Die Nachricht ist wenige Stunden alt. Veysel Ok, Deniz Yücels Anwalt hat einen Tweet abgesetzt, der mit den Worten "Ve nihayet", also "endlich" beginnt und dem Hashtag "Journalismus ist kein Verbrechen" endet. Offenbar wird Deniz aus der Untersuchungshaft entlassen.

Es ist wichtig, dass man die Fakten nun präzise ausdrückt. Deniz wird entlassen. Was nicht bedeutet, dass er frei ist. Oder von Schuld freigesprochen ist. Oder gar als Justizirrtum betrachtet wird. Genauso willkürlich und überraschend wie er eingesperrt wurde, genauso willkürlich und überraschend wird er entlassen. Deniz bat um ein rechtsstaatliches Verfahren. Er bekam eine Haftentlassung. Und wie nun verbreitet wurde, eine Anklageschrift, in der die Staatsanwaltschaft 18 Jahre Haft fordert.

Ich freue mich, dass er erst einmal aus Silivri raus kann. Ich kann kaum in Worte fassen, wie meine Gedanken hin und herrasen, zwischen Freude, aber auch Sorge. Freude vor allem darüber, dass er und seine Lieben sich umarmen können. Darüber sprach er in seinen Briefen dutzendfach. Umarmen, umarmen und noch mal umarmen. So ähnlich drückte er es aus. Sorge darüber, dass im letzten Moment etwas schiefgeht. Doch das Wichtigste ist jetzt, dass er endlich selbst sprechen kann! Direkt, ohne Kassiber, ohne Flüsterpost.



Gewalt und staatliche Willkür

Einen Abend zuvor feierte der Freundeskreis #FreeDeniz in Berlin seine Book-Release-Gala zu Deniz' neuem Buch Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Es setzten sich dieses Mal für ihn unter anderem Herbert Grönemeyer und Hanna Schygulla ein. Und immer noch nutzte sich dieses Gefühl der überbordenden Scham nicht ab, wenn man sah, wie für ihn gelesen, gesungen, gelacht, gehupt und geweint wurde. Denn die Umstände seiner Haft waren grotesk. Man hatte das Gefühl, dass sämtliche Staatschefs der Welt, plus alle Hollywoodgrößen und vielleicht noch die gesamte islamische geistliche Welt für ihn auftreten könnten, aber es würde nichts nützen. Das Verfahren in der Türkei hat offenbar eigene Regeln, die so geheim sind, dass selbst die größten Befürworter seiner Haft ins Stottern und Stammeln gerieten, wenn sie die Prozedur rechtfertigen wollten.

Das ist nicht nur in Deniz’ Fall so. Das ist in vielen Fällen so. Es gibt Kollegen, Künstler und Kulturschaffende, die lange gefangen gehalten wurden oder kurz. Die entlassen wurden und wenig später wieder eingesperrt. Es gibt Fälle, wo zum Mandanten der Rechtsanwalt mitangeklagt wurde. Fälle, wo Inhaftierte für Monate verschwanden, die kein Besuchsrecht hatten. Und andere, die reinspazierten und gemütlich wieder rausspazierten. Natürlich sind von den Zehntausenden von Gefangenen nicht alle prominent. Wenn man Kontakte in die Kulturszene unterhält, dann erfährt man von hanebüchenen Prozeduren. Manchmal von Gewalt, immer von staatlicher Willkür. Man weiß in der Türkei immerhin das: Wird einer festgehalten, kann alles passieren. Es gibt kein Schema, und genau dieses System soll den Bürgern den Boden unter den Füßen wegziehen. Die Menschen sollen sich unsicher sein. Bei allem, was sie sagen, schreiben, posten, zeichnen, am Telefon sprechen.

Vielleicht ist heute nicht der Tag, die ganz große Rede über die Türkei zu halten. Aber ganz sicher ist es ein Tag, an dem sich in die Freude auch Schmerz mischt. Darüber, dass diese Seite des Lebens für die Menschen dort Alltag geworden ist. Ein Staat, der einen nicht schützt, sondern vor dem man Angst haben muss.

Die Türkei handelt immer dann besonders plakativ nach außen, wenn sie nach innen etwas vertuschen will. Was genau das ist, zu welchem Preis hier Prozesse in Gang gesetzt werden, darüber gilt es nicht zu schweigen. Die Opferzahlen in Afrin steigen, und es gibt in der türkischen Bevölkerung eine ganz große Unruhe. Das ist auch eine Meldung dieses Tages. Und sie ist sehr wichtig. Die wichtigere aber für mich ist: Deniz darf raus.