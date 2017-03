Große Überraschung! Es wird Text gespielt. Die nibelungentreuen Volksbühnenhelden sprechen in der letzten Schlacht tatsächlich Verse, erkennbar von Goethe, gereimt und verständlich, The Greatest Hits of JWG: "Es war ein König in Thule", "Vom Eise befreit ..." – auch wenn es hier klingt wie eine leicht parodistische Coverversion.

Noch eine Überraschung: Die Premierenvorstellung braucht nur gut sieben Stunden für die Abschiedsreise ans Ende der Nacht, und nur zu Beginn gibt es eine kleine Stichelei gegen den Nachfolger Chris Dercon, der ab der nächsten Spielzeit die Volksbühne führen wird.

Nach diesem Faust-Finale wird die Übernahme nicht leichter. Oder doch: Eine Ära endet würdig. Es ist ein starker Abgang: kein Selbstmitleid, keine billigen Witze. Noch einmal packt Castorf die große Form aus. Genialisch, schluffig, aggressiv, assoziationswütig, so wie man ihn kennt und liebt und oft nicht aushalten kann. Bloß in der zweiten Hälfte und höchstens zwei, drei Stunden hängt der Abend durch. "Vorbei, ein dummes Wort", heißt es demonstrativ am Ende. Dazu läuft "It’s All Over Now, Baby Blue". Alles hat ein Ende, nur der Faust hat zwei, drei, vier, viele …



"Wer hat die Scheißwette eigentlich gewonnen?"

Faust-Darsteller Martin Wuttke liegt tot auf den Brettern vor der Vaudevillebühne mit der Leuchtschrift "L’Enfer", Hölle. Der leicht genervte Mephisto Marc Hosemann stelzt auf Ölfässern heran, muss einen kleinen schwarzen Hund Gassi führen, macht sich immerzu an irgendetwas oder irgendwem zu schaffen. Nackt und überlegen steht Valery Tscheplanowaals Margarete/Helena mittendrin und behält die Nerven. Diesen Part füllt sie in all den Stunden wunderbar ruhig und mit großer Neugier aus: Wie sich die Typen verrückt machen. Das "ewig Weibliche" hat die Castorf-Bühne immer schon herangezogen. Die Männer warten auf den Nervenzusammenbruch. Habe nun, Krach!

Also, es ist zu Ende, wenn Castorf sagt, dass es zu Ende ist. Selbst seine besten Inszenierungen – dieser Faust gehört jetzt dazu – waren zum Zeitpunkt der Premiere nie fertig geprobt und stolperten von einer Schlussszene in die nächste. Die entscheidende Frage dreht sich nicht um Gretchen und die Religion. Daran haben sich Castorf & Co. schon vor Jahren im Dostojewski-Zyklus abgearbeitet. In der Volksbühne nachts um halb eins streiten sie müde: "Wer hat die Scheißwette eigentlich gewonnen?" Martin? Marc? An diesem Abend gewinnt das Theater.

Langzeitbeobachter der Castorf’schen Wetterbewegungen waren schon in der Pause der Meinung, ihr Regisseur trete nun in die Phase seines Alterswerks ein. Begonnen hatte es vor einem Vierteljahrhundert am Rosa-Luxemburg-Platz mit Schillers Räubern, also Sturm und Drang und Rock’n’Roll, und es endet mit Faust ganz klassisch.

Das auch. Aber ein Blick in das praktische Programmbüchlein ("Wie man ein Arschloch wird. Kapitalismus und Kolonisierung") genügt, und alle Hoffnungen auf Klassik, ob Goethe oder Castorf, sind dahin. Castorf schreibt, dass man Faust spielt, "weil man mit dem Faust machen kann, was man will". Das macht Castorf ohnehin mit jeder Vorlage; es wird ein Video. Wenn klassisch bedeutet, dass ein identifizierbarer Stil über lange Zeit ausgereift und zum vielfach nachgeahmten Modell geworden ist, dann gehört Frank Castorf schon lange in diese Kategorie.