Weitere Informationen über #D17

Der Schriftsteller Max Frisch (†1991) hat sich in seinen Tagebüchern immer wieder die großen Fragen des Lebens gestellt – über Freundschaft und Liebe, Leben und Tod. Jeder seiner thematischen Fragebögen umfasste 25 Fragen, deren Beantwortung dem Leser einiges über sich selbst verrät. Unser Autor Daniel Erk hat in Anlehnung an Frisch einen aktuellen Fragebogen entworfen, den wir unseren Lesern vorgelegt haben. Innerhalb weniger Tage nach der Veröffentlichung haben wir mehr als 7.000 Rücksendungen erhalten. Die interessantesten zeigen wir in der Serie "Frisch renoviert" aus unserem Pop-up-Ressort #D17.