Ganz neue Art der Fotografie: das "Bild"-Girl des Jahres oben mit. © Screenshot ZEIT ONLINE/ Quelle: Bild.de

Seit Monaten wird erhitzt darüber diskutiert, wie der Kunstkanon im Lichte gesellschaftlicher Veränderungen neu betrachtet werden kann. Dürfen Männer Frauen porträtieren? Müssen Galerien die gegenderte Hängung einführen? Hat #MeToo die Aktmalerei zerstört? Größte Verunsicherung in den weiß getünchten Souterrainateliers und Volkshochschulklassen. Wie gut, dass die Bild-Zeitung in dieser Debatte endlich eine klare Haltung formuliert. Die Bild weiß, wie Sprache die Gesellschaft formt, und auch, welche geradezu utopische Kraft eine progressive Optik entwickeln kann.

Deshalb hat sich die Redaktion dazu durchgerungen, dem berühmten Girl von Seite 3 künftig die Brüste zu bedecken. Keine prallen Pralinen zum Anbeißen mehr? Gewiss, Männer müssen "jetzt stark sein", schreibt die Bild in ihrer heutigen Ausgabe auf Seite 9, daneben "Carolin Pauli (27) – inszeniert im neuen, zeitgemäßeren Fotografie-Stil", andere nennen das Unterwäsche. Aber Bild kennt die feinen Unterschiede: "Erotische Kunst und Fotografie ist eine große Errungenschaft freier Gesellschaften. (…) Sie darf sogar kränken und Gefühle verletzen, wenn es zum Beispiel politisch relevant ist."

Die Frage ist nun, ob die Gleichberechtigung der Geschlechter politisch so relevant ist, dass sie es rechtfertigt, Millionen von Männern in ihren Gefühlen zu verletzen. Jahrzehntelang gab es ein Grundrecht auf blanke Busen in der Presse. Frauen, so viel ist klar, sind für die schönen Momente im Leben da. Sie haben immer ein nettes Lächeln auf den Lippen, und ihre reizenden Körper bringen Schwung in den harten Alltag der Männer. Wie formulierte es der stilbildende Bild-Kolumnist Franz Josef Wagner 2012 so schön, als die süßen Girls von der Seite 1 auf die Seite 3 verbannt wurden (der Anfang vom Ende): "Das Mädchen, das Eis lutscht, das in der Sonne lacht, im Meer planscht. Lieber Chefredakteur, mir fehlt dieses Mädchen auf Seite 1, das lebt, liebt."

Was soll nun geschehen mit all den enttäuschten Bild-Lesern, die in der aktuellen Ausgabe frustriert auf lauter unnötig bekleidete Frauen blicken, die nicht mehr leben und lieben? Cannabis-Patientin Harriet Rink (49) in blau-weißer Rundhalsbluse, die Kardashians (38 und 38) in rosa Satin, Victoria Swarovski (24) in rotem Glitzer, Hartz-IV-Mutter Dani (35) in Cut-out-Jeans – das alles kann niemand wollen. Die Bild beweist scheinbar großen Mut und nimmt sogar eine Leserabwanderung zum Playboy in Kauf. Möglicherweise ist es aber auch nur ein Experiment, wie die allseits beliebte Trendrubrik auf der letzten Seite nahelegt. "Out: Alles, was 'unmodern' ist, direkt wegschmeißen – in einem Jahr ist es wieder in."