Der Kulturmanager und Museumsdirektor Martin Roth ist im Alter von 62 Jahren in Berlin gestorben. Von 1991 bis 2001 war Roth Direktor des Deutschen Hygiene-Museums Dresden, von 2001 bis 2011 Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und von 1995 bis 2003 auch Chef des Deutschen Museumsbundes. Von 2011 bis 2016 leitete er das Londoner Victoria and Albert Museum (V&A).

Er war der erste Deutsche an der Spitze eines britischen Topmuseums. Das V&A erzielte unter seiner Führung Besucherrekorde. Doch im Herbst 2016 legte Roth sein Amt nach fünf Jahren nieder. Er wolle sich politisch wieder mehr engagieren, hatte er seinen Rückzug aus London begründet. Außerdem glaube er nicht, dass er das führende britische Museum für Kunst und Design noch "besser hinbekomme". Doch es gab kaum einen Zweifel daran, dass auch das Votum der Briten für den EU-Austritt mit seiner Entscheidung zu tun hatte.



Zuletzt war Martin Roth ehrenamtlich als Präsident des in Stuttgart ansässigen Instituts für Auslandsbeziehungen tätig. In Stuttgart war er 1955 geboren worden, studiert und promoviert hatte er in Tübingen.