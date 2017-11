Am 9. August 2017 veranstaltete Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu eine öffentliche Kundgebung, auf der dreitausend Mitglieder der Likud-Partei ihrem Führer zujubelten, während er eine Rede hielt. Seit Monaten bringen öffentliche Untersuchungen das erschreckende Ausmaß der Korruption zu Tage, die sich unter ihm ausgebreitet hat, sie drohen nun auch ihn persönlich zu erreichen – und Netanjahu hatte beschlossen, zurückzuschlagen. "Die Medien und die Linke", so sagte er und machte eine rhetorische Pause, "die Medien und die Linke, die ja dasselbe sind – sie wollen unsere Regierung stürzen."

Netanjahu weiß die Medien nicht nur zu diffamieren, er weiß sie auch meisterhaft zu manipulieren. Auf der Kundgebung war er der einzige Sprecher, sein Auftritt begann kurz nach 20 Uhr während der Abendnachrichten, und die dreitausend Parteimitglieder, zu denen er scheinbar sprach, bildeten nur die Kulisse. Die Kameras der drei großen Fernsehsender Israels übertrugen seine Rede und verschafften ihr eine Einschaltquote, wie sie sonst nur in totalitären Systemen üblich ist. Und Netanjahu befindet sich in bester Gesellschaft. Donald Trump argumentiert ganz ähnlich.

Wenn Benjamin Netanjahu die Medien und die Linke miteinander gleichsetzt – "die Medien und die Linke, die ja dasselbe sind" –, wie haben wir das zu verstehen? Die Medien vermitteln ein falsches Bild unserer Welt: So geht das Argument, das ihnen den geplanten Staatsstreich unterstellt und in der Rede von den "Fake News" sein Schlagwort findet. Im Israel Netanjahus sind sie mit der "Linken" identisch, und diese Gleichsetzung – so muss das Argument zu Ende gedacht werden – macht die Linke zur Repräsentanz alles "Falschen" in unserer Welt.

Jakob Hessing, geboren 1944 in Lyssowce (Oberschlesien), ist ein israelischer Germanist und Schriftsteller. Er war Professor für Deutsche Literatur an der Hebräischen Universität Jerusalem. 2015 erschien sein gemeinsam mit Verena Lenzen verfasster Band "Sebalds Blick" im Wallstein Verlag. © Jakob Hessing

Die Linke ist das Feindbild

Netanjahu hat das Argument nicht eigens für seine Kundgebung erfunden. In Israel ist "links" schon lange zum Schimpfwort geworden, und keineswegs nur in den Internetforen, wo diese Schmährede weit verbreitet ist. Sie gehört zur offiziellen Rhetorik, die nicht nur von Netanjahu praktiziert wird, sondern auch von seinen Ministern, sie beherrscht den öffentlichen Diskurs und wird von entsprechenden Regierungsmaßnahmen begleitet. Nicht nur die Medien werden von höchster Stelle beanstandet, auch Kulturinstitutionen haben sich einer mehr oder minder spürbaren Zensur zu fügen oder werden fiskalisch abgestraft, und mit zahlreichen Gesetzesvorlagen sucht das Parlament unliebsame Urteile des Obersten Gerichtshofes zu umgehen.

Netanjahu bedient sich altbewährter Strategien, wenn er das Feindbild einer "Linken" zeichnet, die seine Regierung bedroht. Er baut historische Fronten auf, stilisiert sich zum Protektor Israels – doch diese Fronten, wie auch seine dreitausend Zuhörer, sind nur die Kulissen einer Kundgebung. Die israelische Linke, gegen die zu kämpfen er vorgibt, gibt es leider nicht mehr, und hier soll gezeigt werden, wie sie sich selbst zerstört hat. Zuvor aber ist zu fragen, warum Netanjahu sein Scheingefecht führt. Warum zieht er gegen die "Fake News" der Medien zu Felde und produziert zugleich seine eigenen Falschmeldungen?

Dieser Artikel stammt aus der November-Ausgabe des "Merkur". © Klett-Cotta

Von der israelischen Okkupationspolitik und ihren Schäden wird später noch zu reden sein. Schon hier jedoch zeigt sie ihre Spuren. Diese Politik treibt nun seit fünfzig Jahren ihr Unwesen und ist nicht dazu angetan, Israel Freunde zu gewinnen oder auch nur Sympathien bei den Freunden, die es hat. Netanjahu aber hat sich ihr total verschrieben. Die Ergebnisse der letzten Wahlen, die eine Koalition von Rechts und Mitte nahegelegt hätten, ignorierte er und paktierte stattdessen mit den Extremisten in der Knesset, die die Interessen der Siedlerbewegung vertreten. Seither geriert er sich als ihr Sprecher, um nicht von rechts überholt zu werden, und deshalb – weil er bewusst für die radikale Rechte optiert hat und sich als ihr Führer behaupten muss – bezeichnet er den gesamten politischen Raum jenseits seiner Hausmacht als "links".

Gleichsetzung von "den Medien" mit "der Linken"

Obwohl ihm aus diesem Raum keine Linke entgegentreten kann, doch gerade deshalb – tatsächlich handelt es sich um ein politisches Vakuum – erreicht er sein Ziel. Indem Netanjahu seinen Gegnern einen falschen Namen gibt, anonymisiert er sie zugleich, er nennt weder eine bestimmte Zeitung noch einen Journalisten, weder eine spezifische Partei noch eine Person oder einen Politiker, sondern er bleibt gezielt vage. "Die Medien und die Linke, die ja dasselbe sind": Netanjahu verwendet zwei Hohlformen, die sich beliebig zur Deckung bringen lassen, und damit trifft er ins Leere und Schwarze zugleich. Es sind Worthülsen, die er seinen Hörern bietet, und er erspart sich damit die Arbeit, die in George Orwells 1984 noch zu leisten war. Er braucht kein tägliches Newspeak mehr zu erfinden, denn der falsche Name, den er seinen Gegnern gibt, bleibt grenzenlos dehnbar.

Und diese Methode funktioniert. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Rechte in Israel nicht nur durchgesetzt, weil sie bestimmte politische Konjunkturen auszunutzen wusste, ihr Erfolg greift tiefer. Sie hat die politische Sprache des Landes verändert – Netanjahu kann nicht nur jeden Gegner seines Regimes als "links" denunzieren, ohne damit eine reale Aussage zu machen, er kann sich auch als der Führer des "nationalen Lagers" ausgeben. Denn so heißt das heute in Israel: Die Rechte ist nicht mehr das "nationalistische Lager", wie es der Wirklichkeit entspricht, sie ist das "nationale Lager". Wie ein Land im Sport von seiner Nationalmannschaft vertreten wird, so meldet Israels Rechte jetzt auch in der Politik einen Anspruch auf Alleinvertretung an, tritt als offizieller Repräsentant ihres Landes auf – und der Sprachgebrauch hat es akzeptiert.