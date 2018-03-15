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Okuduğunuz gazetede "casusluktan yargılanan biri"nin yazıyor olması sizi şaşırtır mı? Şu anda öyle birinin yazısını okuyorsunuz. Ama bir Mata Hari hikâyesi beklemeyin. Türk hükümetinin gazetecilere "casus" damgası vurmakta ne kadar bonkör olduğunu, Deniz Yücel örneğinden biliyorsunuz. Geçen hafta bu örneklere ben de eklendim.

2015’in Mayısında, yayın yönetmeni olduğum Cumhuriyet Gazetesi’nde Türk istihbarat teşkilatına ait TIR’larla Suriye’ye silah taşındığına dair bir haber yapmıştım. Haber doğruydu; hükümet de yalanlamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, haberin bir casusluk faaliyeti olduğunu, bunun bedelini ağır ödeteceğini söyledi, ama dava açılmadı. Türk Basın Kanunu’na göre, savcılık 4 ay içinde bir habere dava açmazsa, dava düşüyor. Bizim savcı, bu tarihi kaçırdı. Davayı açtığında da, bu ihmalini unutturmak için en ağır cezayı istedi:

Tek bir haber, üstelik doğru bir haber için, iki kez ömür boyu hapis cezası… Ankara temsilcimiz Erdem Gül ile birlikte, hükümeti devirmeye çalışmak, yasadışı örgüte yardım, başka ülke hesabına casusluk ve devletin gizli bilgilerini sızdırmaktan yargılanacaktık. Tutuklandık ve yargılandık. Mahkemede, haberimizin içeriğini savunurken, 4 aylık süre aşıldığı için davanın geçersiz olduğunu da söyledik. Mahkeme aldırmadı. Ama casusluk, hükümeti devirme gibi suçlamalara kanıt da bulamadı ve bize devlet sırrını ifşadan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Temyiz için en üst mahkemeye gittik. Yargıtay geçen hafta kararını açıkladı:

"4 aylık süre aşıldığı için, haberden yargılama yapılamaz."

Ama tabii, tamamen Erdoğan’ın kontrolünde olan yargı, hükümeti böyle zor duruma düşüren gazeteciyi cezasız bırakamazdı. Başka bir yol buldular:

Can Dündar Can Dündar Özgürüz websitesinin Genel Yayın Yönetmeni’dir. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor.

"Devlet sırrını yayınlamaktan değil, sırrı, başka devlet hesabına teminden yargılanmalı."

Hem bu suçlamanın cezası daha ağırdı: 15 ila 20 yıl hapis…

İyi de "casusluk suçlaması", ilk mahkemede delil yetersizliğinden beraatla sonuçlanmıştı. Şimdi nasıl kanıtlanacaktı?

Yargıtay bunun da kolayını buldu ve yerel mahkemeye yol gösterdi: "Casusla, hizmet ettiği devlet arasında bir anlaşma aramanıza gerek yok. Haberin çıkmasından bir hafta sonra, Suriye’nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi, bir mektupla Türkiye’yi BM’e şikâyet etti. Demek ki gazeteci, bu bilgileri Suriye yararına casusluk maksadıyla temin etmiş."

Yani, Suriye elçisinin haberi gazeteden okumuş olması, kanıt sayıldı. Kulağa komik geliyor değil mi? Benim için değil. Çünkü şimdi ciddi ciddi yeniden yargılama yapılacak, Suriye elçisinin mektubu Birleşmiş Milletler’den istenecek ve ben, Suriye hükümeti haberimi kullandığı için Şam hesabına casusluk ithamıyla, 20 yıla kadar hapis talebiyle –yeniden- yargılanacağım.

İşin bir başka boyutu, Yargıtay’ın aylardır beklenen bu kararını, geçen hafta tam da Cumhuriyet yöneticileri yargılanırken açıklaması oldu. Mahkeme, gazetenin yayın yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabiri Ahmet Şık’ı tahliye etmeden hemen önce, Yargıtay, benimle ilgili kararı açıkladı. Böylece iktidara da, "Birilerini bırakıyoruz, ama öbürlerini daha ağır cezalandırıyoruz" mesajı verilmiş oldu. Tıpkı Deniz Yücel’in serbest bırakıldığı gün, altı gazeteciye müebbet hapis cezası verilmesinde olduğu gibi…

Benim casusluk hikâyem bu... Bir John le Carre romanı kadar ilginç değil, ama ne yapalım; Türkiye’de böyle…