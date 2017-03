"Erpresser" – "Terrorist" – "Halbmond-Finsternis" – "Bruch mit Europa": Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan war in den vergangenen Wochen mehrmals Aufmacherthema in den deutschen Medien. Wahlkampfauftritte seiner Ministerinnen und Minister in europäischen Ländern, Nazivergleiche – es gab viel, über das sich deutsche Zeitungen aus nachvollziehbaren Gründen aufregten. Wie sie das taten, hat allerdings ein bedenkliches Niveau erreicht.

Der Stern etwa zeigte den Erpresser vor einer türkischen Flagge – wie Teufelshörner blinkte der Halbmond hinter Erdoğan hervor. Die Bild-Zeitung mischte sich direkt in den türkischen Wahlkampf ein und adressierte an Erdoğan: "Sie schaden Ihrem Land! Sie sind hier nicht willkommen!" Auf dem Titel ein geifernder Präsident. Das Boulevardblatt Blick rief die in der Schweiz lebenden Türken sogar dazu auf, am 16. April gegen das von ihm angestrebte Präsidialsystem zu stimmen und damit gegen "Erdoğans Diktatur". Zur Begründung hieß es auf Türkisch und Deutsch: "Für uns Schweizer ist es inakzeptabel, wenn jemand hier von Freiheit und Rechtsstaat profitiert und diese gleichzeitig zu Hause abschaffen will. Das geht nicht. Wer in seinem Heimatland diktatorische Verhältnisse einführen will – bitte schön. Aber dann soll er auch unter ihnen leben."

Auf "Sultan" und "Diktator" konnten sich alle einigen

Wenn es um den großen Polarisierer Erdoğan geht, ist es mittlerweile zu einer Art Volkssport geworden, selbst zu polarisieren. Das fing vor etwa einem Jahr mit der Böhmermann-Affäre an. Schon damals gingen den Journalisten Begriffe wie "autoritär" und "unberechenbar" leicht von der Hand, auch "Sultan" und "Diktator" waren Zuschreibungen, auf die sich plötzlich alle einigen konnten.



Zumindest die letzten beiden Begriffe sind unzutreffend. Der Sultan beanspruchte einst sowohl die weltliche Macht (Sultanat) als auch die geistliche Führerschaft (Kalifat) der Muslime in der Tradition des Propheten. Nicht einmal ein Erdoğan besitzt den Größenwahn, sich als irdischer Vertreter des Propheten zu betrachten. Doch "Sultan" passt eben so schön in das orientalistische Bild nahöstlicher Dekadenz.



Erdoğan als "Diktator" zu bezeichnen ist ebenfalls nicht korrekt – zwar finden in den Türkei die Wahlen schon seit langem nicht mehr unter fairen Bedingungen statt, da Dutzende Oppositionspolitiker und Regierungskritiker im Gefängnis sitzen. Doch noch immer wählen Millionen Türken Erdoğan aus tiefster Überzeugung.

Diese Tatsache sorgt hierzulande für Irritationen. Doch statt den schon an Heiligenverehrung grenzenden Personenkult um den Präsidenten zu analysieren, werden seine Wähler pauschal als hinterwäldlerisch, ungebildet und fanatisch abgetan. Dass die Türkei unter Erdoğan einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt hat und dass viele Türken mit ihm Stabilität und Sicherheit verbinden, zählt in den Augen westlicher Kommentatoren nicht mehr.