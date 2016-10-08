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Geçen hafta Türkiye iki damadı konuştu: Biri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadıydı, diğeri Türkiye’nin medya devi Aydın Doğan’ın…

Bu ikili arasında geçtiği söylenen yazışmalar, "Redhack" adlı hacker grubu tarafından deşifre edilince, hükümet-medya ilişkileri çırılçıplak ortaya serildi.

Damatların mesaj trafiğine gelmeden, kayınpederlerinin ilişkisini özetlemek gerek:

Aslında kavga, Almanya’da başladı.

26 Nisan 2007 günü Frankfurt polisi, dolandırıcılık şüphesiyle 14 adrese baskın yaptı ve Deniz Feneri Derneği ile Kanal 7 televizyonunun yöneticilerini gözaltına aldı.

Almanya’da yaşayan 27 bin Türkiye kökenli yurttaştan, yoksul Müslümanlara bağış diye toplanan 41 milyon Euro’nun çoğunun AKP’ye yakın bu dernek ile iktidar yanlısı televizyon kanalına aktarıldığı öne sürülüyordu.

Frankfurt Eyalet Mahkemesi, 2008’de dernek yöneticilerini mahkûm etti. Mahkeme yargıcı, bunun "Almanya tarihindeki en büyük dolandırıcılık olayı" olduğunu ve asıl faillerin Türkiye’de olduğunu söyledi.

Can Dündar Cumhuriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni’ydi. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor. Bu kez Tutuklandık kitabının “Tecrit” isimli bölümünü basıyoruz. Kitabın Almancası 8 Eylül 2016 tarihinde çıkacak (Lebenslang für die Wahrheit. Aufzeichnungen aus dem Gefängnis / Hoffmann und Campe Yayınevi).

Bunun üzerine bir Türk savcı dosyayı açtı ve "asıl failler"i gözaltına aldırdı. Ancak hükümet hemen devreye girdi. Gözaltındakiler salındı, savcı görevden alındı, yeni savcılarca dosya kapatıldı.

Türkiye’de merkez medyanın "amiral gemisi" sayılan Hürriyet, skandalın üzerine gitmeye devam etti.

Bunun üzerine Erdoğan, taraftarlarına Hürriyet’i boykot etmelerini tembihledi.

Bununla da yetinmedi, vergi müfettişlerini Doğan Holding’e gönderip inceleme başlattı. Hükümet yanlısı olmayan medyanın çoğuna sahip olan grup, o dönemde hisselerinin yüzde 25’ini Axel Springer’e satarak Alman medya deviyle ortak olmuştu.

Müfettişler bu satışı usulsüz ilan ederek Doğan Holding’e Türkiye tarihinin en büyük cezasını kestiler (332 milyon Euro).

Birkaç ay sonra daha ağırı geldi ve grubun toplam cezası, 2,3 milyar Euro’ya yükseldi.

Aydın Doğan için uzlaşmaktan ve küçülmekten başka çare kalmamıştı.

Grubunun önemli bir gazetesi ile televizyonunu sattı. Muhalif yayın yapan bir gazetesini kapattı. "Amiral gemisi"ne iktidarın hoşuna gidecek transferler yaptı. Bir süre sonra da, hükümetle yakın ilişki içinde olan damadını yayınların başına getirdi.

Ancak ne yapsa yetmiyor, hükümet daha fazlasını istiyor, grup bünyesindeki bazı gazetecilere söz geçmiyordu.

Grup içinde bu yüzden nasıl bir kavga yaşandığı, geçen hafta İnternet’e sızdırılan notlardan anlaşıldı.

Doğan’ın damadı, Erdoğan’ın kabinesinde bakan olan damadına gittiği söylenen notlarında, grup içinden bilgiler sızdırıyor, gazetenin yayın yönetmenini, muhalif yazarlarını, hatta baldızını şikâyet ediyordu.

Doğan’ın damadı, bunların yazışma değil, tuttuğu günlükler olduğunu iddia etti; Erdoğan’ın damadı ise "Vız gelir tırıs gider" deyip aldırmaz göründü.

Habere hemen sansür gelmesine ve birkaç bağımsız gazete dışında Türk basını yayınlamaya cesaret edememesine rağmen, "damat notları", Türkiye’de medya-iktidar ilişkisine dair unutulmaz bir belge olarak tarihte yerini aldı.

Sonuç mu?

Damatlardan biri görevinden istifa etti.

Tabii ki istifa eden, Erdoğan’ınki değildi.