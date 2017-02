Inhalt Seite 1 — Böse Mädchen mit dem Baseball-Schläger Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zack – mit einem Tritt ist der Außenspiegel des fetten Autos ab. Die Besitzerin hat Maggie (Maria Dragus) gerade die Parklücke weggeschnappt. "Jetzt passt’s!", ruft die Parkplatzwächterin der perplexen jungen Frau zu. Nach demselben Prinzip funktioniert auch Jakob Lass’ zweiter Spielfilm "Tiger Girl". Was nicht passt, wird passend gemacht. Oder in den Worten seiner Titelfigur: "Du muss einfach sagen, was du willst und dann kriegst du es auch!"

Maggie ist gerade durch die Polizeiprüfung gerasselt, die Zähne zusammenbeißen ist nicht ihr Ding. Das muss sie erst von Tiger (Ella Rumpf) lernen, die unvermittelt in ihr Leben platzt. Was genau das Punk-Mädchen an Maggie fasziniert, wird nie ganz klar, auch Tigers Hausbesetzer-Freunde kapieren ihre Auffassung von Toleranz und Solidarität nicht. Trotzdem nimmt sie sich Maggies an, gibt ihr den Namen Vanilla the Killer und erklärt ihr ein paar Regeln über das Leben aus der Sicht der Menschen, die vom gesellschaftlichen Konsens ausgeschlossen sind – beziehungsweise diesen aufgekündigt haben.

Maggie wird zu Vanilla, Tiger und Vanilla werden unzertrennlich. Leute abzocken, das Bett teilen, andere aus Spaß aufmischen – der Baseballschläger wird Vanillas bester Freund. Irgendwann erkennt Tiger, was für ein Monster sie geschaffen hat.

Viel Wucht und noch mehr Pose

"Tiger Girl" besitzt von der Titelsequenz an eine Wucht, wie man sich sich im deutschen Kino öfter wünscht. "Martial Arthouse" nennt Lass seinen Film, neue Genres braucht das Land. Aber ausgefeilte Kampfchoreografien gibt es in "Tiger Girl" nicht, es herrscht – verbal und formal – das Diktat des Baseballschlägers. Die Haltung ist bewundernswert, als Stil wirkt das auf Dauer allerdings etwas ermüdend.