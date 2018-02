Ihre Liebe gleicht einer Zikade, die im Winter schlüpft: Sie ist zu einem frühen Tod verurteilt. Akizuki und Kusaka sind in die falsche Zeit geboren, Japan ächzt unter den Kriegen der frühen Meiji-Restauration. Die beiden gehören konkurrierenden Clans, feindlichen politischen Fraktionen an – sie sind wie Romeo und Julia, wie Tristan und Isolde. Ihr Doppelselbstmord im Wald könnte nicht herzzerreißender inszeniert sein: rotes Blut auf weißem Schnee, die schönen Gesichter mit den geschlossenen Augen in einem Bild vereint, fast meint man, ihre letzten Atemzüge zu spüren. So weit, so klassisch romantisch – wenn Akizuki und Kusaka nicht beide Männer wären.

Die Geschichte von der Winter Cicada ist eine Anime-Produktion von 2007. Sie gehört zu einer Sparte im Manga- und Anime-Markt, die auf ein weibliches Publikum zielt und fast ausschließlich von Autorinnen bestückt wird: Boys Love. Entstanden ist das Genre in den Siebzigern um eine Gruppe von Mangakünstlerinnen, die "Fabulous Forty-Niners", und die Zeitschrift June. Das war ziemlich genau zu der Zeit, als im Westen weibliche Star Trek-Fans auf die Idee kamen, Captain Kirk und Mister Spock in Leidenschaft zu vereinen, die Geburtsstunde der sogenannten Slash-Fanfiction. Man kann das durchaus als eine weltweite genderpolitische Revolution bezeichnen: In dieser neuen Volkskunst begannen Frauen, Männerbilder nach ihrer Fasson zu entwerfen. Sie formulierten, indem sie sich gegengeschlechtlich identifizierten, ihre Unzufriedenheit mit den weiblichen Rollenangeboten der Popkultur und kehrten einen klassischen Pornotopos – Männer schauten sich schließlich schon immer gern Frauen in horizontaler Action an – einfach um. Heute interessieren sich auch Gays, Genderqueere, Trans- und Intersexuelle, Menschen jeder denkbaren Orientierung für solche Geschichten, wie man an den Diskursen im Web ablesen kann.

Akizuki und Kusaka, die vor ihrem rührenden Liebestod in Winter Cicada heißen Analsex hatten, bewegen sich im Bereich "Ü 18", aber das Spektrum von Boys Love ist weit: Es umfasst Science-Fiction und Fantasy, Sport- und Musik-Animes, alltagsnahe romantische Komödien und ruppige Yakuza-Krimis, wobei die gleichgeschlechtliche Attraktion mal eher vor sich hin köcheln oder zu eruptivem, explizit dargestelltem Sex, sogar zu BDSM-Fantasien führen kann. Während homoerotische Fanliteratur bei uns immer noch im Off zirkuliert, bespielt Boys Love in Japan alle Medienkanäle. Dōjinshi, das sind inoffizielle, fanproduzierte Mangas, verfahren meist ähnlich wie die Fanfiction bei uns: Sie entlehnen ihre Figuren populären Serien, persiflieren sie, hieven den homoerotischen Subtext an die Oberfläche. Originalgeschichten befeuern den Buch-, Fernseh-, DVD- und Streaming-Markt, werden exportiert und übersetzt – finden sich zum Beispiel im Manga-Regal bei Hugendubel.

Kompliziert ist die Klassifikation – Boys Love ist nicht das einzige Label für diese homoerotischen Frauenfantasien. Man kann skrupulös die historische Genese der verschiedenen Subgenres aufrollen, wie es die Kulturwissenschaftler in dem sehr lesenswerten Aufsatzband Boys Love Manga and Beyond tun. Aber für einen ersten Streifzug durch die unzähligen Beiträge im Internet nützt schon der Hinweis, dass "Shōnen Ai" Storys bezeichnet, in denen Emotionen und Beziehungsmanagement im Vordergrund stehen, während der schärfere Stoff unter "Yaoi" läuft.

Die ersten Boys-Love-Mangas orientierten sich an der europäischen Literatur des Ästhetizismus und der Décadence; ihre historischen Romanzen verliefen ungefähr so verzweifelt wie das Leben von Oscar Wilde. Das Motiv des tragischen Homosexuellen, der verbotenen Liebe wirkt immer noch im Untergrund des Genres, wie man an Winter Cicada sehen kann (ein Schiff, das Akizukis Leute entern, trägt den Namen Stonewall). Aber bald kamen andere Bild- und Motivwelten ins Spiel. Beeinflusst von Cyberpunk-Filmen wie Blade Runner und Ghost in the Shell entfaltete etwa der Videoklassiker Ai no Kusabi – Anfang der Neunziger nach einer Light-Novel-Serie gedreht – ein irrsinniges futuristisches Melodram um einen Ghettojungen, der als Sexsklave missbraucht wird und in einer komplizierten Beziehung zu seinem Ausbeuter, dem Angehörigen einer genetisch aufgerüsteten "Superrasse", feststeckt.

Inzwischen hat sich die Lage entspannt – im Gender-Chaos, das der ohnehin explodierende Manga- und Anime-Markt für Mädchen mit seinen Crossdresserinnen und fighting girls auslöste. In No. 6, einer Science-Fiction-Serie von 2011, ist die wachsende Liebe zwischen den männlichen Helden elegant eingebaut in die Action, die Revolte gegen ein autoritäres Regime. Und die öffentliche Romanze zweier Eiskunstläufer in dem aktuellen Original-Anime Yuri!!! on Ice ist so charmant präsentiert, dass die Show in der Schule die Ehe für alle bewerben könnte.

Damit soll allerdings nicht gesagt sein, dass Boys-Love-Geschichten, in denen die Männer stets überirdisch schön oder umwerfend niedlich sind und sich selbst selten als homosexuell bezeichnen, die Realität schwuler Beziehungen abbilden oder ernsthaft LGBT-Politik betreiben würden. In der japanischen Gay Community etwa gab es heftige Debatten um das Genre – es wurde als eine Art fiktionaler Missbrauch kritisiert. Feministinnen wiederum witterten hinter den all-male-Storys weibliche Misogynie, Angst vor der eigenen Sexualität.



Angst ist vielleicht im Spiel, aber sie könnte sich auch ganz rational auf die Lebenssituation von Frauen in heteronormativen Gesellschaften beziehen. So steigt in Japan zwar wie in allen Industrieländern das Alter, in dem Frauen Kinder bekommen. Doch es ist schwer für sie, Familie und Beruf zu vereinbaren: In der Altersgruppe der Endzwanziger sinkt der Anteil der arbeitenden Frauen drastisch, um in den Mittvierzigern wieder nach oben zu steigen. Kein Wunder, dass Mädchen an Erzählungen andocken, die das Reizthema Reproduktion nicht auf der Agenda haben. Den Gedanken, dass regelrechte Heiratspanik herrscht, legt die Genderbender-Serie Love Stage!! nahe: Der verwirrend weiblich wirkende Schüler Izumi hat als Kleinkind ein Mädchen in einem Werbefilm für ein Hochzeitsmagazin gespielt – und sich in dem Moment ins Höschen gepinkelt, als der Brautstrauß auf ihn zuflog. Jahre später trifft er seinen Co-Darsteller während einer Neuauflage des Clips wieder. Die beiden finden sich in einer Beziehung auf Augenhöhe – zuvor muss aber die drohende Fixierung Izumis auf die Mädchenrolle überwunden werden.