht sehr repräsentativ erscheint, erschüttert. Ich brauche 3,5 globale Hektar. Wenn alle Menschen auf der Erde meinen Fußabdruck hätten, bräuchten wir zwei Planeten. Mir wird empfohlen, noch mehr pflanzliche Alternativen kennenzulernen, wie zum Beispiel die Avocado – die fliegt jedoch. Auch solle ich mehr Obst und Gemüse im eigenen Garten anpflanzen – das gibt aber die Infrastruktur nicht her. Auch andere Optimierungsvorschläge scheinen schlecht bis gar nicht umsetzbar. Die Quadratur des Kreises.

Ich tauche also wieder ein in den Prozess des Neu- und Umdenkens und merke, wie ich mich in den Gerüchen meiner Kindheit verliere, als ich zum ersten Mal, in dem viel zu großen Blaumann meines Großvaters, mit der Sense auf dem Acker helfen durfte, während meine Großmutter uns, unter Beobachtung von Uncle Pig, ein Haus-Hof-Stall-Menü zauberte.