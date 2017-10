Meine Großmutter Hélène lebte in den Fünfzigerjahren in Nordfrankreich auf dem Land. Ihre sieben Kinder hatte sie während des Zweiten Weltkriegs und kurz danach bekommen. Sie war Mitte 30, mein Großvater war schwer beschäftigt, sich um den Hof, die Ernte, die Tiere und vor allem das Durchkommen der Familie zu kümmern. Den Haushalt, so weiß ich es aus Erzählungen meiner Tanten und vor allem von meiner Mutter, schmiss Hélène alleine mit Hilfe ihrer ältesten Töchter. Die Kleider für ihre sieben Kinder nähte sie alle selbst. Als ihre Nachbarin vom Hof nebenan starb und vier kleine Mädchen zurückließ, schickte sie jeden Sonntagabend ihre Älteste zu deren Haus hinüber, um die Schuluniformen der Mädchen zu holen. Nachts wusch und bügelte sie diese, nähte Knöpfe an und brachte sie am nächsten Morgens zurück. Die Kinder der Nachbarn sollten genauso ordentlich und in sauberen Kleidern zur Schule gehen wie ihre eigenen.

Das ist nur eine von vielen Geschichten, die ich über meine Großmutter kenne, aber es ist diejenige, die mich am meisten beeindruckt hat. Denn sicherlich gab es im Ort auch Nachbarn, die dem Vater mit seinen vier Halbwaisen Fleisch, Gemüse und Kuchen vorbeibrachten oder andere Hilfe anboten – es wundert mich aber gar nicht, dass sich meine Großmutter ausgerechnet um die Kleider gekümmert hatte.

Wenn ich mich an sie erinnere, dann sitzt sie vor einer Nähmaschine. Selbst an den härtesten Tagen fand meine Großmutter Zeit zum Nähen. Doch sie nähte nicht nur das Nötigste, sie nähte für sich selbst, und zwar Haute Couture. Hunderte Kleider, Mäntel, Röcke nach den Schnittmustern von Gabrielle Chanel und später auch Yves Saint Laurent. Zu finden waren diese in Burda-Zeitschriften. Nähen, das war für meine Großmutter nicht nur Notwendigkeit in bitterarmen Zeiten, es war gelebter Feminismus. Die Entscheidung darüber, so auszusehen, wie sie wollte und nicht wie die Umstände es ihr erlaubten, bedeutete für sie Freiheit. Die nächtliche Näharbeit, das Annähen von Pailletten und Anbringen von Seidenfutter im Inneren von Röcken war ihre freie Wahl.

Eines ihrer Kleider, das ich an meinem Abiball trug und heute noch im Schrank habe, ist die Nachfertigung eines Christian-Dior-Schnitts. Mit einem Korsett aus schwarzem Samt gestickt. "Fühl' darüber", sagte meine Großmutter mir damals, als sie es für mich aus einem alten Schrank auf dem Dachboden holte: "Fühl' ganz vorsichtig über die Träger. Heutzutage stickt niemand mehr mit Samt." Der Samt, so erklärte sie mir, ist dabei tatsächlich ein Faden, den man in eine Nähnadel auffädeln kann.



"Trag deinen schönen Kopf oben"

Auf jeden Mantel, jede Bluse und jedes weitere Kleid, das meine Großmutter mir schenkte, bin ich bis heute stolz. Nur selten dürfen diese Kleider ihren Schutzüberzug und meinen Schrank verlassen. Meine Großmutter brachte mir bei, Kleidung zu schätzen. "Sei immer adrett, achte auf deine Kleidung und pflege sie, trag deinen schönen Kopf oben", sagte sie zu mir. Man trägt keine braunen Schuhe zum schwarzen Mantel. Man steckt auch nicht seine Hände in die Taschen seines Mantels, sonst beulen sie aus, und dann ist der Mantel nicht mehr reparabel.

Als ich mit Mitte zwanzig meinen ersten Job in einem Großraumbüro antrat, wurde mir allerdings klar, dass Mode in meiner Generation einen schweren Stand hat. Alle meine Kolleginnen versuchten, sich adrett zu kleiden, nur das Besondere, das Eigene, das Kreative oder auch mal Extravagante schienen sie zu meiden. Bald zog ich mich genauso an wie sie: flache Ballerinas, eine möglichst schlichte Handtasche aus Leder, nur von der schwarzen Anzughose aus Seide und der teuren Bluse mit den Perlmuttknöpfen wollte ich mich nicht trennen.

Ein ganzer Kanon aus stereotypischen Filmen, Fernsehserien und Meinungen gibt uns vor, dass eher auf uns gehört wird, wenn unsere Kleidung weniger spricht. Melanie Griffith macht im Kinoklassiker Working Girl erst Karriere in einem New Yorker Büro, als sie ihre ondulierten Haare glatt föhnt und statt Kleider graue Hosenanzüge trägt. Und die New Yorker Feministin Ariel Levy schimpft bis heute über das Frauenbild, das unter anderem Britney Spears durch ihre knalligen freizügigen Looks vermittelte. Es sei Betrug am Feminismus. Levy dagegen zeigt sich gern in schlichtem Pulli oder in einer Bluse. Schlichtheit steht dabei vermeintlich für Ernsthaftigkeit und Kompetenz.