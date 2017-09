Die Berliner Volksbühne unter ihrem neuen Intendanten Chris Dercon hat es wirklich nicht leicht. Seit bekannt wurde, dass Dercon in dieser Spielzeit die Nachfolge Frank Castorfs antreten soll, hatten die Freunde der alten Volksbühne ihn mit bis dahin unvorstellbaren Hetztiraden und Boykottdrohungen bedacht. Nach seinen ersten, durchweg positiv aufgenommenen Premieren in diesem Monat schien die Stimmung in der Stadt sich zu seinen Gunsten zu wenden.

Schon muss er jedoch die nächste große Pleite hinnehmen: Das erste Popkonzert, das unter Dercons Regie am 6. Oktober in der neuen Volksbühnen-Spielstätte im ehemaligen Flughafen Tempelhof abgehalten werden sollte, fällt auch gleich wieder aus. Die britische Rapperin und Literatin Kate Tempest, die mit Chor- und Orchesterbegleitung ihr letztes Konzeptalbum Let Them Eat Chaos aufführen wollte, sagte am Mittwoch ab: Wegen des geplanten Konzerts habe sie "Drohungen" in E-Mails und den sozialen Medien erhalten. In dieser "aggressiven Atmosphäre", erklärte ihr Management, sei ein Auftritt für sie unmöglich.

Tempest wurde freilich nicht deswegen bedroht, weil sie für den mancherorts immer noch unbeliebten Chris Dercon auftreten wollte – vielmehr wurde sie in den genannten Kommentaren des Antisemitismus bezichtigt; auch forderte man die Volksbühne auf, einer Antisemitin wie ihr keinen Raum für ein Konzert zu geben.

Boykotte gegen Israel

Nun ist Kate Tempest nicht nur eine großartig virtuose Rapperin, sondern auch eine Meisterin des Sozialrealismus und der Sozialkritik; sie hat gegen Gentrifizierung, den Kapitalismus im Allgemeinen und den Breit im Besonderen Stellung bezogen. Mit antisemitischen Äußerungen oder gar Liedtexten ist sie bisher nicht aufgefallen. Allerdings – und darin liegt das Problem – hat sie vor zwei Jahren eine Petition der Gruppe Artists for Palestine unterzeichnet, die britische Künstler dazu auffordert, nicht in Israel aufzutreten. Deren bekanntester Protagonist ist der ehemalige Pink-Floyd-Bassist Roger Waters, der seit Jahren schon jeden Musiker, der etwa ein Konzert in Tel Aviv geben möchte, mit kräftigen Shitstorms überzieht. Kürzlich gerieten Radiohead in sein Visier, die zwar trotz Attacken von Roger Waters in Tel Aviv spielten, aber die gegen sie entfachte Kampagne als "zermürbende Erfahrung" bezeichneten.

Artists for Palestine wiederum sind verschwistert mit der propalästinensischen Initiative BDS (Boycott, Divestment and Sanctions). Diese betrachtet Israel als Apartheidstaat, dessen Existenzrecht sie bestreitet; ihr Ziel ist der vollständige Boykott Israels nach dem Vorbild der Anti-Apartheid-Boykotte gegen Südafrika in den Achtzigerjahren. Bisher war die Organisation vor allem in den USA und in Großbritannien tätig; sie rief zum Boykott von Kulturveranstaltungen auf, an denen der Staat Israel beteiligt ist, oder auch zum Boykott von Wirtschaftsunternehmen, die in Israel produzieren lassen oder auch nur Güter dorthin verkaufen.

In Deutschland war BDS bisher weniger aktiv und nicht so bekannt. Ihren ersten größeren Auftritt hatte die Organisation vor einigen Wochen im August, als sie eine Reihe von arabischen und europäischen Musikern dazu brachte, das Berliner Pop-Kultur-Festival zu boykottieren. Grund dafür war der Auftritt einer israelischen Musikerin, Riff Cohen, die von der Israelischen Botschaft in Berlin mit 500 Euro Reisekostenzuschuss bedacht worden war. Darum war das Logo der Botschaft, neben vielen anderen Sponsoren, auf der Website des Festivals zu sehen – was die Kampagnenführer von BDS als Anlass für die Aussage nahmen, der israelische Staat habe das Festival mit organisiert. Darum erging an sämtliche beteiligten Künstler der Aufruf, nicht bei Pop-Kultur aufzutreten.

Kein öffentliches Geld für BDS-nahe Veranstaltungen?

Auch als klar wurde, dass die Israelische Botschaft keinerlei Einfluss auf das Programm hatte, hielt BDS an der Kampagne fest: Denn jede kulturelle Präsenz Israels sei zu unterwandern. Was auch die Frage beantwortet, ob die Organisation antisemitisch oder "nur" – wie sie sich selber bezeichnet – antiisraelisch ist: Wen die Teilnahme einer israelischen Künstlerin an einem Festival dazu verleitet, dessen totalen Boykott zu fordern, der betrachtet einen einzelnen Menschen nicht mehr als solchen, sondern als Symbol eines verhassten Volkes; das ist ohne Frage antisemitisch und sollte auch mühelos als solches erkannt werden können. Zur allgemeinen Überraschung des Publikums und zum Entsetzen der Veranstalter sagten dennoch – oder gerade deswegen – sämtliche eingeladenen arabischen Künstler und auch einige Europäer ihre Teilnahme ab.

Die Reaktionen aus der Politik waren eindeutig: Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) nannte den Boykott "widerlich"; Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sagte im Gespräch mit der ZEIT, sie fände es "unerträglich, dass antiisraelische Hetze erst Künstler aus arabischen, dann auch aus europäischen Ländern veranlasst hat, ihre Auftritte bei uns abzusagen".

Lediglich Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) äußerte sich zu der Angelegenheit zunächst nicht, was ihm wiederum scharfe Kritik durch das Simon Wiesenthal Center einbrachte. Weil er sich nicht klar gegen die Umtriebe des BDS in seiner Stadt positioniere, drohte man damit, ihn auf die jährlich publizierte Liste mit berüchtigten Antisemiten zu setzen; eine Reaktion, die man ebenfalls als überzogen betrachten kann. Müller jedenfalls beeilte sich daraufhin festzustellen, dass er sich jederzeit und vorbehaltlos gegen den Antisemitismus engagiert; auch wolle er prüfen, ob die Stadt Berlin nach dem Vorbild von München und Frankfurt am Main künftig Künstler, die BDS unterstützen, von öffentlich geförderten Veranstaltungen ausschließen werde.