1/25

"Ein Attentat in der Türkei" lautet der Titel des Pressefotos des Jahres 2016. Es zeigt den Attentäter Mevlüt Mert Altıntaş, nachdem er den russischen Botschafter Andrej Karlow in einer Galerie in Ankara erschossen hatte. Die Jury sprach von einer "unglaublich schonungslosen Aufnahme", die der AP-Fotograf Burhan Ozbilici gemacht habe.