Populisten erheben den Anspruch, das "wahre" Volk – the real people – zu vertreten, das bei einer abgehobenen Elite immer weniger Gehör finde. Eine der wesentlichen Voraussetzungen für ihren politischen Erfolg ist deshalb, dass es ihnen gelingt, einen Gegensatz zwischen Volk und Elite zu konstruieren. Dabei stehen sie vor zwei Herausforderungen. Zunächst einmal müssen sie einen Begriff davon entwickeln, wer zum "Volk" gehört und wer nicht. In den Worten Jan-Werner Müllers: Sie benötigen Strategien, "das wahre Volk" aus der Gesamtheit der Bürger "herauszupräparieren".

Die Konstruktion eines Konflikts zwischen Volk und Elite verlangt aber auch eine Erzählung darüber, wer auf der anderen Seite dieses Konflikts steht, wer also zur Elite gehört. Denn "Elite" ist ja nicht schlicht ein anderer Begriff für all diejenigen, die nicht dem "wahren Volk" angehören – Flüchtlinge beispielsweise gehören zwar nicht zum "wahren" Volk, aber selbst der gewiefteste Populist wird kaum behaupten können, sie zählten zur Elite. Auch "die Elite" muss also erst aus der Vielzahl politisch, kulturell oder ökonomisch einflussreicher Individuen herauspräpariert werden.

Bei dieser Konstruktion der "Elite" greifen Populisten häufig auf eingängige Symbole zurück, die den Träger des Symbols als Mitglied der Elite identifizieren und zugleich eine Vorstellung davon vermitteln sollen, was die Elite inhaltlich ausmacht. Der französische Soziologe Emile Durkheim hat solche wirkmächtigen, ein Kollektiv repräsentierenden Symbole als "Totem" bezeichnet. Wie eine Flagge ein ganzes Land versinnbildlicht, repräsentiert ein solches Symbol die Elite in ihrer gesamten Vielfalt. "An diesem Zeichen", sagt der Populist, "sollt ihr sie erkennen".

Über den Autor Lukas Haffert, geboren 1988, Oberassistent am Institut für Politikwissenschaft der Universität Zürich, zur Zeit John F. Kennedy Memorial Fellow an der Harvard University. 2016 erschien Die schwarze Null. Über die Schattenseiten ausgeglichener Haushalte.

Als totemhafte Symbole können dabei Bildungstitel ("the people of this country have had enough of experts", so der Brexiteer Michael Gove), sprachliche Normen ("the big problem this country has is being politically correct", so Donald Trump) oder Aspekte des Lebensstils dienen. Die Warnung des polnischen Außenministers Witold Waszczykowski vor "einer Welt aus Radfahrern und Vegetariern" ist nichts anderes als der Versuch, die verhasste Elite symbolisch zu fassen.

Noch wirksamer – jedenfalls für Rechtspopulisten – ist allerdings ein anderes Symbol, das eine Vielzahl einzelner Aspekte vermeintlicher oder tatsächlicher Elitenzugehörigkeit bündelt: die Metropole. Wenn der Texaner Ted Cruz seinem Kontrahenten Donald Trump im amerikanischen Vorwahlkampf vorwirft, dieser habe "New York values", so insinuiert er damit, dieser sei gar kein Vertreter des "wahren" Amerika, sondern eigentlich Teil der verhassten Elite.

Die Metropole New York ist hier eine Chiffre für ganz unterschiedliche Elemente der Elite: für Vegetarier und Fahrradfahrer, aber auch für Atheisten, Waffengegner oder Abtreibungsbefürworter – für all diejenigen also, mit denen das "wahre" Amerika außerhalb der Metropole nichts zu tun haben möchte.

Diese Kritik der Metropole richtet sich zunächst gegen alle großen Städte. Ein Symbol für Elitenzugehörigkeit ist jedoch umso wirksamer, je spezifischer und konkreter fassbar es ist. Deshalb hat der gebürtige Brooklyner Trump nicht "urban" oder "metropolitan values", er hat "New York values". Voraussetzung für die Totemisierung einer bestimmten Stadt ist allerdings, dass diese nicht nur einen als elitär empfundenen Lebensstil, sondern auch die Bündelung politischer Macht und kultureller Deutungshoheit repräsentiert. So gesehen ist es ein bemerkenswerter Zufall, dass der Aufstieg der AfD parallel zum Wiederaufstieg der Metropole Berlin erfolgt ist. Wenn es denn ein Zufall ist.

Einflüsse des Umfelds

Will man verstehen, warum es den etablierten Parteien auch in Deutschland immer weniger gelingt, bestimmte Teile der Bevölkerung zu erreichen, muss man sich auch mit dem Umfeld auseinandersetzen, in dem diese Parteien ihre Positionen entwickeln, ihre Strategien formulieren und ihre führenden Köpfe auswählen. Denn das Umfeld, in dem Menschen sich bewegen, hat einen enormen Einfluss auf ihre Einstellungen und Verhaltensweisen. Das gilt für die Mitglieder der politischen Klasse nicht weniger als für ihre Wähler.

So beeinflusst das eigene Umfeld, wie Menschen sich inhaltlich zu politischen Streitfragen positionieren. Ob man für oder gegen die Ehe für alle, eine Erhöhung des Mindestlohns oder eine Annäherung an Russland ist, hängt zu erheblichen Teilen davon ab, mit welchen Argumenten man in seinem Alltag konfrontiert wird. Viel wichtiger aber noch ist, dass das Umfeld einen Einfluss darauf hat, für wie wichtig man ein Thema hält: Welche der drei genannten Streitfragen eine Person als dringlich empfindet, hängt in hohem Maß davon ab, wie präsent diese Themen in ihrem persönlichen und professionellen Umfeld sind.