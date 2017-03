Im Fall des inhaftierten Kollegen Deniz Yücel hat Außenminister Sigmar Gabriel den nötigen Druck aufgebaut. Nun sprechen nicht mehr die Bittsteller, die Hoffenden und Betenden. Jetzt stellt ein Staat Forderungen und wird demnächst womöglich sogar politisch und nicht nur diplomatisch handeln. Dennoch lohnt sich es, Angela Merkels gestrige Äußerung noch einmal anzuschauen und auf das Wörtchen "rechtsstaatlich" hinzuweisen.

Sie sagte:

Wir werden uns weiter nachdrücklich für eine faire und rechtsstaatliche Behandlung Deniz Yücels einsetzen und hoffen, dass er bald seine Freiheit zurückerlangt.

Beginnen wir von vorn. Es wurde immer wieder berichtet, dass die Inhaftierung des deutschen Journalisten Yücel die Entscheidung eines türkischen Haftrichters sei. Formal stimmt das, aber auf feinsinnige Unterscheidungen zwischen Regierung und Justiz kann man getrost verzichten. Eine öffentliche und prominente Angelegenheit wie die von Deniz Yücel, die natürlich kein gewöhnliches Kapitel einer justiziablen Angelegenheit ist, sondern ein Politikum, kann nur als Affront von Seiten der AKP-Führung und des türkischen Präsidenten bewertet werden. Denn für deren Geschmack saß Deniz einfach zu oft auf Pressekonferenzen und stellte ihnen unbequeme Fragen bezüglich Rechtstaatlichkeit und Pressefreiheit. Er bekam übrigens durchweg patzige, pampige und beleidigte Antworten. Ob er eigentlich der dritte Regierungschef im Raum sei, entgegnete ihm einmal Ahmet Davutoğlu, der vorherige Ministerpräsident.



Bedauernd, betrauernd, resigniert

In der Türkei gehört das Entsetzen über die Inhaftierung bekannter türkischer Journalisten genauso zum Alltag wie die Absetzung fast aller HDP-Bürgermeister von 103 Gemeinden, die bei den Kommunalwahlen 2014 auf demokratischem Weg gewählt wurden und in den kurdischsprachigen oder kurdisch geprägten Gebieten leben. Das zeigt sich zum Beispiel auch daran, dass ein derart prominenter Politiker wie Selahattin Demirtaş, Vorsitzender der HDP, inhaftiert werden konnte, obwohl man immer dachte, wenn das geschehe, bleibe kein Stein auf dem anderen. Am Ende wurde es zur Kenntnis genommen wie alle anderen Fälle von Unrecht auch, nämlich bedauernd, betrauernd, resigniert. Eine Gesellschaft, in der es nicht mehr nur prominente Menschen oder Funktionsträger trifft, sondern auch die eigenen Geschwister, Nachbarn oder Eltern, muss mit der Zeit ermüden.

Der Ausnahmezustand ist zur Normalität der Türkei geworden. Fast die Hälfte der Zeit, die die Türkische Republik existiert, hat sie im Ausnahmezustand oder im Kriegsrecht verbracht. Mal galt das für alle Provinzen der Türkei, mal ausschließlich für die kurdischsprachigen Provinzen. Selbst die Meldung, dass der derzeitige Ausnahmezustand erneut um drei Monate verlängert wird, ist in der Türkei keine Ausnahmemeldung, sondern die Fortsetzung dessen, was man gut kennt.

Der Ausnahmezustand dient, verkürzt gesprochen, dazu, dass man an den Gesetzen vorbei Ausnahmegesetze anwendet. Das bringt kafkaeske Situationen mit sich: Ausnahmezustände führen zur Ausnahmeverwaltung mittels Ausnahmeverwaltungen. Anwälte können in diesem Apparat nur wie Fremdkörper umherirren. In unzähligen Fällen hat das Mandat dazu geführt, das die Anwälte später ebenfalls angeklagt wurden. Deshalb ist die Hoffnung der Kanzlerin, in einem Ausnahmezustand möge es eine "rechtsstaatliche Behandlung" geben, naiv.