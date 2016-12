Die Hauptstadt der USA ist derzeit nicht Washington, sondern New York. Dort, im Trump Tower an der Fifth Avenue, organisiert Donald Trump den Machtwechsel. In seinem barocken Penthouse im 56. Stock, das den Blick freigibt auf den Central Park, empfängt der künftige Präsident Regierungschefs wie kürzlich den japanischen Premier Shinzo Abe oder Minister in spe zum Vieraugengespräch. Die Öffentlichkeit hat schon viele Experten in den goldenen Fahrstühlen rauf und runter fahren sehen, die installierte Webcam ist inzwischen zum Reality-TV mutiert. Doch die Auguren versuchen sich noch immer einen Reim darauf zu machen, was der künftige US-Präsident beabsichtigt. Wofür steht Trump eigentlich? Eine nicht unbedingt naheliegende, aber dennoch triftige Erklärung findet sich in der Architektur.



Trump-Tower zieht Neugierige und Touristen an Nach der Wahl Donald Trumps wollen immer mehr Menschen seinen Tower in New York besichtigen. Das in den siebziger Jahren gebaute Hochhaus ist derzeit das politische Hauptquartier des künftigen US-Präsidenten. © Foto: Brendan McDermid/Reuters

Der Immobilien-Unternehmer begann seinen Wahlkampf mit einem großen architektonischen Versprechen. "Ich werde eine große Mauer bauen", polterte er in der Lobby des Trump Towers, wo er mit viel Pomp seine Kandidatur bekanntgab. "Niemand baut besser Mauern als ich", verkündete er großspurig. "Und ich baue sie billig." Trump hat Milliarden damit verdient, billige Mauern zu bauen und sie mit teuren Apartments zu füllen, bemerkte kürzlich Oliver Wainwright im Guardian spitz. Trumps Immobilien verraten einiges mehr über die Person und Programmatik als seine populistischen Einlassungen auf Twitter. Architektur ist ja kein Oberflächenphänomen, sondern sagt viel über den Erbauer und seine (Welten-)Pläne aus. Egal ob der Trump Tower in Las Vegas oder der Trump Ocean Club in Panama City – Trump mag es groß, golden, glamourös – und vulgär.

Der Architekturkritiker Doug Staker hat für diesen Stil – mit Stil selbst hat das freilich wenig zu tun – den Begriff der Trumpitektur (trumpitecture) geprägt. Der Wesenskern dieses Baustils ist das Symbolhafte. "Trumpitektur weiß nichts von Timing", notiert Staker. "Es weiß auch nichts über seine Zeit, sondern rekurriert auf einfache Symbole der Macht." Trumps Türme stehen in der Landschaft, als würden sie dem Establishment den Stinkefinger zeigen.

Im Gegensatz zum epochemachenden Empire State Building, dem ikonischsten Gebäude seiner Zeit und lange dem höchsten Bauwerk der Welt, hinterlasse die Trumpitektur lediglich ein Vermächtnis für einen Mann: Donald Trump. Das klingt zunächst trivial, doch es zeigt, dass diese Gebäude in ihrer Außenwirkung völlig substanzlos sind, wenn der Name Trump wegfällt. Die Marke Trump ist konstitutiv für diese Architektur. Wer das Label abmontiert, demontiert auch Trump. (Ironischerweise verschwand der Name Trump Place von einem New Yorker Apartmentkomplex, weil sich Anwohner dagegen gewehrt hatten – als gelte es, die Gegenwart auszuradieren.) Im Grunde ist diese Architektur Trompe-l'Œil.

Staker hat diesen Mythos in seinem Stück brillant dekonstruiert. "Die Trumpitektur entfernt sich von schwierigen Realitäten zugunsten einer reduktiven Simplizität. Die Oberflächendekoration, plumpen Massen und Opulenz sind alles Ideen, die von den Pionieren moderner architektonischer Gedanken verworfen wurden; Ideen, die als Relikte und Verfehlungen der Vergangenheit rezipiert wurden – abgekoppelt von einer modernen und zukunftsfähigen Gesellschaft."



Postfaktische Protzbunker

Der Trump Tower ist ein materialisiertes Retropia, eine Projektionsfläche für Menschen, die sich nach Monumentalem sehnen. "Für Jahrzehnte stand die Trumpitektur für eine traurige, aber ehrliche Reflexion der Werte, die Trump offen und stolz verkörpert", schreibt Staker. "Es bietet der Welt eine Gelegenheit, all das zu greifen, was rückwärtsgewandt und regressiv in der Architektur und der Welt ist, die sie reflektiert." Ironischerweise wird das Blendwerk durch die Brechung der Architektur sichtbar.

Trump ist ein Hochstapler, und das manifestiert sich nicht zuletzt in seinen Gebäuden. Der Self-Made-Man ist berüchtigt dafür, dass er die Zahl der Stockwerke seiner Immobilien künstlich in die Höhe schraubt und die Objekte zuweilen ein paar Etagen höher legt. (Die New York Times schrieb bereits 2003, dass die Bewohner seiner Tower eine neue Mathematik lernen müssten.)



So besitzt das "90-stöckige" Trump World in Wahrheit nur 72 Stockwerke, während die Apartments im Trump Tower im 30. Stock beginnen, obwohl sich nur 19 kommerziell genutzte Etagen darunter befinden. Die Realität in diesen Protzbunkern war gewissermaßen postfaktisch avant la lettre. "Die Leute", sagte Trump einmal "sind sehr glücklich. Sie mögen Wohnungen, die Höhe haben, die Psychologie dessen." So wie im Bau geht Trump auch in der Politik vor: Er gibt den Leuten ein Gefühl von neuer Größe. Make America Great Again war sein Wahlkampf-Slogan. Allein, der neu gewählte Präsident der USA operiert mit einer Suggestion von Höhe – was zugleich die Fallhöhe steigert. Mehr ist mehr, diese Losung gilt sowohl für den Bauherrn als auch für den Politiker Trump.

Der frühere Architekturkritiker der New York Times, Herbert Muschamp, schrieb einmal, dass Trumps Türme eigentlich gar nicht mehr als Architektur zu qualifizieren seien, sondern lediglich Statussymbole wie Diamanten, Yachten und andere Insignien des Luxus darstellen. Architektur wird zum Statement. "Seht her, ich kann goldene Türme bauen!"

Die Trump-Türme spiegeln die Luftschlösser, die der Gernegroß in der Politik bauen möchte. Es ist alles nur Fassade. Hinter dem goldenen Dekor versteckt sich die Wirklichkeit. Trump ist mit seinem Immobilienimperium mehrmals Pleite gegangen. Und wenn er seine Wahlversprechen nicht einhält, droht ihm auch der moralische Bankrott. Trumps megalomane Wolkenkratzer könnten zum Symbol für seine eigene Hybris werden.