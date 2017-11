An sich ist es keine große Sache. Die Nominierten für den Preis der Nationalgaleriestehen fest, man lädt sie ein, man feiert und verkündet den ersten Platz. Der Preisträger freut sich. So ist das normalerweise.

Was aber, wenn es sich bei den nominierten Künstlern um vier Frauen handelt? Gleich um vier Frauen, wie es dann gerne heißt, man betont so ein "gleich", indem man das Ausrufungszeichen mitintoniert, meist gefolgt auf die "geballte Frauenpower!". Weil es üblich geworden ist, ständig auf Herkunft, Religion und Geschlecht hinzuweisen, stört so ein wortgewordenes Staunen kaum jemanden. Jeder, der so ein Anhängsel ohne inneren Widerstand aufschreiben kann, wird natürlich behaupten, dass es als Kompliment, Würdigung und Ausdruck von Respekt gedacht sei.

Brauchen Künstlerinnen aber eine besondere Würdigung für ihr Geschlecht oder ihre Herkunft, wenn ihre offensichtliche Leistung ihre Kunst ist?



Genau das, also die Herumreiterei auf Herkunft und Geschlecht, bereitete den Nominierten Sol Calero, Iman Issa, Jumana Manna und Agnieszka Polska – die den Preis schließlich am 20. Oktober bekamen – ziemliches Unbehagen während der Preisverleihung. Obwohl die Veranstaltung an sich eine sehr schöne Sache ist. Der Preis wird alle zwei Jahre vom Verein der Freunde der Nationalgalerie in Berlin an Künstler unter 40 Jahren vergeben. Der Gewinner erhält eine Einzelausstellung, also Aufmerksamkeit und potenzielle Käufer oder Sammler.

In einem offenen Brief wandten sich die vier Nominierten vergangene Woche an die Öffentlichkeit. Es ging noch einaml um die Preisverleihung am 20. Oktober. Sie formulierten ihren Widerwillen gegen die "selbstgefällige Verwendung von Vielfalt als Instrument der Öffentlichkeitsarbeit", die einzig dazu diene, "systematische Ungleichbehandlungen auf allen Ebenen des Kunstbetriebes zu verschleiern". Weiterhin waren die vier Frauen unzufrieden damit, dass es zu keinem Zeitpunkt dieser sehr wichtigen Preisverleihung um ihr künstlerisches Schaffen ging.



Potzblitz, wir sind so linksliberal!

Wenn eine Preisverleihung um das Geschlecht und die Herkunft des Künstlers kreist, nicht aber um die Kunst, dann lässt das nur einen Schluss zu. Nämlich, dass es zu keinem Zeitpunkt um das Anliegen des Künstlers, aber um das Anliegen des Gastgebers geht.

Dieser Vorgang ist übrigens exemplarisch für Hunderte von Veranstaltungen im Kulturbetrieb. Sobald jemand eine Frau ist und oder einen Migrationshintergrund hat und der Veranstalter das erwähnt, weiß man, es geht dem Gastgeber darum, dass er mit der Einladung, Ehrung oder Auszeichnung einen "positiven gesellschaftspolitischen Beitrag" leisten möchte.

Jeder Künstler, dem so etwas widerfährt, ist gezwungen entsetzt oder enttäuscht, dabei zuzusehen, wie aus einer Auszeichnung ein Integrationspokal wird. Worüber man sich eben noch freute, wird vor aller Augen zu einem Willkommensbambi oder einer Gebärmuttermedaille degradiert.



Der Einladende, der ausdrücklich und dann noch einmal darauf hinweist, dass er gerade eine Frau aus Kenia oder einen schwulen Schwarzen ehrt und nicht einen herausragenden Regisseur oder eine raffinierte Lyrikerin, zeichnet im Grunde genommen sich und seinen Inklusionswillen aus. Er will damit sagen: Potzblitz, wir sind so linksliberal, wir machen nicht einmal mehr Halt vor schwulen Lesben und weißen Schwarzen!

Das Fatale daran ist natürlich, dass die so Genannten nie einen ethnischen, religiösen oder geschlechtlichen Unterschied zwischen sich und den unetikettierten Künstlern sahen, bis, ja, bis ...