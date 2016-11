Streit um einen Beitrag im Almanach, dem "Satiremagazin der Bundespressekonferenz zum Bundespresseball": Er beschreibt auf drei Seiten einen "Schwimmkurs für Flüchtlinge", angeboten von der "Bundes-Badeagentur BBA".

"Das schaffen wir 2017" ist die traditionell jedes Jahr zum Ball erscheinende Satirebroschüre in diesem Jahr überschrieben – und den Machern war es wichtig, dass das Thema Flüchtlinge vorkommt. Im umstrittenen Beitrag finden sich "Angebote" wie "Baby-Flüchtlingsschwimmen (ab 3 Monate)", "Vorschul-Flüchtlingsschwimmen (ab 3 Jahre)" oder auch "Refugiums-Flüchtlingsseepferdchen in Vorbereitung". Im Text zum "Vorschul-Flüchtlingsschwimmen" heißt es, die Kurse würden auf das richtige Überlebensschwimmen vorbereiten, "mit Festhalten an Treibgut, Tauchen bei hohem Wellengang, Springen vom Schlauchbootrand und Atemtechniken bei Nacht und Kälte".



Nicht alle können mit dieser Satire etwas anfangen. "Menschenverachtend" nennt sie der Journalist Robert Roßmann von der Süddeutschen Zeitung auf Twitter – und löst eine heftige Diskussion aus. "So viel Zynismus und Menschenfeindlichkeit macht fassungslos", twittert die Grünen-Vorsitzende Simone Peter.

Die Diskussion um Satirefreiheit ist nicht neu, auch hier wird sie geführt. Die Macher des Almanach aber fühlen sich missverstanden, selbst wenn nicht alle im Team den konkreten Beitrag glücklich finden. Der freie Journalist Alexander Fritsch, der zum neuen Autorenteam des Almanach gehört, nennt die Debatte "bizarr". Es müsse doch jedem klar sein, dass es hier nicht um Humor auf Kosten der Flüchtlinge gehe. "Im Gegenteil" habe man sich damit auseinandergesetzt, dass noch immer viel zu viele Menschen die hoch gefährliche Flucht über das Mittelmeer wagten. "Humorziel sind nicht die Schwachen, sondern die, die nichts dagegen tun." Ihm sei "völlig unverständlich", wie man die Satire im Almanach anders interpretieren könne.

"Nicht das Flüchtlingsstück ist zu hart, die anderen waren zu harmlos"

Jens Peter Paul, der ebenfalls zum Redaktionsteam des Almanach gehört, erklärt: "Was ich uns vorwerfe, ist heute: Nicht das Stück ist zu hart – die anderen im Almanach 2016 sind zu harmlos. Nur deswegen sprengen die 'Schwimmkurse' den gemütlichen Rahmen."



So viel Zynismus und Menschenfeindlichkeit macht fassungslos. #Bundespresseball https://t.co/OXRnuGCkBN — Simone Peter (@peter_simone) 29. November 2016

Auch der Journalist und Podcaster Tilo Jung, engagiertes Mitglied der Bundespressekonferenz, mag an der Satire nichts Verwerfliches finden. Er sagte dem Tagesspiegel: "Diese Satire im alljährlichen Satireheft ist böse und bissig. Aber 'Don't shoot the messenger!' Mit Blick auf die deutsche und europäische Flüchtlingspolitik ist die Satire grandios, weil sie provoziert und hoffentlich aufrüttelt. So was als menschenverachtend zu bezeichnen, finde ich übertrieben. Menschen im Mittelmeer zur Abschreckung sterben zu lassen und dies nicht ständig als menschenverachtend zu behandeln, finde ich dementsprechend eine Untertreibung."

Der Almanach sei so alt wie der Bundespresseball selbst, steht auf der Website des Veranstalters, der Bundespresseball GmbH. "Seit den 50er Jahren nehmen Mitglieder der Bundespressekonferenz das politische Geschehen auf die Schippe. Dabei hat sich als Regel herausgestellt, dass Politiker, die nicht im Almanach erwähnt werden, nicht wirklich wichtig sind."

Die aktuelle Ausgabe des Almanach kannten vor Drucklegung mehrere Vorstandsmitglieder der Bundespressekonferenz. Formal abgenommen worden sei sie vom Vorstand nicht, heißt es aus Vereinskreisen. Im Bundespressekonferenz-Vorstand herrscht die Auffassung vor, Satirefreiheit sei ein hohes Gut. Satire müsse auch verstören und wehtun, um einem Thema die notwendige Aufmerksamkeit zu verschaffen. Der Vereinsvorstand wollte sich am Mittwochnachmittag mit der Kritik befassen. Der Vorsitzende Gregor Mayntz lehnte einen Kommentar zuvor ab.