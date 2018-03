Wir gingen bowlen, tranken Sprite, die wir Schbreit nannten, durften zum Abschluss eine Folge Alf gucken und dann schliefen wir ein, im Kombi unserer Eltern, noch zuckend von den Albernheiten, die hinter uns lagen.



"Text, Drugs & Rock 'n' Roll" will Joko Winterscheidt in seinem Magazin "JWD" präsentieren. © Gruner + Jahr

Es kann schön sein, an die zwölften Geburtstage zurückzudenken, die wir mit unseren Freunden feierten, damals, in jenen Jahren, die nur aus Sommern zu bestehen schienen. Aber wer würde sie heute, mit dreißig oder vierzig, noch einmal genauso feiern wollen? Sind wir aus dem Alter nicht heraus? Sind wir nicht längst zu erwachsen, zu seriös, zu ernst und zu verkrampft? Was, wenn uns jemand dabei beobachtete?



Joko Winterscheidt, zumindest die Figur, die er in der Öffentlichkeit spielt, wäre vermutlich sofort Feuer und Flamme für diese Idee. Er ist, auf durchaus nicht ganz unsympathische Weise, für immer zwölf. Und er ist vollkommen frei von der Angst, beim Begehen von Peinlichkeiten beobachtet zu werden. Genau das ist sein Beruf. Im Fernsehen verkörpert er seit Jahren mit großem Erfolg den Lausebengel, der gleich nach dem Aufwachen ins Kopfkissen beißt vor lauter Vorfreude auf den Tag und all die herrlichen Späße, die sich abzeichnen. Man muss ihn einfach mögen, diesen Joko, selbst wenn man ihn nicht mag.

Nun ist Winterscheidt nicht nur ein Scherzkeks mit einer etwas albernen Schirmmütze auf dem Kopf, sondern offenbar auch ein begabter Geschäftsmann. Wenigstens hat er ein Gespür für die Schönheit der Chance, die andere ihm bieten. Eine renommierte Expertenredaktion aus dem Hause Gruner + Jahr, darunter der Stern-Chef Christian Krug (der auch hier als Chefredakteur firmiert) und der Bestsellerautor Michalis Pantelouris, haben ihn ein Magazin entwickeln lassen, das seinen Namen trägt und in weiten Teilen von ihm handelt: Joko Winterscheidts Druckerzeugnis, kurz JWD, ist seit 22. März auf dem Markt.

Die 162 Seiten muten an wie der perfekt geplante Kindergeburtstag eines Erwachsenen. Gute Kumpels sind gekommen, der Fotograf Paul Ripke etwa oder der Kolumnist Friedemann Karig, der sich niemals zu schade für ein Seifenkistenrennen ist. Jeder hat einen tollen Streich im Sinn und ein buntes Geschenk mitgebracht, Mondraketen, Spielzeugautos, ein Buch mit den besten Lehrerwitzen. Auch Mutproben werden absolviert, die ganz Wilden rauchen heimlich eine Zigarette hinter der Garage und kotzen danach in die Regentonne. Es wird sogar über Sex gesprochen oder wie das heißt, aber bei heruntergelassenen Jalousien. Nur Joko hat eine Taschenlampe und funzelt damit über Bilder von nackten Frauen, bis alle quieken.



Wer grundlos gute Laune hat, wird sie nicht verlieren

Ob die Redaktion das, was dazu niedergeschrieben worden ist, Texte über kiffende Nonnen etwa, einen superverrückten Porschesammler oder Nackte im Restaurant, immer gleich Reportage nennen musste, was zwar kein geschützter, aber doch immerhin ein schützenswerter Begriff ist, oder ob der Ausdruck launiger Erlebnisbericht nicht auch gereicht hätte – geschenkt. Das Magazin ist allemal die perfekte Sause für Leser, die sich leichthin in den Zustand eines Fünftklässlers zurückversetzen können. Wer grundlos gute Laune hat, wird sie auf dieser Party nicht verlieren.

Dirk Gieselmann, Jahrgang 1978, schreibt als freier Autor unter anderem für das Greenpeace Magazin, das SZ-Magazin, DIE ZEIT und ZEIT ONLINE.

Bei JWD handelt es sich also um nichts anderes als die gedruckte Version von Winterscheidts Erfolgssendungen wie MTV Home, Circus HalliGalli und Duell um die Welt. Sein Mitstreiter, Klaas Heufer-Umlauf, hinter dessen Fassade des schelmenhaften Füchsleins ab und an so etwas wie Weltschmerz hervorscheint, hat sie einmal treffend als "Fernsehen am Milchzahn der Zeit" bezeichnet.



Wem aber schon diese Formate auf die Dauer zu infantil waren, der wird sich beim Lesen des neuen Magazins alsbald vorkommen wie das dickliche Streberkind, das nur eingeladen wurde, weil der Gastgeber sich die Möglichkeit erhalten wollte, weiterhin die Hausaufgaben abzuschreiben. Das schon nach dem Eierlaufen außen vor ist und sich den Rest der Zeit zu seinen Büchern über die alten Römer zurücksehnt, in die wunderbar friedliche Stille seines Streberzimmers.



Dort wird es am Abend sitzen und sich womöglich reifer, schlauer und irgendwie erhaben vorkommen. Eines aber wird es, wenn es ehrlich ist, diesem Joko Winterscheidt nicht vorwerfen können: Dass er nicht weiß, wie man seinen zwölften Geburtstag feiert.



"JWD" erscheint monatlich bei Gruner + Jahr.