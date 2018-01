ZEIT ONLINE: Frau Holly Case, Sie haben sich sehr lange mit der politischen Geschichte osteuropäischer Länder befasst. In den letzten Jahren sind in vielen Ländern Politiker mit populistischen und autoritären Programmen an die Macht gekommen oder haben ihre Macht ausgebaut. Ist das eine Rückkehr des Autoritarismus, wie wir ihn aus dem letzten Jahrhundert kennen?

Holly Case: In den Neunzigerjahren dachte man, die Zeit der autoritären Regime sei endgültig vorbei. Die viel zitierte These von Francis Fukuyama lautete: Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion seien wir am Ende der Geschichte angelangt. Heute wirkt es so, als würde es eine Rückkehr autoritärer Strukturen geben. Viktor Orbán wirbt in Ungarn für eine "illiberale Demokratie", Wladimir Putin steht in Russland für eine ähnliche Entwicklung, Recep Tayyip Erdoğan baut seine Macht in der Türkei aus. Anstatt darin aber lediglich nach alten Mustern zu suchen, sollte man die Frage stellen, was an diesen Entwicklungen neu und anders ist. Im englischsprachigen Raum beginnt sich die Wendung new authoritarians durchzusetzen.

ZEIT ONLINE: Was zeichnete denn die autoritären Regierungen des 20. Jahrhunderts aus?

Case: Mustafa Kemal Atatürk regierte die Türkei von 1923 bis 1938, und zumindest streckenweise regierte er autoritär. Er prägte den Satz: "Ich befehle euch nicht, zu kämpfen, ich befehle euch, zu sterben." Die Alten Autoritären verlangten große Opfer von den Staatsbürgern, sie verlangten den Einsatz des eigenen Lebens. Das ist ein großer Unterschied zu den Neuen Autoritären von heute. Diese Opferbereitschaft ist nicht Teil ihres Programms oder besser gesagt: noch nicht.



Holly Case wurde 1975 in Dakota, USA, geboren und ist Professorin für Europäische Geschichte an der Brown University, Rhode Island.

ZEIT ONLINE: Und doch gibt es Menschen, die selbst heute schon den Autoritarismus am eigenen Leib erfahren. Kritiker und Andersdenkende bekommen Repressionen zu spüren.



Case: Man muss aufpassen, dass man, wenn man über die Neuen Autoritären als Phänomen redet, nicht zu stark verallgemeinert: Die Härte, mit denen sie gegen Kritiker vorgehen, nimmt ganz unterschiedliche Ausmaße an, teils ganz brutale. Grundsätzlich ist es so, dass man in einem autoritären Regime immer mit Repressalien rechnen muss, wenn man sich abweichend verhält. Früher war unser Bild von autoritären Regimen von Gewalt geprägt, von Masseninhaftierungen oder Hinrichtungen. Für die autoritären Regierungen von heute ist es offensichtlich schwierig geworden, offen ausgetragene Unterdrückung plausibel zu machen. Stattdessen werden versteckte Praktiken angewandt, um Menschen zu marginalisieren – etwa indem man es ihnen erschwert, eine Arbeit zu finden. Die Türkei ist in dieser Hinsicht ein interessanter Fall, weil sie von diesem Muster abweicht. Nach dem Putschversuch konnte Erdoğan Massenentlassungen und Verhaftungen durchsetzen, mit dem Argument, weitere Putschversuche im Keim ersticken zu wollen. Es stimmt also nicht, dass es unter den Neuen Autoritären nicht zu Massenverhaftungen kommen kann. Sie sind Ausnahmen, aber sie passieren. Und sie können auch wieder zur Regel werden.

ZEIT ONLINE: Wenn man an die autoritären Staaten des 20. Jahrhunderts denkt, kommen einem ambitionierte Modernisierungsprojekte – wie die Industrialisierung ganzer Landstriche – in den Sinn. Wie ist das heute?

Case: Das waren Veränderungen, die ganz neue Lebensweisen von den Menschen verlangten, aber auch eine bessere Zukunft versprachen. Diese großen Erwartungen und Projekte gibt es heute nicht mehr. Das ist ein wichtiger Unterschied: Die Neuen Autoritären versuchen nicht, dich zu einem besseren Menschen zu machen oder dich zu verändern. Niemand muss in Jugendorganisationen eintreten oder Texte auswendig lernen. Ganz im Gegenteil: Sie legen es darauf an, dass du dich gut damit fühlst, wenn du dich nicht veränderst. Es geht also weniger darum, große politische Projekte auf den Weg zu bringen, als zu erklären, warum nichts passiert – und warum das gut so sei.

ZEIT ONLINE: Hat sich damit auch das Bild des autoritären Politikers gewandelt?

Case: Früher setzten sich autoritäre Politiker als charismatische Persönlichkeiten und Vaterfiguren in Szene. Das ist heute anders. Es gibt keine neuen Formen des Personenkults. Jarosław Kaczyński in Polen etwa scheint vollkommen zufrieden zu sein mit der einfachen Position des Parteivorsitzenden. Die neuen autoritären Persönlichkeiten gefallen sich eher in der Rolle des väterlichen Freunds. Es ist ein bemerkenswerter Zufall, dass sich unsere Vorstellung von Vätern in den letzten Jahrzehnten in ähnlicher Weise verändert hat. Die Vaterfigur ist klassischerweise streng gegenüber den Kindern und sagt ihnen, was sie tun und lassen sollen – und dass es im Falle von Ungehorsam Schwierigkeiten gibt. Heute ist ein guter Vater in erster Linie einer, der seine Kinder in Schutz nimmt und dafür sorgt, dass sie nicht in Schwierigkeiten geraten.



ZEIT ONLINE: Auf eine moderne Gesellschaft übertragen: Welche Schwierigkeiten sind das?

Case: In den vergangenen Jahrzehnten dachten die Menschen, dass es der nächsten Generation besser gehen würde als der vorangegangenen. Daran glaubt heute aber niemand mehr. Und wenn, dann nur unter der Bedingung, dass das nicht für alle, sondern nur für sehr wenige Menschen gilt.



ZEIT ONLINE: Welche Lösungsvorschläge bieten autoritäre Politiker dafür an?

Case: Die Neuen Autoritären definieren die Erwartungen an die Zukunft neu: Sie bestimmen, wer unter welchen Umständen erwarten darf, dass es ihm besser geht. Diejenigen, die nicht in diese Kategorie fallen, werden ausgeschlossen und marginalisiert. Gleichzeitig wird der Druck auf die Regierungen selbst abgeschwächt, weil eben nicht mehr alle eine Verbesserung erwarten dürfen. Man könnte sagen, dass sich die Neuen Autoritären in Anbetracht der pessimistischen Zukunftsaussichten aus der Verantwortung ziehen wollen.

ZEIT ONLINE: Wenn die Menschen darin bestärkt werden, keine hohen Erwartungen zu haben, wie stellen sie sich dann die Zukunft vor?

Case: Es gibt einen Wechsel der Blickrichtung. Während früher ein utopischer Blick in die Zukunft gewagt wurde, wird heute die Vergangenheit glorifiziert. Dafür gibt es einen ganz einfachen Grund: Wer eine Klientelpolitik betreibt, muss entscheiden, wer davon profitieren soll und wer nicht. Es ist am einfachsten, auf tradierte Faktoren zurückzugreifen. Deshalb können wir in allen neuen autoritären Staaten ein Comeback von drei Elementen beobachten: patriarchale Strukturen, Nationalismus und Religion.