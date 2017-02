Trevor Noahs erster Trump-Witz war auch schon sein bester. Der südafrikanische Komiker hatte gerade die Daily Show vom glühend verehrten Altmeister Jon Stewart übernommen, der Druck war enorm, und die erste Bemerkung war gleich ein Volltreffer. Als Afrikaner könne er sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Trump – mit seinem Machogehabe, seiner Gier, seiner Prunksucht, seiner legendären Dünnhäutigkeit – eigentlich nicht Präsident der USA werden wollte, sondern vielmehr Diktator eines kleinen afrikanischen Landes. Dazu ein Bild von Trump in voller Idi-Amin-Montur, bizarr und erschreckend plausibel. Eine treffendere Pointe zu Donald Trump ist Noah danach nicht mehr eingefallen, seine Sendung gilt heute als Enttäuschung.

Am vergangenen Samstag brachte eine andere Comedysendung, Saturday Night Live, dank der düsteren Nachrichtenlage wieder relevant geworden, einen Sketch, in dem Donald Trump (gespielt von Alec Baldwin) nacheinander einen zunehmend entnervten Enrique Peña Nieto und eine sich nach Barack Obama verzehrende Angela Merkel anruft und diverse internationale Krisen lostritt. Am Schluss sucht er sich per Zufall Simbabwe als nächstes Telefonterroropfer aus – und wird von Robert Mugabe als Möchtegerndiktator, Amateurautokrat und "little white bitch" beschimpft.

Es ist zweimal derselbe Witz, dazwischen liegen knapp eineinhalb Jahre. Der Witz hatte damals recht, heute genauso. Gebracht hat die Entlarvung bisher nichts. Der Kulturkritiker Patrick Blanchfield hat während des Wahlkampfes einmal gesagt, dass er eine Liste führen werde von all den Komödianten, Schauspielern, Politikern, Celebritys, die es diesmal Trump "so richtig" gezeigt hätten, wie alle begeistert auf Facebook und in den Onlinemagazinen schrieben. Was hat es zu bedeuten, wenn ein Mann ständig "vernichtet" oder "kaputtgemacht" wird, am Schluss aber doch irgendwie immer als Gewinner dasteht?

Wie kommen Cartoons, Witze und Satiren gegen einen Mann an, der selbst ein Cartoon, Witz und Realsatire ist? Trumps Politik wird vielen Amerikanern und noch mehr Menschen weltweit brandgefährlich, doch selbst die Menschen, die seinen Aufstieg ermöglicht haben, scheinen ihn nicht ganz ernst zu nehmen. Immanuel Kant sah im Humor eine plötzliche Entladung von Spannung, eine Erwartung, die auf angenehme Weise nicht erfüllt wird. In einer Zeit, in der unsere Erwartungen, so absurd sie auch gewesen sein mögen, sich aufs Furchtbarste erfüllen, hat Humor es naturgemäß schwer, überzeichnend und überraschend einzugreifen.

Aristoteles sah den Humor als Vehikel der Denunziation, und selbst das funktioniert bei Trump nur bedingt: Wie entlarvt man jemanden, der sich mit jeder Geste selbst entlarvt? Jedes Mal, wenn wieder ein Komiker oder Politiker vor verzückter Menge aufzeigt, dass der Kaiser nackt sei, muss man nun denken: Wer hat es denn je bezweifelt? Glauben selbst seine Jünger, seine Familie, seine Berater an dessen neue Kleider? Darin besteht die Obszönität des Phänomens Trump. Die Fadenscheinigkeit der Alibis, die sie für ihn erfinden, triefen von hämischer Ironie: Wir wissen, dass er inkompetent ist, aber wir werden es nicht zugeben, nur um euch zur Weißglut zu treiben. Eine Umwertung aller Werte, eine alles zersetzende Ironie, die mit realem Atomkrieg droht, weil das die Linken vergrätzt. Verglichen mit solchem, Samuel Beckett noch übertreffenden Absurdismus ist der unflätigste Stand-up-Comedian kreuzbrav.

Trumps komödiantische Tricks

Dies auch deshalb, weil Trumps Persona sich aus dem Geist der amerikanischen Comedy speist. Seine Pöbeleien gemahnen an die lange Tradition der Insult-Comics. Sein Redestil wirkt den Komödianten des Borscht Belt nachempfunden – jenen Hotels und Casinos in den Catskill Mountains, die sich früher als andere vom Antisemitismus lösten, und die deshalb bevorzugte Ferienziele der New Yorker Juden wurden. Das Spiel mit Selbsterniedrigung und Selbstüberhöhung, die kollektive Lust am Tabubruch, die offen zutage gelegten Neurosen, Trump schöpft sie aus einem mittlerweile fast 100 Jahre alten Fundus komödiantischer Gesten, den Größen wie Zero Mostel, Don Rickles und Woody Allen gefüllt haben.

Gerade der Spaß an politischer Inkorrektheit, der irgendwo zwischen Comedyclub und Bierzelt wabert, zeigt, dass zwischen parodistischer Überspitzung und echter Ranküne oft keine scharfe Trennlinie verläuft. Deshalb waren schon in den siebziger Jahren in den USA Archie Bunker (wie auch seine bundesdeutsche Kopie Alfred Tetzlaff) einerseits Objekte der Satire, andererseits aber eben auch Identifikationsfiguren. Der Weg von der Selbstanklage ("so sind wir nun mal, so schade das auch ist") zur Selbstbestätigung ("so sind wir, und das ist auch gut so") ist in der Satire scheinbar nicht so weit. Donald Trump ist gerade als Realkarikatur Identifikationsobjekt für gewisse Segmente der Bevölkerung. Da hilft Weiterkarikieren nichts.