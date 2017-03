Weil der herrschende Liberalismus sich unter einer Maske aus Sprachverboten versteckt, müssen diese zerstört werden. Dabei geht es nicht um Inhalte, sondern um Provokation. Es geht nicht darum, wie gutartige Luhmannianer mutmaßen, den Raum des Sagbaren zu erweitern, es geht darum, ihn zu zerstören. Das Ziel heißt gesellschaftliche Spaltung und effektive Polarisierung. In Deutschland versucht es die AfD, in Amerika sind die Tea Party und Breitbart News damit erfolgreich. Maybe it’s time to make America hate again. Wenn Milo Yiannopoulos, der ehemalige Coverboy von Breitbart, fragt: "Wovon würden Sie Ihr Kind lieber befallen sehen, Feminismus oder Krebs?", dann will er, dass die Welt genauso beliebig erscheint wie in der postmodernen Theorie. Anything goes, alles bedeutet alles. Obamacare gleich Sozialismus. Medien gleich Meinungsdiktatur. Flüchtlinge gleich Terroristen. Sobald es keine Wahrheit mehr gibt, nutzt der volksnahe Politiker das Vakuum und schafft endlich Fakten. Macht ist Wahrheit, und Wahrheit ist Macht. Noch besser, die diskursgläubigen Schwätzer werden handgreiflich und bringen – wie kürzlich die Studenten in Berkeley – die wirkliche Wirklichkeit hinter ihren humanistischen Phrasen zum Vorschein: die zeitlose Realität von Macht und Gewalt. Je mehr Chaos, desto besser, dann fällt den Rechten die Macht wie eine reife Frucht in den Schoß. Wer Angst vor dem Bürgerkrieg hat, der wählt rechts. Er wählt den starken Mann.