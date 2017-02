Gefangen in der eigenen Wohnung: Juliette Navis (li.) und Hiam Abbass in dem Film "Insyriated" von Philippe Van Leeuw. © Altitude 100 / Virginie Surdej

Die Wohnungstür ist doppelt verbarrikadiert, die Vorhänge bleiben geschlossen. Draußen herrscht Krieg, ferne Schüsse, nahe Detonationen, Hubschrauber, Sirenen, gespenstische Stille. Drinnen haust eine Notgemeinschaft, die resolute Mutter mit ihren Kindern, dem alten Schwiegervater, der jungen Nachbarsfamilie. In deren Etage ist es zu gefährlich, wegen der Sniper. Eingesperrt in die eigenen vier Wände: Insyriated, Philippe Van Leeuws libanesisch-französisch-belgische Koproduktion mit der großartigen Hiam Abbass in der Hauptrolle, verdichtet den Krieg zum klaustrophobischen Kammerspiel, zur Parabel über all jene, die nicht aus Syrien fliehen konnten. Auch für die Kamera ist es eng in der verwinkelten Wohnung. Es gilt, die nächsten 24 Stunden zu überleben, irgendwie.

Letztes Jahr zeigte die Berlinale etliche Filme über Flüchtlinge aus dem arabischen Raum, über Boat People und Odysseen durch halb Afrika, persönliche Tragödien, auch über Migranten in anderen Weltregionen. Gianfranco Rosis Lampedusa-Dokumentarfilm Fuocoammare – Seefeuer gewann den Goldenen Bären. Nach diesen ersten Reflexen auf die Flüchtlingssituation häufen sich nun die Beiträge, die Hintergründe vor Ort erkunden und Tiefenbohrungen vornehmen, politisch, psychologisch, historisch. Das Panorama zeigt dazu Filme aus Algerien, Marokko, dem Libanon, den palästinensischen Gebieten, das Forum Foreign Body über eine Migrantin aus Tunesien.

Unmöglich, keinen Verrat zu begehen

Vor allem Hiam Abbas' Figur verkörpert einen aus der Verzweiflung resultierenden Pragmatismus, eine schier unmöglich gewordene Menschlichkeit. Wen schützen, wem helfen, wen preisgeben? Draußen auf dem Hof liegt ein Toter, oder ist er nur angeschossen? Irgendwann dringen Assads Männer in die Wohnung, für die Frauen gibt es keinen sicheren Ort. Unmöglich, keinen Verrat zu begehen.

Gewalt deformiert, unweigerlich. Raed Andoni stammt aus Ramallah, mit 18 war er in Moscobiya inhaftiert, dem Verhörzentrum des israelischen Geheimdiensts. In Ghost Hunting (Istiyad Ashbah) rekonstruiert der Regisseur Jahre später den Ort, vom Grundriss bis zum Schließmechanismus der Zellen. Gemeinsam mit anderen ehemaligen palästinensischen Gefangenen inszeniert er Isolation, Misshandlungen, Psycho-Folter, Todesangst. Sie stellen sich den Geistern ihrer Vergangenheit.

Der Regisseur wird zum Verhör geschleppt

Ein Re-enactment, ein Experiment: Andoni huldigt keineswegs dem eigenen Opferstatus, er bringt die von den traumatischen Erlebnissen beförderte Aggression ans Licht. Machtkämpfe werden am Set ausgetragen, immer wieder schlägt die inszenierte Gewalt in reale Quälerei um, bei aller Solidarität unter Leidensgenossen. Wir sind doch nur Bauern in deinem Schachspiel, sagt der Regieassistent zu Raed, du bist der Kontrollfreak. Und sie stecken den Regisseur unter die Kapuze, bringen ihn zum Verhör.

In Ghost Hunting ahnt man, welchen Kraftakt es bedeutet, sich im Gefängnis nicht radikalisieren zu lassen, hinterher nicht in die Intifada zu ziehen oder den Dschihad. In Raja Amaris französischem Forums-Film Foreign Body strandet Samia, die Schwester eines tunesischen Dschihadisten in Lyon, eine Illegale. Eine doppelte Heimsuchung: Albträume von der Mittelmeerflucht rhythmisieren ihren Alltag, sie jobbt als Hausmädchen bei einer bourgeoisen Witwe, die auch aus Tunesien stammt (wieder Hiam Abbass), die Frauen nähern sich an, eine Wahlverwandtschaft, in der die Wunden gleichwohl nicht verheilen.