Am Jahrestag der Anschläge auf die Zwillingstürme des World Trade Center gedenken die New Yorker der Opfer. Über die sonst so lärmerfüllten Straßen des Finanzdistrikts an der Südspitze Manhattans legt sich eine seltsame Ruhe. Die Stadt hält kurz inne, so als vergewissere sie sich ihrer selbst.