Wie jeder westlich zivilisierte Mensch liebe ich Vorfreude. Ich würde nicht sagen, dass sie die schönste Freude ist, aber sie ist mit Nostalgie zusammen die einzige, die nichts mit mir im Hier und Jetzt zu tun hat. Es geht mir nicht gut? Also male ich mir eine Zukunft aus, in der es mir besser geht, und projiziere all meine Wünsche nach vorne.



Vorfreude ist der tragende Pfeiler unserer Konsumgesellschaft, weil sie Langeweile vertreibt, uns eine Richtung gibt und erlaubt, noch härter zu arbeiten, um mehr zu verdienen, als wir brauchen. Vorfreude gibt den Religiösen Hoffnung auf das bessere Leben im Jenseits oder den Rationalen Hoffnung auf ein erträgliches Leben im Diesseits. Vorfreude ist objektiv begründbarer Optimismus, Zuversicht mit minimaler Naivität. Nicht nur wird das Zukunfts-Ich ein besseres Leben haben, nein, das Jetzt-Ich hat durch intensiven Raubbau am eigenen Genuss auch noch maßgebend dazu beigetragen und verdient es, jetzt schon präventiv auf die Schulter geklopft zu werden. Vorfreude herrscht.

Hazel Brugger geboren 1993 in San Diego ist Autorin und Stand-up-Comedian. Sie wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem dem Salzburger Stier, dem Bayerischen Kabarettpreis und dem Deutschen Comedypreis. Sie lebt in Zürich und Köln.

Forscher haben herausgefunden, dass das Gehirn mit demselben Teil an die Zukunft denkt, mit dem es sich auch erinnert. Klingt jetzt erst einmal logisch, schließlich fährt ja jedes Auto auch mit denselben Reifen rückwärts, die es zum Vorwärtsfahren braucht. Aber konkret heißt das auch, dass es eigentlich egal sein müsste, ob ich mir nach dem Trailer zum neusten Til-Schweiger-Film den Film ganz präzise vorstelle (weil, ganz ehrlich, wie unvorhersehbar kann er schon sein), oder ob ich mich einen Tag später einfach seicht daran zurückerinnere.



Es will ordentlich gestrampelt werden

Hinzu kommt noch, dass im Kino sowieso fast nur noch Zukunftsvisionen laufen. Entweder Fortsetzungen von Sequels oder irgendwas noch weniger Originelles mit Dwayne "The Rock" Johnson in der Hauptrolle, der die Welt rettet und dabei obszön muskulös aussieht. Vorschauen auf Filme, die uns zeigen, wie eine futuristische Welt sich ihre eigene Zukunft ausmalt. Ob ich mir das Ganze vorgestellt oder reingezogen habe, weiß ich in zwei Jahren sowieso nicht mehr.

Das Irre am Menschsein ist, dass wir uns Realitäten vorstellen können, von denen wir kein Teil sind. Mein Neffe ist zwei und beginnt langsam zu verstehen, dass seine Mutter nicht plötzlich weg ist, nur weil er die Augen vor die Hände hält. Wie unheimlich viel komplizierter es jetzt werden wird, ihn zum Lachanfall zu bringen. Nur, weil er sie nicht sieht, heißt es nicht, dass sie nicht mehr da ist, genauso wie Helene Fischer ja auch noch da ist, wenn sie sich direkt nach dem Auftritt hinter den Vorhang stellt. Sonst würde das rhythmische Zugabengeklatsche ja gar nichts mehr bringen. Menschen können sich am Ende eines Konzerts bei leerer Bühne eine Zugabe vorstellen, auf die sie sich applaudierend freuen, und von der sie gar nicht wollen, dass sie nahtlos ans Konzert angeschlossen wird. Der fleißige Zugabenjubler erfreut sich an der Pause, die er durch euphorisches Zusammenschlagen der Hände auflädt, bis die Spannung platzt. Das ist sein aktiver Beitrag zur Gestaltung dieses Abends, und für dieses Dessert will ordentlich gestrampelt werden, denn Frau Fischer wird sich ja wohl noch necken lassen dürfen.



Das gehört zu jeder schönen Beziehung mit dazu. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wer mich bei der Pussy grabben will, soll mir vorher bitte mindestens noch sagen, dass ich einen tollen Charakter habe.

Das Gegenteil von Zen-Buddhismus

Menschen können sich vorstellen, wie die Welt nach ihrem Tod sein wird, oder eine Welt, in der sie niemals oder ganz anders existiert hätten. Eine unnötige Fähigkeit, wenn's ums nackte Überleben geht, aber kein Businessmodell würde funktionieren, wenn wir uns nicht immer auch mit erfolgreicheren und weniger erfolgreichen Versionen von uns vergleichen könnten. Vorfreude lässt sich hervorragend kapitalisieren, und jede gute Werbung ist eine Kampagne für ein besseres Leben ab dem Moment des Kaufvertrags.

Aber genug der Freude und zurück zum neuen Til-Schweiger-Film. Vor zwei Wochen war ich bei einem Freund zum Filmeschauen zu Besuch und als Mad Max zu Ende war, wir alle immer noch geflasht von dieser harten Ladung Action und Stilsicherheit, sagte der Gastgeber: "Hey, und jetzt zeig ich euch noch den neuen Trailer von Hot Dog, der ist so scheiße, da sterbt ihr gleich." Er erklärte grob, wie die Vorschau aussehen würde, ein verbaler Trailer zum Trailer, und er freute sich, uns zu quälen. Es war Vorfreude auf Schadenfreude, zeitlich verschobene trifft auf moralisch verschobene Befriedigung, vermutlich das Gegenteil von Zen-Buddhismus, und seine Augen glänzten irre vor krankem Glück. Aufgeregt suchte er nach der richtigen Version des Trailers (weil es aus unerfindlichen Gründen mindestens vier verschiedene Clips gibt – modernes Marketing oder verzweifelte Streubombe?) und ließ uns an der Gruselschau teilhaben.