Köşe yazısının redakte edilmiş Almanca versiyonu için tıklayınız. // Hier geht es zur deutschen Fassung.

Geçen hafta İstanbul’da belediye otobüsündeki bir yolcu, cep telefonundan yazışmalarını okuyordu. Yanındaki bir başka yolcu, gözucuyla yazışmalara baktı. "Devrim-Der" ismini ve PKK lideri Abdullah Öcalan’ın fotoğrafını gördü. Hemen otobüsten polisi aradı, durumu anlattı. Birkaç durak ilerde polis, otobüsü durdurdu. Yolcuyu indirip tutukladılar.

Geçen ay, bu olayın bir benzeri Ankara’da yaşanmış, yine bir otobüs yolcusu, bir başkasının Cumhurbaşkanı aleyhine konuştuğuna tanık olunca indikten sonra onu takip etmiş ve bir mağazada alışveriş yaparken gözaltına aldırmıştı.

Daha ilginci, 40 yaşındaki TIR şoförü Ali’nin ihbarıydı. O, "Akşam Erdoğan televizyona çıkınca hakaret ediyor" diye karısını ihbar etmişti. Üstelik inanmazlar diye hakaretleri teybe kaydetmiş, savcılığa o ses bandıyla gitmişti. Basına gururla demeç verirken, "Cumhurbaşkanımıza hakaret eden babam olsa affetmem" dedi.

Bunlar, Türkiye’de yaygınlaşan toplumsal paranoyanın ve muhbirlik kurumunun son örnekleri… Başkanlık sarayını esir alan iktidarını kaybetme korkusu, dalga dalga tabana yayılıyor; başlatılan ihbar furyası, komşuyu komşuya, eşi eşe düşman ederken, toplumsal nefreti pompalıyor.

Can Dündar Can Dündar Özgürüz websitesinin Genel Yayın Yönetmeni’dir. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor.

Aslında çağrıyı bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı. 2016 sonunda sarayında topladığı muhtarları ihbarcılık için göreve çağırmış, "Hangi evde kim var, kim yok, bilmeniz ve güvenlik güçlerine bildirmeniz lazım. Bir muhtar bunu bilmiyorsa görevini tam yapmıyordur" demişti. Bu çağrının ardından, İçişleri Bakanlığı hemen "Muhtar Bilgi Sistemi" adında bir ihbar hattı kurdu. Valiliklere de ayda iki kez muhtarlarla buluşup ihbarlarını dinleme talimatı gitti. Böylece muhbir muhtarlardan bir istihbarat ağı kurulmuş oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı’na gelen ihbar sayısı, 5 kat arttı. Aylık ortalama 2 bin olan ihbar sayısı, 10 bini aştı. Darbe girişiminin ardından 3 ayda 40 bin ihbar alan Emniyet ise, "ihbarların çoğunun asılsız ve nefrete dayalı olduğunu" itiraf etmek zorunda kaldı.



Cadı avı, öyle bir boyuta ulaştı ki, Erdoğan’ın çağrısından birkaç gün sonra bir zabıt kâtibi, evlenme teklifini reddeden kadını "terörist" diye ihbar etti.

Aynı günlerde, en ilginç ihbarlardan biri, bir dönem yayın yönetmenliğini yaptığım Cumhuriyet Gazetesi’nden çıktı. Gazetenin kantinini işleten Şenol Buran’ın, "Erdoğan gazeteye gelirse çay vermem" dediğini duyan gazetenin güvenlik görevlisi, onu ihbar etti. Buran, ertesi sabah evini basan polisler tarafından, "Cumhurbaşkanı’na hakaret"ten tutuklandı.

Geçen yıl Adalet Bakanlığı, Erdoğan’a hakaret davalarının sayısını 3 bin 658 olarak açıklamıştı. O günden beri, bu sayının daha da arttığı tahmin ediliyor. Erdoğan, kendisine yönelik hemen her eleştiriyi "hakaret" davasıyla cevaplıyor ve neredeyse tamamen kontrolüne geçen yargıçlar, iktidarı eleştirenlere ceza yağdırıyor. Sonuç: Bütün toplumu esir alan bir korku iklimi ve suskunluk dalgası…

Gestapo’nun en önemli müttefiklerinden olan "muhbir vatandaş"ı bugünlerde Türkiye’de işbaşında görmek, korkutucu çağrışımlar yapıyor. Türkçede sık kullanılan bir dua ile bitirelim:

"Allah sonunu benzetmesin."