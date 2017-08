Alle reden über diese Menschen, die sich im Internet auskotzen, die verächtliche Kommentare und Videos posten. Ich will keinesfalls bestreiten, dass das ein Problem ist; schon die Onlineforen der großen Zeitungen in den letzten Wochen zu beobachten – kein Spaß. Aber ich würde gern mal über die anderen sprechen: die Unauffälligen, die Schweiger, die Herumlungerer und Eckensteher. Leute wie mich. Ich habe Accounts bei Facebook, LinkedIn, Twitter, Tumblr, Instagram und ein paar Fanportalen. Aber ich poste nichts; ich schaue immer nur vorbei, um zu gucken, was die anderen so treiben. Zur Internetkultur, die ja nicht nur aus autoritären Hasspredigern besteht, trage ich nichts Substanzielles bei. Es muss jetzt raus: Ich bin ein Lurker.



Sabine Horst lebt in Frankfurt, hat als Kulturjournalistin unter anderem für die "Frankfurter Rundschau" gearbeitet und ist seit 2002 Redakteurin bei "epd Film". Nebenbei schreibt sie für DIE ZEIT, "chrismon.de" oder den "Tagesspiegel" über Kino, Fernsehen und alltagskulturelle Themen. Sie ist Gastautorin von "10 nach 8". © privat

To lurk heißt: lauern, umherschleichen, sich versteckt halten. Horrorschriftsteller benutzen die Wortfamilie oft, wie in The Lurker at the Threshold oder The Lurking Fear. Seit das anfing mit der Webkultur, den Newsgroups, Foren und Mailinglisten, beschreibt der Begriff User, die lesen, zuhören und beobachten, aber kein Feedback geben, keinen Input liefern.



Obwohl weitaus die meisten Menschen mit Internetanschluss zu dieser Gruppe gehören – je nachdem, welche Bauernregel man zugrunde legt, wären das zwischen 80 und 99 Prozent –, hat der Lurker ein mieses Image: Er gilt im schlimmeren Fall als parasitär und voyeuristisch, im besseren als sozial gehemmt und bedürftig. Das Urban Dictionary, so eine Art Mini-Wikipedia für Digital- und Geekslang, liefert für den Gebrauch des Begriffs vor allem Beispiele, die den Lurker in die Nähe des Stalkers rücken, wie dieser fiktive Dialog: "Mongo: That kid Tonto is a lurker. – Thor: He is creepy. – Tonto: I am right here." In der kultigen Science-Fiction-Serie um die Raumstation Babylon 5 waren Lurker Leute, die im Untergrund lebten, und im Gamerjargon sind es Spieler, die nicht im Team agieren, sondern aus dem Hinterhalt kommen.

Ich muss sagen, da fühle ich mich schon ein bisschen diskriminiert. Es gibt ja Gründe, sich in Netzdiskussionen nicht einzumischen. Kann sein, dass man einfach zu schüchtern ist, sich in Gruppen mitzuteilen, deren Mitglieder man nicht zu Gesicht bekommt und deren Reaktionen schwer abzuschätzen sind; vielleicht fühlt man sich auch im Englischen, in dem sich die meisten Debatten abspielen, nicht so firm. Kann sein, dass einem all die Anmeldeprozeduren, die Profilpflege und die regelmäßige Gesprächsbeobachtung, die es für einigermaßen sinnhafte Einlassungen braucht, zu aufwendig sind. Schließlich erfordert es Organisationstalent, die eigene Webidentität zu verwalten. Ich habe inzwischen so viele Pseudonyme kreiert, dass ich nicht mehr weiß, wer ich wo bin. Und es fällt mir nach all den Jahren immer noch schwer, zwischen dem Online-Me und dem Real-Me zu unterscheiden – ich kann als Vulcanlover nichts posten, was Sabine nicht meint.

Manche argumentieren, dass das reine Browsen eine völlig legitime Art ist, sich des Internets zu bedienen, eine Verkehrsform, die dem Medium einprogrammiert ist. Die notorisch besorgten angelsächsischen Kulturwissenschaftler haben allerdings aus dem Lurker einen regelrechten Pflegefall gemacht; sie wollen etwa herausgefunden haben, dass das Herumlungern in sozialen Netzwerken Gefühle der Isolation auslöst.



Ist ja auch ein bisschen dumm: Da hat man eine partizipatorische Kultur im Internet entdeckt, Räume, in denen Privatleute sich entfalten, kreativ werden, eine eigene Politik entwickeln … Und dann wollen da welche nicht partizipieren, verdammt noch mal! Das Lurken ist in diesen Studien meist etwas, das es zu überwinden gilt, ungefähr so, wie Schwule angehalten werden, sich zu outen – dafür hat irgendwer die Wendung coming out of lurkdom (von fandom) erfunden. Weniger dramatisch klingt das Neoverb to de-lurk, ent-lurken.