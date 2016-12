ZEIT ONLINE: Frau Gappah, es geht in Ihrem Buch Die Farben des Nachtfalters um ein furchtbares Verhängnis. Im Zentrum steht eine junge Frau mit dem Namen Memory, also Erinnerung, die in einem simbabwischen Frauengefängnis ihrer Hinrichtung entgegensieht. Sie versucht, in ihrer Erinnerung den Weg zurückzugehen, der sie an diesen Ort führte – und was am Ende des Buches enthüllt wird, lässt alles im neuen Licht erscheinen. Wie kamen Sie auf diese Struktur?



Petina Gappah: Eines meiner Lieblingsbücher ist Alles, was wir geben mussten von Kazuo Ishiguro. Es spielt in einem Internat, und man versteht nur sehr allmählich, was dort an Schrecklichem passiert.



ZEIT ONLINE: Das Buch hat, wie alle Bücher von Ishiguro, eine Aura der Einsamkeit, in der die Figuren aufgehen …



Gappah: Ja. Ishiguro schreibt in einer ruhigen Art, die er auch verkörpert. Er ist einer der freundlichsten Menschen, die ich kenne. Er wurde in Japan geboren und lebt in England, aber seine Bücher könnten nie von einem Engländer geschrieben sein. Sie übertreiben das Englischsein, das Durchhalten – so, dass Tragik unausweichlich ist.

ZEIT ONLINE: Ihr Buch ist fast ein Krimi – im Kern liegt etwas Dunkles, und wenn man es versteht, müsste man eigentlich wieder vorne anfangen, weil ja alles anders ist, als man dachte.

Petina Gappah geboren 1971 in Rhodesien, ist eine simbawische Schriftstellerin. Sie studierte Rechtswissenschaft an der University of Zimbabwe, in Cambridge und Graz. Sie arbeitet als Juristin in Genf. Für ihren Erzählband An Elegy for Easterly erhielt sie 2009 den Guardian First Book Award. In diesem Jahr ist ihr Roman Die Farben des Nachtfalters im Arche-Verlag erschienen.

Gappah: Es gibt zwei Autorinnen, von denen ich in dieser Hinsicht sehr viel gelernt habe. Das eine ist Ruth Rendell alias Barbara Vine, ihr Buch Die im Dunkeln sieht man doch ist einer der besten Romane, die ich je gelesen habe. Es verwebt die Geschichte einer Familie mit der Zeitgeschichte, das Schreckliche liegt in der Beziehung zweier Schwestern.

ZEIT ONLINE: In einem Vorwort zu diesem Roman hat Val McDermid neidlos geschrieben, mit diesem Buch hätte Ruth Rendell 1986 den Krimi neu erfunden. Es ist sehr raffiniert, auf jeder Seite bemerkt man, wie falsch man als Leser lag.

Gappah: Das zweite Buch, das mich tief beeinflusst hat, ist Zoe Hellers Tagebuch einer Verführung.

ZEIT ONLINE: Das so böse ist, dass man es kaum lesen kann. Auch in Ihrem Buch liegt viel Ärger zwischen den Zeilen, es gibt Personen, die extrem niederträchtig sind.

Gappah: Ich habe an diesem Buch sechs Jahre geschrieben. In den ersten Entwürfen war es ein ganz dunkler Roman. Ich bin fasziniert von Nabokov und hatte mir vorgenommen, eine Lolita-Geschichte aus afrikanischer Perspektive zu schreiben.

ZEIT ONLINE: Lolita erzählt von der Faszination eines Mannes an einem kleinen Mädchen, ein Urtext der Pädophilie.

Gappah: Im ersten Entwurf sollte Memory den weißen Mann verführen …

ZEIT ONLINE: Oh je. Der Klassiker unter den Rechtfertigungsmythen des Pädophilen – aber das Kind wollte es doch!

Gappah: Genau. Da ist eine falsche Sentimentalität, die man spürt, wenn man Lolita liest. Nun, die Welt ist ein ziemlich schrecklicher Ort, das stimmt, aber ich bin keine grimmige Person. Ich fand heraus – würde ich nur ein wenig Licht in die Düsternis lassen –, dass dann alles sehr viel besser lief. Es musste so etwas wie Erlösung geben.

ZEIT ONLINE: Moralisch? Oder strukturell?

Gappah: Was meinen Roman betrifft, war es die Erlösung, mit den Erwartungen der Leser zu spielen und sie ins Leere laufen zu lassen.

ZEIT ONLINE: Mehr dürfen wir natürlich nicht verraten. Stilistisch betrachtet ist es auch ein sehr komischer Roman. Unter der Wortkomik, den aufgeladenen, auch wüsten Szenen – spürt man auch große Wut, oder?