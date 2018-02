ZEIT ONLINE: Herr Khuon, zeigt der Fall des ehemaligen Burgtheater-Intendanten Matthias Hartmann, dass die Theater ein Problem mit ihrer Führung haben, mit Machtmissbrauch und Fehlverhalten gegenüber Untergebenen?

Ulrich Khuon: Es gibt Einzelfälle, und der Fall Hartmann gehört offenbar dazu, wenn man den offenen Brief der Beschäftigten des Burgtheaters liest. Die Tatsache, dass die rund 60 Unterzeichnenden erst Jahre nach dem Ende der Intendanz Hartmanns an die Öffentlichkeit gegangen sind, provoziert die Frage: Warum erst jetzt, warum hatten sie vorher nicht den Mut dazu? Das wiederum führt zur Frage nach dem Klima, das in einem Haus herrschte oder herrscht: Ob da eines der Angst regiert, das von einer Leitung erzeugt werden kann.

ZEIT ONLINE: Wie führen Sie persönlich Ihr Haus, das Deutsche Theater in Berlin?

Khuon: Auf Augenhöhe, so wie viele meiner Intendantenkollegen auch. Da wird natürlich diskutiert, mitunter fliegen auch Fetzen, doch es sollte ein Klima der offenen künstlerischen Auseinandersetzung existieren. Da kann man mich als Intendanten auch gern angehen. Konflikte müssen ausgetragen werden, und die beende ich sicherlich nicht mit der Drohung, den Vertrag eines Mitarbeiters nicht zu verlängern.

ZEIT ONLINE: Letztlich haben Sie es doch aber in der Hand.

Khuon: Natürlich sitzt der Intendant oder die Intendantin immer am längeren Hebel, insofern ist Augenhöhe stets auch eine Schimäre. Aber wir sollten dafür kämpfen. Verluste und Trennungen sind unausweichlich beim Theatermachen, das aus ganz vielen Arbeitsbeziehungen zwischen Menschen besteht.

ZEIT ONLINE: Verfügen deutschsprachige Theater heute über Strukturen, in denen sich etwa im Fall von Übergriffigkeiten betroffene Frauen ohne Furcht vor Repressionen offenbaren können?

Khuon: Vor einer Weile hätte ich noch gesagt, dass wir über alle nötigen Instrumente verfügen, um von möglichem Fehlverhalten zu erfahren und es ahnden zu können. Doch mittlerweile bin ich überzeugt, dass wir uns kritisch hinterfragen müssen. Warum werden die Instrumente offenbar nicht oder nicht immer benutzt? Es gibt Frauenvertreterinnen, es gibt Frauenbeauftragte und Gleichstellungsbeauftragte, es gibt Antidiskriminierungsstellen und Ensemblesprecher in den Häusern. Die Frage ist nur, ob sich im Ernstfall Betroffene an sie wenden. Wir bewegen uns da in einer Dunkelzone, die ich selbst nicht richtig ausloten kann. Ich kann nicht zweifelsfrei sagen: Da ist nichts.

Es liegt viel im Unsichtbaren.

ZEIT ONLINE: Wie ist die konkrete Situation an Ihrem Haus?

Khuon: In den acht Jahren, in denen ich Intendant am Deutschen Theater bin, hat es vier Fälle von übergriffigem Verhalten gegeben, mit denen ich konfrontiert wurde. Da ging es um Gesten, Wortwahl oder konkrete Handlungen. So weit ich selbst das sagen kann, wurden alle Konflikte im Sinne der Betroffenen gelöst.

ZEIT ONLINE: Was können Sie als Präsident des Bühnenvereins über die Situation an den deutschen Theatern im Ganzen sagen?

Khuon: Für alle Theater kann ich diese Frage nicht beantworten. Aber der Bühnenverein arbeitet gerade an einer Evaluierung der Strukturen, um die Situation an den Häusern zu verbessern. Unser Ziel sollte sein, dass an allen deutschen Bühnen angstfrei gearbeitet wird. Tatsache ist aber, dass das heute nicht überall der Fall ist. Ich habe das selbst lange nicht realisiert, weil ich Angst in meinem persönlichen Verantwortungsbereich auszuschließen versuche. Aufgrund der öffentlichen Äußerungen vieler Betroffener in den vergangenen Monaten müssen wir alle einsehen: Die Lage ist offenkundig dramatischer, als sie uns zuvor erschien.

ZEIT ONLINE: Was ist nun zu tun?

Khuon: Die Häuser müssen sich selbst den Auftrag erteilen, sexistisches oder rassistisches Verhalten nicht mehr zu dulden. Da gibt es Möglichkeiten der Selbstverpflichtung. Ich halte den code of behaviour, den sich das Royal Court Theatre in London im vergangenen Herbst selbst gegeben hat, in der Hinsicht für vorbildlich.

ZEIT ONLINE: Hat nicht auch der Bühnenverein als Gesamtvertretung der Theater da eine Verpflichtung?

Khuon: Wir haben als Bühnenverein nach den Enthüllungen um Harvey Weinstein gegenüber unseren Mitgliedern die Bildung einer Arbeitsgruppe angeregt, die sich im März erstmals treffen wird. Sie wird die #MeToo-Debatte thematisieren, sich darüber hinaus aber auch prinzipiell um Fragen der Geschlechtergerechtigkeit kümmern, um Gagengerechtigkeit, Familienfreundlichkeit und Transparenz etwa.