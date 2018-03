Unternehmen drücken sich nicht nur durch ihre Produkte aus, sondern immer auch durch die Architektur, die sie in Auftrag geben. Betrachtet man zum Beispiel Facebook zunächst als Bauherren und die bereits errichteten wie die geplanten Gebäude seines Hauptquartiers im kalifornischen Menlo Park als Symbole, dann sieht es so aus, als sei Facebook im Wandel begriffen: von einer sich festungsgleich verbarrikadierenden Firma hin zu einer sich zumindest oberflächlich öffnenden. Facebook fügt seiner alten Firmenzentrale, die aus bunt angestrichenen Bürobunkern innerhalb einer Kreisstraße mit dem albernen Namen Hacker Way besteht, einen lang gestreckten Gebäuderiegel hinzu, dessen Fassade vor allem aus Glasflächen besteht. Die Transparenz, die sich Facebook-Mitglieder nun über den Umgang mit Nutzerdaten wünschen dürften, scheint die Firma zumindest architektonisch schon einmal einzulösen zu wollen.

Die Frage an Facebook war und ist immer wieder, was Fassade ist. Und was das Eigentliche, die Ideologie, der Inhalt, der Kern. Und welche Rolle wiederum das Kerngeschäft spielt, das business model. Und wie das alles weitergehen soll nach den vielen Skandalen. Ob es einfach so weitergeht wie zuvor.

Dass diese Fragen nicht so naiv sind, wie sie geübte Facebook-Kritiker finden mögen, zeigen die Turbulenzen, in der sich das Unternehmen gerade befindet. Natürlich muss jedem Nutzer und jeder Nutzerin klar sein, dass der Deal, den sie mit Facebook eingehen, relativ simpel ist: Man darf sich kostenlos mit echten oder vermeintlichen Freunden auf der Plattform verbinden und überträgt dafür Facebook das Recht, die dabei hinterlassenen Datenspuren so auszuwerten, dass man von Werbekunden möglichst treffsicher erkannt wird. Facebook ist in diesem Sinne tatsächlich nichts anderes als eine Datenkrake und ein digitales Anzeigenblättchen mit angeschlossenen Kommunikationskanälen. Ende der Geschichte.

Diese Geschichte aber war dem Gründer von Facebook nie genug. Mark Zuckerberg wollte von Anfang an, dass Facebook mehr ist als nur ein weiteres soziales Netzwerk und später, nach der Erfindung des Smartphones, nicht bloß eine weitere App. Nun war Zuckerberg nicht der Erste im Silicon Valley, der nach einem Überbau suchte für ein eigentlich banal herzustellendes Produkt. Facebook-Mitarbeiter machen neben Werbung zu verkaufen nicht viel mehr, als die Plattform und deren Algorithmen ständig (vermeintlich) zu optimieren; in wessen Sinne, sei dahingestellt. Steve Jobs zum Beispiel hat zu Lebzeiten den Leuten einiges versprochen, wenn sie nur Apple-Produkte kauften: die Teilnahme an einer Weltrevolution und, eigentlich noch wichtiger für Tech-Produkte aus dem Valley, eine tolle user experience währenddessen.

Facebooks freundliches Gesicht

Das Besondere an der nicht sehr besonderen Technologie von Facebook ist, dass man sie überformen kann mit einer emotionalen Idee: Hier werden Verbindungen gestiftet zwischen Menschen. Freundschaft und Familie – das kapiert jeder. Zuckerberg hat es nur als Erster in aller Konsequenz verstanden. Frühere Social-Media-Plattformen haben das entweder nicht programmiert oder nicht monetarisiert bekommen. Vielleicht hatten sie auch nicht den Mumm, mit Nutzerdaten so gezielt und zugleich locker umzugehen, dass man aus ihnen irgendwann mal sehr viel Umsatz schöpfen können würde, im vergangenen Jahr sagenhafte 40 Milliarden US-Dollar.

Mark Zuckerberg war nicht nur der Kopf, er lieh Facebook auch von Anfang an sein Gesicht, gleichsam ein menschliches Antlitz. Ein freundliches, zurückhaltendes. Im Fernsehinterview, das er am Mittwoch nun endlich CNN gegeben hat, ganze fünf Tage nach den neuerlichen Enthüllungen der Datennutzung von angeblich 50 Millionen amerikanischen Facebook-Mitgliedern durch die Analyseagentur Cambridge Analytica, betont Zuckerberg sein Unbehagen an der reinen Interviewsituation. (In den Gesprächen, die er am selben Tag mit der amerikanischen Wired und der Tech-Site Recode geführt hat, lässt er Ähnliches anklingen.) So als wolle er noch mal mit Nachdruck sagen, dass er sich nicht in die Öffentlichkeit dränge. Dass er eben keines dieser Superegos sei, keiner dieser Valley-Player mit Cash-Burn-Mentalität und einem Friedhof mit zehn verkauften Start-ups, an deren Namen sich längst niemand mehr erinnert.

Facebook sollte keine alte Industrie durch Disruption erst zerlegen und dann revolutionieren, wie es so viele andere Tech-Firmen mit manchmal fast sadistischer Freude tun. Facebook sollte das Gute in der Welt fördern, und sein Gründer gab und gibt bis heute mindestens vor, unverbrüchlich ans Gute im Menschen zu glauben. So sehr, dass ihn anscheinend das Böse immer noch überraschen kann. Wenn der gesellschaftliche Auftrag, den Zuckerberg als Überbau für Facebook beansprucht, der Plattform plötzlich als soziale Verantwortung abgefordert wird, weiß er nicht damit umzugehen.