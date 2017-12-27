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"Şimdi o evde ne güzel eğleniyorlardır" diye iç geçirdi sokakta



üşüyen evsiz; o evin penceresinden bakıp sokaktakilere imrenen sıkkın kadını süzerken...



"Bu telefon hiç susmayacak mı" diye sinirlendi yılbaşı partisine geç kalan işadamı; telefonunun hiç çalmamasına kederlenen annesini hiç hatırına getirmeden...



"Belki gece 12’de arar, barışırız" diye ümitlendi terk edilmiş sevgili; başka bir kutlamada gönül eğlendirirken, onu terk eden sevgilisi...

"Hacca gidip tövbe etmemiş olsam bu gece ne ciro yapardım" diye hesapladı, "İçki satılmaz" levhasının önünde müşteri bekleyen kuruyemişçi...



"2018’de mutlaka görülmesi gereken yerler" haberini acı bir tebessümle okudu yoğun bakımdaki yaşlı hasta...



"Sabaha kadar kusmukla dolacak buralar" diyerek sokağa

sümkürdü, gün ışıdığında oraları süpürecek olan çöpçü...



Yüzünün şişi inmediği için partiye gidemeyen kadın, botoksun kapatmaya yetmediği çizgilerine söylenerek ağladı ayna karşısında...



"Acaba düşerken hayatım film şeridi gibi geçecek mi gözümün önünden? Düştüğümde canım çok yanacak mı" diye meraklandı, apartmanın en üst katından atlamaya hazırlanan işsiz, yol ortasında intiharını izlemek için duran arabalara şaşarken...



Can Dündar Can Dündar Özgürüz websitesinin Genel Yayın Yönetmeni’dir. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor.

"Bot ha battı ha batacak; kıyı hala görünmedi" diye kaygılandı Ege Denizi’ndeki lastik bota sımsıkı sarılan mülteci anne, devrilirlerse kucağındaki bebeğini nasıl koruyacağını düşünürken…



"Herkesin içinde söyleyemediğimi yüzüne söyleyeyim: Beş para



etmez rezilin tekisin" diye tükürdü garsoniyerinin aynasına sarhoş hovarda; evde yılbaşı sofrasında kendisini bekleyen ailesini düşününce...



Taciz durumunda ne yapacağını son kez prova etti, kent meydanında kutlamalara katılmaya hazırlanan mini etekli genç kız…

"Yine rengimize bakıp bizden uzak duracaklar" diye dertlendi rengine bakıp meydana gitmekten vazgeçen sığınmacı…



"Alıp kaçmaya niyetlendiğim cüzdan, yakalanırsam yiyeceğim cezaya değer mi" diye hesapladı gardaki küçük tinerci...

Büyük ikramiye vurursa gezeceği diyarların hayalini kurarken elinde piyango biletiyle uyuyakaldı, televizyon karşısındaki adam…

"Sattığı güllerden birini de bana getirir mi ki bu gece" diye düşündü yoksul gül satıcısının karısı…

"Pimi çekmeden önce son bir kez şu eğlenenlerin arasına katılıp doyasıya eğlense miydim" diye içinden geçirdi, vücuduna kablolar dolanmış, genç canlı bomba…

Yeni yıl, uğursuz olduğu için tekme tokat kovalanan eskisinin yazgısına aldırmadan, daha iyisini vaat ederek kapıya dayandı:

"Bana güvenin. Her şey daha iyi olacak" dedi.



Ümide susamış insanlık, ona inanmaya dünden hazırdı.

