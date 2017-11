Die nächste Dystopie ist nie weit weg. Der Klimawandel wird immer bedrohlicher, die Insekten sterben aus, erste Pazifikinseln versinken im Meer. Auch die Zwischenmenschlichkeit ist in der Defensive: Sexroboter und Rent-a-friend-Angebote werden zur Gesellschaft der Zukunft dazugehören. Was ist all dem noch entgegenzusetzen? Manche flüchten in Resignation, andere in Aufstand. Und wieder andere: nach Brandenburg.

Da liegt, 80 Kilometer südwestlich von Berlin, Bad Belzig, ein kleiner Ort, der immerhin eine Soletherme, eine Burg und ein Flüchtlingsheim zu bieten hat. Und ein ehemaliges Stasigelände, auf dem sich heute das Zegg, das Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung befindet. Dort will man mit Liebe die Welt heilen.

Dieses Jahr ist das Zegg an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen: Zum ersten Mal seit seiner Gründung vor 26 Jahren konnte kein neues Mitglied aufgenommen werden. Man könnte das Zegg eine Kommune nennen, aber diesen Begriff hören die Menschen hier nicht so gern. Gemeinschaft ist ihnen lieber. Anders als in einer klassischen Kommune müssen die Mitglieder ihr Privatvermögen nicht aufgeben. Geteilt wird nur, was ökologisch sinnvoll ist: Autos, Waschmaschinen, Wohnräume. Und Partner.

Die Jüngeren sind radikaler

Ein Bus fährt vom Belziger Bahnhof zum Gemeinschaftsgrundstück. Zwischen Wiesen und Bäumen stehen flache, schmucklose DDR-Bauten, in denen die Kommunarden wohnen. Nur das Gästehaus sticht mit seiner bunten Fassade und dem ausladenden Vorplatz heraus. Dazwischen: Brombeersträucher, Weinreben, eine große Wiese und die Reste eines Zirkuszeltes, das im Sommer als Freiluftbühne dient. Am Dorfplatz stehen ein paar leere Bierbänke, eine Katze schläft auf einem Sofa.

Der Dorfplatz mit Kneipe und Lampions

Cordula Andrä führt über einen blätterbedeckten Weg zum Restaurant im Gemeinschaftsgebäude. Seit sieben Jahren lebt die 50-Jährige im Zegg, sie ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Cordula trägt einen gefütterten Mantel und einen hübschen Regenschirm mit schwarz-weißen Sternen. Sie plaudert vom Leben in der Gemeinschaft und von ihrer Geschichte. Von den "Hippies ausm Westen", die kurz nach der Wende in den ehemaligen DDR-Ort kamen. Von anfänglichen Problemen mit den Einheimischen, von Basisdemokratie, Putzplänen und Plenen.

Auf einer Bank vor dem Gebäude liegen bunte Kürbisse, "Love" ist in einen von ihnen geschnitzt. Das hätten die Kinder gemacht, sagt Cordula. Auch die sind Teil der Gemeinschaft, in der zurzeit 110 Menschen leben. Die monogame Kleinfamilie mit Vater, Mutter, Kind sei dabei zwar auch vertreten. Die meisten Leute kämen aber der offenen oder polyamourösen Beziehungen wegen ins Zegg, erzählt Cordula. Gerade die Jüngeren seien da wesentlich "radikaler" und probierten viel aus.

Liebe überall © Jana Weiss / Zeit Online

Radikaler. In seinen Gründungsjahren Anfang der Neunziger wurde das Zegg verdächtigt, der Deckmantel einer Sekte zu sein. Die Vorwürfe rührten nicht zuletzt daher, dass die Gründer des Zegg sich auf den New-Age-Guru Dieter Duhm beriefen. Duhm hatte in den siebziger Jahren zweifelhaften Ruhm durch das Buch Angst im Kapitalismus erlangt. Darin vertrat er unter anderem die These, Frauen hegten geheime Vergewaltigungsfantasien. Es ist nicht klar, ob Duhm jemals selbst im Zegg gelebt hat. Vorwürfe eines sexistischen Frauenbildes innerhalb der Gemeinschaft, bei dem die Frau vor allem als immer verfügbares Sexobjekt des Mannes gesehen wird, gab es aber immer wieder. Cordula weist sie von sich: Man wolle keine Normen aufstellen, jeder könne in der Form leben und lieben, wie er es für richtig halte. Dafür gebe es Regeln wie Respekt voreinander und offene Kommunikation. Selbst den Begriff der freien Liebe benutzten die Bewohner nur ungern. Der sei so negativ besetzt.