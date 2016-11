Auf dem Weg nach Hause sehe ich aus den Augenwinkeln, wie sie mit strenger Miene überlebensgroß auf mich herabblickt: Cara Delevingne, die es mithilfe ihrer exponierten Augenbrauen vom It-Girl zu einem der meistgebuchten Models der Welt gebracht hat. Ich bleibe stehen und betrachte das Plakat. Cara trägt ein weißes Bustier mit goldenem Puma-Logo und eine schwarze eng anliegende Sporthose auf ihrem jugendlich-schlanken Körper. Oben rechts auf dem Plakat des Schaufensters des Puma-Flagship-Stores am Berliner Hackeschen Markt steht: Cara Delevingne, Activist, actress & fashion model. In dieser Reihenfolge.

Stefanie Lohaus ist Journalistin. Herausgeberin und Redakteurin des "Missy Magazine". Sie lebt in Berlin und ist Mitglied der Redaktion von "10 nach 8". © Urban Zintel

Aktivistin, aha, wofür noch gleich? Keine Ahnung. Aus der Klatschpresse weiß ich, dass Delevingne bisexuell ist. Vielleicht also für LGBTIQ-Rechte? Oder für Menschen mit psychischen Problemen? Sie hat sich gerade als depressiv geoutet. Wer Delevingne googelt, findet keine Hinweise darauf. 2014 hat sie sich an einer Kampagne für Tierschutz beteiligt. Sie wurde auch schon als Feministin bezeichnet. Mmh. Hm? Vogue.de gibt Aufschluss: Delevingne ist die neue Markenbotschafterin des deutschen Sportswear-Herstellers Puma und repräsentiert dessen Do-You-Kampagne, in der es darum geht "ganz du selbst zu sein und deine eigene Wahrheit zu finden", so Delevingne auf der Seite. Ein Sei-du-selbst-Aktivismus sozusagen. Ein Aktivismus, der sich selbst ad absurdum führt. Ich dachte, um sich das Label Aktivistin zu verdienen, müsste eine Person doch zumindest versuchen, aktiv in die Gesellschaft hineinzuwirken.

Auch Delevingnes Kollegin, Model und Schauspielerin Lily Cole ist Aktivistin und Markenbotschafterin. Schon seit 2012 wirbt sie für den US-amerikanischen Kosmetikhersteller Body Shop. Sie setzt sich für die Umwelt und Tierrechte ein. Wie genau? Keine Ahnung. Die Marke Body Shop arbeitet wenigstens ohne Tierversuche. Monki, der hippe, urbane Ableger des schwedischen Modekonzerns H&M geht noch einen Schritt weiter und bewirbt sein Monkifesto zum 10-jährigen Markenjubiläum ganz ohne Stars, dafür mit ganz vielen verschiedenen kreativen jungen Frauen aus verschiedenen Ländern der Welt, die natürlich auch alle echte Aktivistinnen sind und sich zum Beispiel für Frauenrechte, gegen Homophobie, Rassismus, Körpernormierungen einsetzen. Sie sehen dabei natürlich sehr cool aus und sind ganz in Monki gekleidet. Die Kleider wiederum werden mit Sicherheit eher in Sweatshops in Bangladesch und damit unfair hergestellt. Aber egal. Wir können ja nicht Aktivistin für alles sein.

10 nach 8 Über "10 nach 8" Frauen schreiben jetzt auch abends, um 10 nach 8, montags, mittwochs, freitags, politisch, poetisch, polemisch. Wir, die Redaktion von 10 nach 8, sind ein vielseitiges und wandelbares Autorinnenkollektiv. Wir finden, dass unsere Gesellschaft mehr weibliche Stimmen in der Öffentlichkeit braucht. Wir denken, dass diese Stimmen divers sein sollten. Wir vertreten keine Ideologie und sind nicht einer Meinung. Aber wir halten Feminismus für wichtig, weil Gerechtigkeit in der Gesellschaft uns alle angeht. Wir möchten uns mit unseren LeserInnen austauschen. Und mit unseren Gastautorinnen. Hier finden Sie alle Texte, die 10 nach 8 erscheinen. Über die Autorinnen Die Redaktion von 10 nach 8 besteht aus: Marion Detjen, Zeithistorikerin

Hella Dietz, Soziologin

Heike-Melba Fendel, Autorin und Inhaberin der Künstler- und Veranstaltungsagentur Barbarella Entertainment

Annett Gröschner, freie Autorin

Mascha Jacobs, Journalistin, Herausgeberin der Zeitschrift Pop. Kultur und Kritik.

Stefanie Lohaus, Journalistin, Herausgeberin des Missy Magazine

Lina Muzur, Programmleiterin des Aufbau-Verlags

Catherine Newmark, Kulturjournalistin

Annika Reich, Schriftstellerin

Elisabeth Wellershaus, Journalistin

Wer hat eigentlich diesen Popaktivismus ins Leben gerufen? War es die Popqueen Beyoncé, die den Aktivismustrend 2015 bei den MTV Music Awards mit einem fetten Feminist-Schriftzug einläutete und in diesem Jahr mit Lemonade ein zutiefst politisches Popalbum vorlegte? Oder war es Lady Gaga, deren Engagement für die Rechte von Aidskranken und LGBTIQ sich sowohl in ihren Musikvideos als auch in ihren Statements und in ihrer Born-this-way-Stiftung zeigt? Was ist mit den berühmten Benetton-Kampagnen aus den Neunzigern, die mit HIV-Infizierten und ölverschmierten Enten warben und vom Bundesgerichtshof 1995 verboten wurden? Was ist mit der Eismarke Ben & Jerry's, die mit ihren leckeren Vollfairtradeökoliebzutierengegennazis-Eissorten mittlerweile zum Weltkonzern Unilever gehört?

Gegenkultur, Pop, Mode und Kapitalismus war schon immer ein unauflösliches Geflecht aus Inspiration oder feindlicher Übernahme. Eines der ältesten Beispiele eines gelungenen PR-Coups, der ein politisches Anliegen mit dem Verkauf von Produkten verbindet, ist Edward Bernays' Zigaretten-PR-Kampagne Torches of Freedom, Fackeln der Freiheit, aus dem Jahr 1929, die die Sehnsucht der Frauen nach Freiheit und Selbstbestimmung mit der Zigarette verband. Bernays, ein Neffe von Sigmund Freud, bezahlte Models, junge Frauen, die sich während der New Yorker Ostersonntagparade öffentlich eine Zigarette ansteckten. Damals ein Skandal, da Frauen das Rauchen in der Öffentlichkeit gesellschaftlich untersagt war. Die Aktion schlug ein wie eine Bombe: der Verkauf von Zigaretten an Frauen stieg von fünf Prozent im Jahr 1923 auf 18 Prozent im Jahr 1935. Und bis heute stehen Zigaretten für Werte wie Rebellion, Freiheit und Selbstbestimmung. Doch Aktivistinnen, das waren diese namenlosen Models nicht und niemand wäre auf die Idee gekommen, sie so zu nennen.

Auch die Hippiebewegung mit all ihren Anliegen wie soziale Gerechtigkeit, Bürgerrechtsbewegung, Frieden, sexuelle Befreiung blieb nicht von kapitalistischer Ausbeutung verschont, ja sie kann sogar als der Beginn des Abbaus von Arbeiternehmerrechten und der Entstehung des neuen Kulturprekariats gesehen werden. Eine These, die etwa die Sozialwissenschaftler Luc Boltanski und Ève Chiapello in ihrem 1999 erschienenen Buch Der neue Geist des Kapitalismus ausarbeiten. Und natürlich warben damals Marken wie Pepsi oder der Dosenhersteller Campbell mit der trendigen Psychedelic-Ästhetik für ihre Produkte. Aber Marianne Faithfull oder Joan Baez als Aktivistin und Markenbotschafterin für ein Produkt einzuspannen – auf die Idee kam niemand. Und auch für die nachfolgenden Subkulturen wie etwa Punk, Mods, Grunge, Hip-Hop kann jeweils ein ähnlicher Mechanismus von Gegenkultur und deren Mainstreaming nachvollzogen werden.