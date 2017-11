Das Cover der letzten deutschen "Charlie Hebdo"-Ausgabe © Charlie Hebdo/dpa

Das französische Satiremagazin Charlie Hebdo stellt seine deutsche Ausgabe nach nur einem Jahr wieder ein. Das letzte Heft erscheint am Donnerstag, wie die Zeitung mitteilte. "Es fiel uns nicht leicht, Euch zu verstehen, so wie es Euch sicher nicht immer leichtfiel, uns zu verstehen", schrieben der französische Chefredakteur Gérard Biard und seine unter Pseudonym auftretende deutsche Kollegin Minka Schneider. "Und wir selbst wussten nicht, wie viele Leser es braucht, damit eine gedruckte Zeitung heute rentabel ist. Zu viele jedenfalls, um unseren Besuch bei Euch zu verlängern."

Die französische Satirezeitung ist bekannt für provokative und häufig derbe Karikaturen. Im Januar 2015 wurde die Redaktion der Zeitung in Paris Ziel eines islamistischen Anschlags mit zwölf Toten. Die darauffolgende Solidaritätswelle unter dem Motto Je suis Charlie (Ich bin Charlie) brachte der Redaktion zahlreiche neue Abonnements sowie Spenden ein.



Die am 1. Dezember 2016 gestartete deutsche Ausgabe hatten die Macher selbst als Experiment bezeichnet. Absatzzahlen für Deutschland hatte das Magazin nie veröffentlicht. Das wöchentlich erscheinende Heft bestand zu großen Teilen aus übersetzten Texten und Karikaturen der Originalausgabe, sodass vor allem Themen aus Frankreich aufgegriffen wurden. Aber auch deutsche Themen nahm die Redaktion auf.

Dabei räumen sie auch ein, dass die "Humorkultur" von Charlie Hebdo "seltsam, manchmal sogar verstörend erscheinen mag". Eine "kleine, treue Leserschaft in Deutschland wusste genau das zu schätzen", fügen sie hinzu. "Ganz sicher hätten wir viel öfter zu Euch schauen müssen", sagten die Macher in der Abschiedsbotschaft an ihre deutschen Leser. Eine spätere Rückkehr schlossen die Macher aber nicht aus. "Eines Tages wollen wir Euch vielleicht wieder überraschen, in einer anderen Form, die weniger Zwänge mit sich bringt."