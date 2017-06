Wenn sich die Wave- und Gothic-Szene einmal jährlich zu Pfingsten in Leipzig trifft, ist es immer auch ein großes Schaulaufen. Man kommt, um Musik zu hören, aber vor allem, um sich miteinander auszutauschen und zu zeigen. Die Kostüme der Besucher erschöpfen sich längst nicht mehr in Corpsepaint und Vampirumhang. In diesem Jahr fanden sich Präraffaeliten, Steamspunks, Viktorianische Ladys, Rokoko-Rocker zwischen Hexen, Aliens, Orks, Zombies, Untoten und sehr lebendigen Toten. Wir zeigen eine Auswahl der auffälligsten Gäste.