Und dann gibt es diesen Moment doch: Alte und neue Volksbühne scheinen sich zu treffen an diesem ersten Tag unterm Intendanten Chris Dercon, dem früheren und als solchen angefeindeten Museumsleiter. Man kann zunächst gar nicht sagen, ob es nun Absicht ist oder Zufall, dass sich die Tradition des Theaterhauses hier spurenelementar wiederfindet. Und ob das zur Befriedung beitragen könnte in diesem großen deutschen Theaterkonflikt, der so verbittert geführt wurde zwischen den Gefolgsleuten des alten Intendanten Frank Castorf – und ja eigentlich niemandem sonst. Keiner hat mal entschlossen und öffentlich Partei ergriffen für Dercon, der weniger als Mensch denn als Metapher für alles Mögliche herhalten muss, was man als halbwegs kultur- und debatteninteressierter Berliner so furchtbar finden kann an der modernen Welt: Wandel schlechthin, Kuratoren, Gentrifizierung, Projektarbeit, den internationalen Kunstfestivalzirkus.



Der Mond jedenfalls ist aufgegangen überm Tempelhofer Feld, wo die neue Volksbühne unter Dercon ihre erste Saison beginnt. Erst in ein paar Wochen geht es im eigentlichen Theaterbau in Berlin-Mitte los; der große Saal, dessen Zuschauerraum zuletzt asphaltiert war, musste nach dem Ende der Castorf-Ära erst mal umgebaut werden, das heißt: Dercon hat sich entschieden, dieses räumliche Erbe nicht anzutreten.

Das Abendlicht am Sonntag nun zeichnet die monströsen Kanten des alten Flughafenbaus und des endlosen Hangar-Halbrunds weich, und nach bereits acht Stunden voller Tanzdarbietungen folgt noch eine weitere. Zwölf Jugendliche – elf Mädchen und ein Junge – schwärmen aus, sie tragen bunte Leggings, eines der Mädchen hat eine mit den Farben der US-Flagge an, stars and stripes. Sie sind Mitglieder des P14 Jugendtheaters der Volksbühne und werden eingerahmt von ein paar Hundert Zuschauern, die um sie herum auf dem Beton des Vorfeldes sitzen und stehen, als aus den Lautsprechern ein Song einer einstigen amerikanischen R-'n'-B-Girlgroup erklingt, The Shirelles aus Jersey, die waren sozusagen Motown, bevor Motown in Detroit erfunden wurde: "In the still of the night / As I gaze from my window / At the moon in its flight / My thoughts all stray, stray to you".

In dem Augenblick denkt man: Das müsste René Pollesch gefallen, der liebt doch diesen amerikanischen Kitsch. Und dieser für die alte Volksbühne so prägende Regisseur hat ihn ganz ähnlich auch inszeniert vor zwei Jahren, Keiner findet sich schön hieß das Stück. In dem tanzte eine Gruppe in blau-weißen Sternchenkostümen auf einem rot-weiß gestreiften Bühnengrund, stars and stripes, um einen riesigen Aufblas-Teddybär herum. Doch da gab es auch noch den Schauspieler Fabian Hinrichs, und es gab eben auch noch Text, der gesprochen wurde. Es wurde nicht nur stumm getanzt wie an diesem Tempelhofer Einstandstag. Hinrichs klagte als Pollesch-Stellvertreterfigur in einem fort über die Unerträglichkeit des Zufalls, der über das Zustandekommen der Liebe entscheidet: Was, wenn er nun an diesem Abend zu einem Iggy-Pop-Konzert gehe und ausgerechnet dann stehe womöglich die Liebe seines Lebens bei ihm zu Hause vor verschlossener Tür? Keiner findet sich schön war ein untypisch theoriebefreiter Pollesch-Abend, doch er holte die typischen Volksbühnen-Zuschauer jener Zeit exakt dort ab, wo die auf ihren Tinder- und OkCupid-Datingprofilen gerade sehnsüchtig aufs Eintreffen der Liebe warteten. "Du warst sooooooo schön!", sang Hinrichs, und am Ende erhob sich das Publikum, glückstrunken erkannt in den eigenen Seelennöten.

Charmatz hat seinen Pollesch gelernt

Am gestrigen Abend nun folgte unterm Berliner Sternenhimmel auf den Shirelles-Song einer tatsächlich von Iggy Pop, Mass Production: "Before you go / Do me a favor / Give me a number / Of a girl almost like you / With legs almost like you / I'm buried deep in mass production". Und die Mädchen und der eine Junge schwärmten weiter aus. Das kann doch kein Zufall gewesen sein, nein, nein. Allein, es fehlten Hinrichs und ein Teddybär. Aber es war soooooo schön!

Der französische Choreograf und Tänzer Boris Charmatz, der diese Tanzdarbietung ebenso konzipiert hat wie den ganzen Tag, mit dem sich das neue Team der Volksbühne den Berlinern vorstellte, ihnen gleichsam ein Angebot machte, zehn Stunden lang gratis und unter freiem Himmel – dieser Charmatz hat also vielleicht doch schon von Pollesch gehört. Oder sich zumindest den Trailer von Keiner findet sich schön mal angeguckt, der steht weiterhin im Netz, unter dem historisierenden Account-Namen "Volksbühne Archiv".

Charmatz ist "Mitglied des Programmbeirats der Volksbühne", so steht es auf der schmucklosen neuen Website. Und Charmatz ist eben auch ein Mitglied jenes Festivalzirkus, den Dercons Gegner nun in die Volksbühne einziehen sehen: Hier mal eine künstlerische Leitung des Theaterfestivals in Avignon, da mal ein Projekt für die Ruhrtriennale, dort mal eine Präsentation im MoMA in New York – na, danke schön, jetzt steht halt auch die seit Neuestem "Volksbühne Berlin" genannte, vormals "Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz" in Charmatz' CV. So ungefähr stellt man sich das als Verteidiger der alten Volksbühne wohl vor (und verdrängt kurz, dass der einstige Hausregisseur Christoph Marthaler selbstverständlich auch schon das Programm in Avignon gestaltet hat, und dass dort vor ein paar Wochen Frank Castorfs Volksbühnen-Produktion Die Kabale der Scheinheiligen noch mal gegeben wurde, gleichsam zum Abschied; unter anderem Einladungen zu diesem internationalen Theaterfestival wurden ja immer gern als Bestätigung für die weit über Berlin hinausreichende Bedeutung der Volksbühne hergezogen, zu Recht).

Alle mittanzen!

Charmatz hat den Tag auf dem Tempelhofer Feld selbst begonnen, pünktlich um zwölf mit einer Stunde öffentlichen Aufwärmens der noch spärlich anwesenden Zuschauer. An einem Sonntag um zwölf Uhr mittags schlafen viele Berliner eben noch ihren Rausch aus, nur Familien mit Kindern treibt es schon hinaus ins Freie. Da stehen sie dann im Kreis auf dem Flughafenbeton und folgen den Bewegungsvorgaben des Choreografen, der durchs Mikro nebenbei noch erklärt, dass man hier historischen Vorbildern nachtanze, die Laienschar bewegt sich unter anderem in Schrittfolgen von William Forsythe. Mittanztheater für alle also, ein echt niedrigschwelliges Angebot: Niemand wird ausgeschlossen, alle werden akzeptiert als Mittuende, ein doch zutiefst demokratisches Kulturverständnis. "Albern" sei das, schreibt einem später dennoch ein Freund, der sich rasch wieder von dannen gemacht hat, und man kann sich gut vorstellen, dass eingeschworene Fans der Castorf-Ära dasselbe gedacht hätten – wenn sie denn hergefunden hätten.