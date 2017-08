Der höchste Punkt, an dem ich jemals stand, war fünf Meter über null. Das klingt nach wenig, wenn man Höhe in Metern misst. Ich messe Höhe in der flüchtigen Einheit für den Mut, den es braucht, um von dort hinunterzuspringen.



Die Null war ein scheinbar handtuchgroßes Wasserbecken, dessen Oberfläche so glatt und hart war wie ein Spiegel. Die Fünf war der Sprungturm des Freibads in unserer Stadt. Wir nannten ihn den Felsen, wohl wegen seiner steinernen Schroffheit, mit der er sich weithin sichtbar abzeichnete. Und auch, weil sich dort oben die Halbstarken tummelten wie die Affen auf dem Felsen von Gibraltar: Sechzehnjährige in grotesken Palmenshorts und mit braunen Armen, an denen sich schon etwas bildete, was man damals Muckis nannte.



Sie hießen Mike und Sven und Mario, gingen zur Berufsschule, pressten Schnauzbärte aus ihren Oberlippen und fuhren Mopeds, auf deren Rücksitzen manchmal Mädchen von betörender Schönheit Platz nahmen. Sie wussten, was nach 23 Uhr auf RTL lief, tranken Bier auf dem Schützenfest, trugen Frisuren, die sie sich selbst ausgesucht hatten, und waren in allem, was sie taten, vollkommen beneidenswert. Wer eines Tages zu ihnen gehören, wer also auch eine Art von Mann werden wollte, der würde sich, das war gewiss, zuallererst von diesem sagenhaften Felsen stürzen müssen.



Ich spürte, dass es soweit war

Fünf Meter über null. Vielleicht errechnet sich die Einheit für den Mut, den es braucht, um dort hinunterzuspringen, aus der Anzahl der glitschigen Leitersprossen, die man zitternd überwindet, multipliziert mit der Geschwindigkeit des Windes, der einem oben durch die Badehose pfeift, und dem Sättigungsgrad an Stresshormonen im Blut. Es war der Sommer 1989. Schon im Mai, als das Hallenbad schloss und das Freibad öffnete, spürte ich, dass es gekommen war: das Jahr des Affen. Ich sah den Felsen vor mir, wenn ich abends im Bett die Augen schloss.



Die Initiation begann mit der rituellen Überlieferung von Schreckensgeschichten im Freundeskreis. Einer kannte sie von seinem großen Bruder, und bald kannten wir sie alle: Storys von gebrochenen Steißbeinen, geprellten Hoden, sich rot färbendem Wasser. Und das Schicksal des kleinen Uwe, Sohn des Tischlers, der vor vielen Jahren mitten im Sprung von einer Windböe erfasst worden und auf dem Beckenrand zerschellt sein soll. Ob wahr oder nicht, nichts davon konnte als Ausrede gelten. Keiner von uns wollte der Letzte sein, der springt, und schon gar nicht der einzige, der es nicht tut.



Im Gegensatz zum ersten Sex, der viel später zum Thema wurde, konnte der Sprung vom Felsen nicht einfach so behauptet werden. Niemand konnte sagen, er habe ES getan, ohne ES getan zu haben, denn das wäre den anderen ja nicht entgangen. Ihre Zeugenschaft war sogar Voraussetzung für die Aufnahme in den Kreis der Halbstarken. Man musste ihren mitleidlosen Blicken standhalten, ihrer gierigen Erwartung, ihrem Gefeixe und Gejohle: Spring! Spring endlich! Oder traust du dich nicht? Die Freibäder jener Jahre, zumal die Sprungbecken, waren Kolosseen des Erwachsenwerdens. Es gab Helden. Und es gab Opfer.



Die Scheiternden waren die Mutigsten

Viele trauten sich nicht, zu springen, doch das wurde ihnen erst vollends klar, als sie schon oben standen. Sie machten an der Kante kehrt, versuchten es noch einmal und dann noch einmal, doch die Wahrscheinlichkeit, dass sie es doch noch wagen würden, sank und sank, und schließlich wären sie nicht einmal mehr gesprungen, wenn der Turm ein brennendes Hochhaus und das Becken ein Rettungstuch gewesen wäre. Ich hatte selbst einige wieder die Leiter herunter kriechen sehen, unter dem höhnischen Applaus des Publikums, sie weinten nach innen, und eine mir rätselhafte Würde war ihnen zueigen. Heute weiß ich, was ich damals nur ahnte: dass sie wohl die Mutigsten von allen waren. Ich johlte trotzdem, auf einem Alf-Handtuch sitzend, als wäre ich ein römischer Patrizier.



Doch nun stand mir selbst dieser Gang bevor. Ich merkte, wie meine Stirn sich in Falten legte und ich die Lust verlor, mit Playmobil zu spielen. Im Mai oder Juni 1989 kaufte ich mir von meinem Taschengeld Badeshorts im Sportfachgeschäft in der Fußgängerzone, noch ohne Palmenoptik zwar, aber leger im Schritt, so wie bei Mike und Sven und Mario, und warf die Kinderbadehose fort, die über ein kleines Reißverschlusstäschchen für die Groschen verfügte. Im Jahr zuvor hatte ich noch am Kiosk des Freibads gestanden, vor den Klappfächern mit den Gummifröschen und den sauren Pommes, hatte mich auf drollige Weise nicht entscheiden können, äh, so einen, bitte, nein, äh, doch lieber so einen, die Schlange hinter mir war immer länger geworden, aber mein Gott, ich war ja ein kleiner Junge gewesen, zehn Jahre alt, in meinem Zimmer hatten Poster von Bibo und von dem kurzzeitig erfolgreichen Tennisspieler Carl-Uwe Steeb gehangen, und nach einer Niederlage meiner Fußballmannschaft hatte ich manchmal auf dem Platz geweint. Doch nun verbot ich meiner Mutter, mich mit dem Auto ins Freibad zu bringen. Ich wollte allein sein. Ich wollte springen. Ich wollte ein sogenannter Mann werden. Jedenfalls das, was ich mir darunter vorstellte. Das war nicht sehr viel, und doch war ich voll davon.