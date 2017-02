Weitere Informationen über das Projekt #D17.

Gebrauchsanweisung: Der Schweizer Schriftsteller Max Frisch (†1991) hat sich in seinen Tagebüchern immer wieder die großen Fragen des Lebens gestellt – über Freundschaft und Liebe, Leben und Tod. Jeder seiner thematischen Fragebögen umfasste 25 Fragen, deren Beantwortung dem Leser einiges über sich selbst verrät. Unser Autor Daniel Erk hat in Anlehnung an Frisch einen neuen Fragebogen entworfen, der zur aktuellen Diskurslage passt. Wir veröffentlichen ihn im Rahmen unseres D17-Projektes: Die Antworten sollen unseren Lesern und uns mehr über die Debattenkultur in Deutschland verraten. Sie können den Fragebogen hier ausfüllen und uns Ihre Antworten zukommen lassen. Oder ihn als PDF ausdrucken und mit zur nächsten WG- oder Familienfeier nehmen.



1) Erachten Sie es als wichtig, eine Meinung zu aktuellen politischen Ereignissen zu haben? Ja Nein 2) Warum? 3) Sind Sie überzeugt, dass andere an Ihrer Meinung interessiert sind? Ja Nein 4) Warum? Stichworte genügen. 5) Sind Sie sicher, dass Sie der Gegenstand Ihrer Erregung tatsächlich interessiert? Ja Nein 6) Können Sie ausschließen, dass Ihre Meinung vor allem durch den Zuspruch Dritter motiviert ist? Ja Nein 7) Woran machen Sie das fest? 8) Gibt es ein Mindestmaß an Information und Wissen, das Sie von sich selbst erwarten, ehe Sie eine politische Meinung kundtun? Welches? 9) Was ist Ihnen wichtiger? In einer politischen Diskussion zu gewinnen. Sicher zu sein, dass sämtliche Ihrer Aussagen Ihrer Überzeugung und den Tatsachen entsprechen. 10) Was würden Sie eher in Kauf nehmen? Falsche Informationen zu verbreiten. Ein Ihrer Meinung nach falsches Weltbild zu vertreten. 11) Was wollen Sie mit dem Kundtun Ihrer Meinung letztlich erreichen? Die Mehrheit von Ihrer Meinung überzeugen Die Meinungsvielfalt pflegen Andersmeinende provozieren 12) Sind Sie sicher, dass die von Ihnen kundgetane Meinung tatsächlich unumstößlich ist? Ja Nein 13) Woran machen Sie das fest? (Stichworte genügen) 14) Falls Sie nicht sicher sind: Welche anderen Faktoren außer dem, was Sie für Fakten halten, beeinflussen Ihre Meinung? (Mehrfachauswahl möglich) Ihr soziales Umfeld Der Glaube, dass Ihre Meinung systematisch unterdrückt wird Die Freude an der Provokation Andersdenkender Die Freude, eine Diskussion zu gewinnen Das Selbstbild als Einzelkämpfer im Besitz der Wahrheit 15) Gegen wen richtet sich Ihre politische Ablehnung Ihrer eigenen Einschätzung nach im Allgemeinen? Stärkere Schwächere 16) Gegen wen richtet sich Ihre politische Ablehnung konkret? (Mehrfachauswahl möglich) Die Elite Ungebildete Die Rechte Die Linke Fremde 17) Wenn Sie ehrlich zu sich selbst sind, lesen Sie vor allem Diskussionsbeiträge, die … Ihre Meinung bestätigen. Ihre Meinung in Frage stellen. das Thema in seiner Komplexität erläutern (Fachartikel, Wissenschaft etc.). 18) Wen wollen Sie durch Ihre Diskussionsbeiträge in erster Linie überzeugen? Gleichgesinnte Andersmeinende sich selbst 19) Was befriedigt Sie in politischen Diskussionen mehr? Zustimmung Ablehnung 20) Zu wessen Wohl engagieren Sie sich in öffentlichen politischen Diskussionen? (Mehrfachauswahl möglich) Ihrem eigenen Dem Ihrer Kinder und Enkel Dem Ihres Landes Dem der Menschheit 21) Sind Sie sicher, dass Sie in einer Gesellschaft leben wollten, in der alle politischen Forderungen, die Sie in den letzten 12 Monaten aufgestellt haben, realisiert sind? Ja Nein 22) Würden Sie Ihre politische Meinung auch dann vertreten, wenn Sie wüssten, dass sich niemand für diese interessiert? Ja Nein 23) Falls Sie sich mit Ihrer Meinung in der Minderheit wähnen: Hätten Sie dieselbe Meinung, wenn diese der Meinung der Mehrheit entspräche? Ja Nein 24) Wenn nein: Warum nicht? (Stichworte genügen) 25) Glauben Sie, im Besitz einer allgemeingültigen Wahrheit zu sein, die Andersmeinende nicht verstehen wollen oder können? Ja Nein Dürfen wir Sie im Rahmen unserer Recherchen kontaktieren? Wenn ja, wie können wir Sie erreichen? Sofern wir Ihren Beitrag veröffentlichen und Sie mit der Nennung Ihres Namens einverstanden sind, tragen Sie hier bitte Ihren Namen ein. Wir freuen uns sehr, dass Sie an unserer Umfrage teilnehmen. Mit dem Absenden ihrer Antworten willigen Sie ein, dass ZEIT ONLINE Auszüge davon veröffentlichen darf. Ihre Eingaben werden in einem Google-Formular gespeichert. Vielen Dank für Ihre Teilnahme.

