Der Rundfunkbeitrag wird nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig auch für eine Zweitwohnung fällig. Die Richter wiesen die Revisionen von acht Klägern gegen Urteile des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg zurück.



In ihrem Urteil bekräftigt das Gericht die schon in früheren Entscheidungen geäußerte Auffassung, dass die Erhebung des Rundfunkbeitrags an die Wohnung geknüpft sein darf und nicht, wie bis vor vier Jahren, an den Besitz eines Rundfunkgerätes. Der zuständige Senat hielt zudem fest, dass es gegen eine doppelte Erhebung des Beitrags bei Inhabern zweier Wohnungen keine Bedenken gebe: Haupt- und Zweitwohnungen, die beide zusammen von nur einer Person genutzt werden, gebe es kaum.



Ausnahmen hierfür würden aufwendige Ermittlungen über deren Nutzung erforderlich machen, argumentierten die Richter. Solche Ermittlungen habe der Gesetzgeber mit dem Rundfunkbeitrag überflüssig machen wollen, auch um die damit verbundenen Eingriffe in die Privatsphäre zu vermeiden.

Schon in den Vorinstanzen waren die Kläger erfolglos gewesen. Einer der Vertreter eines Klägers kündigte während der mündlichen Verhandlung an, sich mit einer Verfassungsbeschwerde an das Bundesverfassungsgericht wenden zu wollen.



Der Rundfunkbeitrag hatte 2013 die damalige Rundfunkgebühr ersetzt. Für Privathaushalte ist er unabhängig von Art und Anzahl der Geräte. Dies führte in den letzten Jahren zu mehrfachen Protesten und Klagen. Der Betrag pro Haushalt liegt aktuell bei 17,50 Euro im Monat.