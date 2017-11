Mehrere Mitarbeiter eines Londoner Theaters haben sich über "unangemessenes Verhalten" von Kevin Spacey beschwert. Im Rahmen einer Untersuchung seien 20 Anschuldigungen gegen den Schauspieler eingegangen, teilte das Theater The Old Vic mit. Spacey hatte dort in den 1990er-Jahren auf der Bühne gestanden und von 2004 bis 2015 als künstlerischer Leiter des Theaters gearbeitet.

Nachdem erste Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen Spacey bekannt geworden waren, hatte Schauspieler Roberto Cavazos im Guardian berichtet, dass Spacey ihn und weitere junge Kollegen während seiner Zeit am Old Vic belästigt habe. Das Theater hatte daraufhin Ende Oktober eine Kanzlei mit einer Untersuchung beauftragt.



Die Betroffenen seien zum Zeitpunkt der Vorkommnisse alle volljährig gewesen, teilte das Theater nun mit. Genauere Angaben, welche Art unangemessenen Verhaltens die Anschuldigungen betreffen, wurden nicht gemacht. Es sei nicht möglich gewesen, die Vorwürfe zu überprüfen. Außerdem habe Spacey bislang nicht dazu Stellung genommen.

Die Anschuldigungen betreffen Vorfälle aus den Jahren 1995 bis 2013. Nur einer davon sei damals dem Management gemeldet worden, heißt es in dem Bericht. Grund für die Verschwiegenheit sei vor allem der Personenkult um Spacey gewesen. Das Old Vic sei in der einzigartigen Position gewesen, einen Hollywoodstar an der Spitze zu haben, schreiben die Juristen. Viele Mitarbeiter hätten befürchtet, dass ihre Vorwürfe vom Theater wegen Spaceys Renommee nicht ernst genommen oder nicht weiter verfolgt würden. Spacey habe während seiner Zeit kaum Rechenschaft über sein Handeln ablegen müssen. Außerdem habe – anders als nun in der Untersuchung – kein vertraulicher Kanal bestanden, auf dem die Mitarbeiter ihre Vorwürfe hätten äußern können.

Theater kündigt Konsequenzen an

Das Old Vic entschuldigte sich bei den Betroffenen und kündigte an, mehrere Empfehlungen aus der Untersuchung umsetzen zu wollen. So soll etwa gemeinsam mit den Beschäftigten ein neuer Verhaltenskodex aufgestellt und mehrere Kontaktstellen für Opfer unangemessenen Verhaltens eingerichtet werden. Außerdem will das Theater seine Mitarbeiter schulen, wie man Belästigung abwehren und melden kann. Das Theater werde sich nun um "den Prozess der Heilung und den Prozess der Vorbeugung" bemühen, teilte Spaceys Nachfolger in dem Haus, Matthew Warchus, mit.

Im Kontext des Skandals um Harvey Weinstein, der zahlreiche Schauspielerinnen belästigt und vergewaltigt haben soll, waren im Oktober auch mehrere Vorwürfe gegen Kevin Spacey bekannt geworden. Zunächst hatte Schauspieler Anthony Rapp BuzzFeed News gesagt, dass er als 14-Jähriger von Spacey belästigt worden sei.

CNN hatte unter Berufung auf Mitarbeiter der Serie House of Cards berichtet, dass Spacey durch Belästigungen für ein "giftiges Arbeitsumfeld" am Set gesorgt habe. Netflix beendete daraufhin die Zusammenarbeit mit dem Schauspieler und brach eine geplante Fortsetzung von House of Cards kurzfristig ab.